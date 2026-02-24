Parece Nápoles, pero está en Las Palmas de Gran Canaria: el restaurante que conquista por la gastronomía napolitana
El restaurante ofrece diferentes opciones para conquistar a sus comensales
La gastronomía italiana lleva muchos años presente en las Islas Canarias, pero no solo se resume a pizza y pasta. Cada región tiene sus propias recetas y tradiciones y en Las Palmas de Gran Canaria el restaurante Napoli Mia busca acercar a sus comensales a la ciudad de Nápoles sin salir de la capital.
El local está decorado y ambientado en la ciudad de Nápoles, un lugar perfecto para disfrutar con familia o amigos de una comida sin prisas.
Viajar a Nápoles sin salir de la capital grancanaria
Entre los entrantes destaca una original lasaña de mortadela y pistacho, una combinación innovadora que refleja la creatividad del local. Quienes prefieran empezar por algo más ligero para probar más principales puede elegir alguna de las ensaladas que ofrecen en la carta.
En cuanto a la pizza, se pueden pedir desde las tradicionales como marghertita, napoletana o carrettiera, hasta opciones más innovadoras como la Pistacchiosa, Rosso peperone o Nerano, entre otras. Además, también cuenta con opciones rellenas al estilo calzone.
Rigatone, spaghetti o gnocchi son algunas de las opciones que ofrece el restaurante como pasta. Con diferentes combinaciones y elaboraciones para adaptarse a los gustos de todos sus clientes.
Postres italianos
Los amates del dulce pueden disfrutar de los postres elaborados en el establecimiento. El tiramisú de Nutella y avellanas es una gran opción para los más golosos. En cambio, quienes busquen un dulce más refrescante y ligero puede decantarse por la delicia de limón.
Horario y ubicación
Napoli Mia se encuentra en la calle Ruiz de Alda, 15, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado el establecimiento que destacan tanto la calidad de las elaboraciones como el ambiente.
Abre miércoles, jueves y domingo de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que los viernes y sábado amplía su horario media hora más en cada servicio. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
