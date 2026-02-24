Así será el nuevo edificio Cachalote que impulsa Las Palmas de Gran Canaria con apoyo europeo

Las Palmas de Gran Canaria continúa avanzando en la definición del futuro edificio Cachalote, en el barrio de San Cristóbal, a través de su participación en el proyecto europeo Viana STARS. Una delegación técnica del Área de Ciudad de Mar y de la sociedad municipal Sagulpa ha participado en unas jornadas de trabajo celebradas en Viana do Castelo (Portugal) junto a otras ciudades socias para adaptar a la realidad local el modelo de innovación urbana que impulsa esta iniciativa comunitaria.

La capital grancanaria forma parte de este programa europeo con la reforma del antiguo inmueble que albergó la Universidad Popular del Distrito Cono Sur. La actuación, ya en ejecución, cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España con fondos NextGenerationEU.

Cooperación con ciudades europeas

Durante dos jornadas de reuniones y visitas técnicas, los representantes municipales trabajaron con socios de Viana do Castelo, Brest (Francia) y Brescia (Italia). El objetivo fue analizar cómo trasladar a cada contexto local las herramientas desarrolladas en el marco del proyecto, basado en la integración de ciencia, tecnología y artes como motores de transformación urbana.

Las sesiones permitieron profundizar en aspectos vinculados a la gobernanza del espacio, los estudios de transferencia del modelo y la planificación de los próximos hitos, con el acompañamiento de expertos europeos. El proceso busca reforzar la dimensión participativa de la regeneración urbana y consolidar una red de cooperación entre ciudades.

Un espacio vinculado a la economía azul

El futuro Cachalote está concebido como un espacio multifuncional orientado a la economía azul y la cultura oceánica, con usos educativos, empresariales y sociales. El proyecto está impulsado por la concejalía de Ciudad de Mar, dirigida por Pedro Quevedo, y ha sido proyectado por el área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, que coordina Mauricio Roque.

El objetivo es que el edificio actúe como punto de encuentro y dinamización en el Cono Sur, fortaleciendo su conexión con equipamientos y recursos próximos relacionados con la salud, el diseño, las playas, el puerto pesquero, el deporte y la formación.

Financiación y marco europeo

La intervención se enmarca en el Plan de Acción de la Agenda Urbana Española, que promueve la rehabilitación sostenible de edificios públicos. A su vez, el proyecto Viana STARS está financiado por la Unión Europea dentro de la iniciativa European Urban Initiative – Innovative Actions, con una dotación cercana a los cinco millones de euros, y fue la única candidatura portuguesa seleccionada en la convocatoria de 2023.

La próxima fase del proceso colaborativo tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, donde las ciudades socias continuarán desarrollando el intercambio técnico y el proceso de transferencia del modelo urbano aplicado al edificio Cachalote.