Los Simpson desembarcan en Las Palmas de Gran Canaria: “La isla parece una rosquilla gigante”

La popular familia amarilla de la serie de televisión Los Simpson ha visitado Las Palmas de Gran Canaria gracias a una propuesta creativa desarrollada con herramientas de Inteligencia Artificial (IA). El autor de esta iniciativa de animación ambientada en Gran Canaria es el creador digital grancanario David Cruz Rodríguez, conocido en redes sociales como @david.cruzrodriguez, quien ha imaginado un recorrido turístico protagonizado por Homer, Marge y sus tres hijos, Bart, Lisa y Maggie, por algunos de los lugares más representativos de la capital.

En esta nueva creación, la familia llega a la isla a bordo de un crucero que atraca en el Puerto de Las Palmas. La primera impresión: “¡Qué isla más bonita! Parece una rosquilla gigante”.

A partir de ahí, la historia se desarrolla como una sucesión de escenas generadas mediante IA, en las que los personajes interactúan con enclaves culturales, históricos y naturales de la ciudad.

Un paseo por los iconos de la capital grancanaria

El itinerario diseñado por Cruz Rodríguez incluye paradas en espacios emblemáticos de la capital. Entre ellos figura el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, ubicado en el parque de Santa Catalina y dedicado a la divulgación científica y tecnológica.

La familia también recorre el Parque de Santa Catalina, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad y epicentro de la celebración de los actos más relevantes del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y la Playa de Las Canteras, considerada una de las playas urbanas más destacadas de Europa.

El recorrido continúa por el histórico Gabinete Literario, institución cultural fundada en el siglo XIX y referente del modernismo en la ciudad, así como por la Casa de Colón, museo dedicado a la historia de los viajes atlánticos y a la figura de Cristóbal Colón.

Tampoco falta la visita a la Catedral de Santa Ana, uno de los principales monumentos religiosos del Archipiélago y símbolo del barrio de Vegueta, ni al Parque Doramas, espacio verde de referencia en la ciudad.

Por el sureste de Gran Canaria

La propuesta forma parte de una serie de contenidos en los que el creador grancanario utiliza herramientas avanzadas de generación de imágenes y narrativa digital para integrar personajes universales en escenarios locales. En episodios anteriores, ya había imaginado a la familia recorriendo Carrizal, Ingenio y Vecindario, así como diferentes enclaves naturales del sureste de Gran Canaria.