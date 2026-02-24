El Sindicato de Enfermería denuncia el colapso crónico en las urgencias hospitalarias en Gran Canaria

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Canarias, alerta sobre la situación de colapso estructural que padecen los servicios de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria y el Hospital Doctor Negrín, donde la saturación asistencial se ha convertido en una constante que vulnera la dignidad de pacientes y profesionales. “Cada día vemos lo intolerable convertido en rutina”, denuncia Juan Trenzado, secretario provincial de SATSE en Las Palmas.

“Lo que durante años se ha intentado justificar como picos estacionales o situaciones puntuales responde en realidad a un problema estructural y cronificado. La falta de camas hospitalarias disponibles, las plantillas insuficientes y la carencia de planificación eficaz han consolidado un escenario que ya no admite más excusas”, añade.

En los servicios de Urgencias es habitual encontrar pacientes graves, personas mayores, dependientes y vulnerables permaneciendo durante horas (e incluso días) en camillas ubicadas en pasillos o zonas no habilitadas para la hospitalización. La situación es tan crítica que, hasta en los huecos de los ascensores panorámicos del Hospital Insular y en antiguas aulas de docencia del Hospital Doctor Negrín también se han ubicado pacientes. “Esta situación no se puede tolerar más. Son espacios en condiciones que distan mucho de lo que debe considerarse una atención sanitaria digna. No hay intimidad, ni condiciones adecuadas y sin, ni siquiera, acceso a baños”, manifiesta Trenzado.

Envejecimiento poblacional

Desde la organización sindical se advierte que esta situación no solo afecta a quienes esperan atención o ingreso, sino también a los profesionales sanitarios. Las enfermeras y el resto de profesionales sanitarios trabajan bajo una gran presión asistencial, lo que incrementa el riesgo de cometer errores, deteriora la calidad de los cuidados y compromete su salud física y mental.

El Sindicato insiste en que este escenario es consecuencia directa de decisiones organizativas y políticas que no han sabido anticiparse al crecimiento y envejecimiento de la población en Gran Canaria ni a la demanda real de asistencia urgente. “La falta de previsión y la aplicación reiterada de medidas temporales han derivado en un colapso perpetuo que se ha normalizado peligrosamente”, recalca Juan Trenzado.

Revertir la situación

SATSE Canarias lanza un llamamiento urgente a la Consejería de Sanidad, al Servicio Canario de Salud y al Gobierno de Canarias para que adopten medidas inmediatas y estructurales que permitan revertir esta situación. Entre ellas, la apertura efectiva de camas hospitalarias cerradas o bloqueadas, la creación de plazas sociosanitarias, el incremento en la dotación de recursos humanos y materiales en los Servicios Normales de Urgencia de los centros de atención primaria, el refuerzo estable y suficiente de las plantillas de enfermería y del resto de profesionales, la ampliación real de los espacios de Urgencias y la implementación de mecanismos eficaces que faciliten el ingreso en planta y eviten la acumulación constante de pacientes en observación.

El secretario provincial de SATSE en Las Palmas insiste en que “no se puede seguir normalizando lo inaceptable. Los pacientes merecen respeto y un trato digno, no un pasillo. Los profesionales sanitarios merecen condiciones de trabajo adecuadas para poder prestar cuidados con calidad y seguridad”.

SATSE concluye que ha llegado el momento de actuar con responsabilidad y valentía política. La situación es insostenible y requiere soluciones reales, no parches temporales. Por este motivo, lanza un contundente SOS por la dignidad de pacientes y profesionales.