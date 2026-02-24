Zumba en Ciudad Alta para abrir el ciclo de talleres públicos de Las Palmas de Gran Canaria
El programa recorrerá todos los distritos con actividades mensuales para fomentar la convivencia vecinal
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha este mes un programa de master class mensuales abiertas con el objetivo de acercar los talleres municipales a los barrios y reforzar la participación ciudadana en el espacio público. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana, recorrerá los cinco distritos del municipio con actividades itinerantes.
La programación comenzó este sábado, 21 de febrero, en la Plaza Don Benito, en el barrio de Schamann (distrito Ciudad Alta), con una sesión de zumba de 11:00 a 12:30 horas. La actividad, de carácter abierto, se desarrolló en un ambiente vinculado al Carnaval, por lo que se invitó a las personas asistentes a acudir con algún complemento festivo.
Programa itinerante por los distritos
El plan contempla una actividad diferente cada mes en distintos puntos de la ciudad, con el fin de adaptarse a públicos variados y mostrar la diversidad de propuestas que se desarrollan a lo largo del año en los centros cívicos y locales socioculturales.
La concejala de Participación Ciudadana, Betsaida González, señaló que el programa permitirá dar a conocer los talleres municipales y acercarlos a la ciudadanía en todos los distritos. Según explicó, la iniciativa busca convertir plazas y espacios públicos en lugares de encuentro que favorezcan la convivencia y el fortalecimiento del tejido social.
Talleres municipales en el espacio público
La propuesta forma parte de la programación anual del área y está vinculada a los talleres que habitualmente se imparten en equipamientos municipales. Con este formato, el Ayuntamiento traslada esas actividades al aire libre para ampliar su alcance y facilitar la participación de vecinos y vecinas en distintos puntos del municipio.
El recorrido por los cinco distritos continuará en los próximos meses con nuevas sesiones abiertas, dentro de una programación que pretende dinamizar los barrios y fomentar la implicación ciudadana en la vida municipal.
