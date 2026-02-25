El acusado de apuñalar a un hombre en un bar de Las Palmas de Gran Canaria achaca el ataque a una "pelea entre amigos"

El presunto autor de un apuñalamiento que casi acaba de la peor forma en la cervecería Motown, situada en la calle Doctor Grau Brassas de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado este miércoles en juicio que atacó al hermano del dueño el 21 de diciembre de 2024 para defenderse de un ataque previo y ha minimizado el motivo de la agresión a una "pelea entre amigos". La Fiscalía, sin embargo, le atribuye un delito de asesinato en grado de tentativa y pide una pena de 13 años de cárcel y 22.500 euros de indemnización.

El acusado Brahim K., de nacionalidad marroquí, negó haber incordiado a los clientes del bar esa noche provocando su expulsión del local y afirmó que era la víctima quien se encontraba alterada. Según su versión, el hermano del dueño le empezó a golpear a la entrada del local y él agarró un vaso de cristal roto del suelo y se lo estampó contra el cuello, lo que le causó un corte horizontal desde el mentón hasta la mandíbula y otro segundo vertical que le atravesó desde el ojo hasta la zona de la boca, de forma que llegó hasta el interior de la misma.

"No quería hacer tanto escándalo en el bar que me da de comer, pero tenía que hacerlo para escapar", declaró el encausado, que en el pasado había colaborado con tareas del negocio como limpiar las mesas o sacar la basura. Su relato es que huyó del lugar porque la víctima le "seguía buscando" y se encontraba "detrás" de él. Finalmente, fue detenido al día siguiente en las inmediaciones del parque Santa Catalina.

El Ministerio Público, sin embargo, considera que es autor de un delito de asesinato en grado de tentativa y que actuó con alevosía. La víctima aseguró que se encontraba tomando unas copas en el establecimiento de su hermano sobre la una de la mañana cuando empezó a ver cómo Brahim K. increpaba a los clientes del local. Esta actitud puso nervioso a su hermano, por lo que le exigió que se marchase del local. Sin embargo, antes de irse, el acusado presuntamente se giró y le amenazó: "Te vas a enterar de quién soy yo, te voy a matar, te voy a cortar el cuello".

Después, sostiene el fiscal, habría entrado de nuevo al local y le habría pedido al agredido que saliesen fuera "para hablar". En ese momento, presuntamente le acometió con una botella cortada o cualquier otro tipo de arma blanca y le habría atravesado la zona del cuello, dejándole sin posibilidad de defensa. Acto seguido, habría vuelto a atacarle hasta en dos ocasiones.

Un ataque casi mortal

"No se advierte ningún ánimo espurio", enfatizó la acusación sobre la declaración de la víctima, pues el acusado "era un cliente habitual e incluso había comido en la casa del dueño". El representante del Ministerio Público tiene claro que "intentó acabar con su vida debido a la intensidad y el número de ataques" y sostiene que la muerte no se produjo por "causas ajenas" a la voluntad del agresor.

Además, esta parte descarta que el ataque fuese involuntario ya que partía de una "amenaza previa" en la que anunciaba la zona del cuerpo a la que iba a dirigir la agresión. Tachó de "intolerable" la reacción del acusado de dirigir un objeto cortante a una zona vital de la víctima por el simple hecho de que el dueño de un bar le indicase que debía abandonar el establecimiento.

Por otro lado, el letrado de la acusación particular, Domingo del Toro Alayon, remarcó que la declaración de la víctima "ha sido contundente y clara". "Después de que el hermano del dueño le invita a salir del local, este sale, prepara el arma rompiendo una copa, lo invita a salir y le prepara una emboscada", relata. El ataque se produjo en el espacio entre dos puertas, que se encontraba a oscuras.

El abogado cree que si el corte se hubiera producido cuatro o cinco centímetros más abajo "estaríamos hablando de una muerte segura" porque habría atravesado la vena yugular. El perjudicado ha tenido que ser operado en varias ocasiones por este motivo y ha sufrido complicaciones en la curación de las lesiones.

Para este letrado, Brahim "es un hombre violento" que acumula tres condenas en firme por delitos de lesiones y atentados contra la Policía. Concluyó que no hubo ningún ataque previo por parte de la víctima porque si no habría presentado lesiones al colocar las manos frente al rostro para defenderse.

La defensa, en cambio, reclama la libre absolución de su cliente o, de forma subsidiaria, su condena a tres meses de prisión por un delito de lesiones con las atenuantes de haber actuado en legítima defensa y de haber estado bajo los efectos del alcohol.

Intención de atacar

El abogado aseguró que el presunto agresor presentaba lesiones compatibles con una pelea porque tenía la cara llena de moratones y un dedo partido. "Las heridas son fruto de un solo golpe, compatible con que hubiera cogido un vaso del suelo y lo hubiera atacado", señaló.

El representante del acusado señaló que no tuvo "intención alguna de atacar" e indicó que ninguno de los clientes ni de los trabajadores que se encontraban en el bar escuchó que le fuera a matar. La defensa tachó de "lógico" que agarrase lo que tenía al lado para escapar, con "la mala suerte" de causarle las graves heridas en el rostro.

El juicio quedó visto para sentencia.