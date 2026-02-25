Este es el calendario universitario del curso 2026/2027 en la ULPGC: las clases empiezan el 9 de septiembre y finalizan el 9 de junio

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) aprobó ayer el calendario académico del curso 2026/2027 para las titulaciones oficiales de Grado, Máster y Doctorado. El inicio de las clases para los para los estudiantes de Grados será el 9 de septiembre de 2026, y el primer semestre finalizará el 25 de enero de 2027. El segundo semestre comenzará el 1 de febrero de 2027 y finalizará el 9 de junio, aunque el período de clases será hasta el 21 de mayo.

El inicio de clases para los estudiantes de Másteres oficiales será el 28 de septiembre y el primer semestre finalizará el 6 de febrero de 2027. Del 8 de febrero al 11 de junio será el segundo semestre. Por su parte, el calendario académico de los estudios de Doctorado se iniciará el 26 de octubre, para los estudiantes de primer año. Los estudiantes de segundo curso en adelante comenzarán sus clases el 1 de octubre, informó ayer la Vicerrectora de Planificación y Ordenación Académica, Belén López.

En el caso de la estructura de Teleformación, se establece que el inicio de la docencia de Grados y Másteres será el 14 de septiembre de 2026 y que el primer semestre finalizará el 6 de diciembre del mismo año. El segundo semestre, para los estudiantes de estas titulaciones, se iniciará el 1 de febrero y finalizará el 2 de mayo.

Equipamiento docente

En otro orden de los puntos del día, la Vicerrectora Belén López también presentó a los miembros del Consejo de Gobierno la próxima convocatoria de equipamiento y reequipamiento docente 2026, destinada a centros y departamentos con espacios y aulas docentes. El objetivo de esta convocatoria, que cuenta con una financiación de 85.000 euros, es la adquisición de nuevo material con finalidad docente o la adaptación y actualización tecnológica de las aulas y laboratorios para el buen desarrollo de las prácticas docentes.

Por su parte, la Vicerrectora de Formación Permanente y Empleabilidad, Soraya García, presentó las nuevas siete microcredenciales interuniversitarias ULPGC–ULL vinculadas al REF, desarrolladas en colaboración con el Comisionado del Régimen Económico y Financiero (REF) del Gobierno de Canarias, que inician su impartición a partir del próximo mes de abril.

Oferta académica

Se trata de una oferta académica breve y flexible, impartida en modalidad 100% en línea, con una previsión de entre 15 y 25 plazas por edición. El programa aborda ámbitos estratégicos del REF: el Fuero canario y su régimen jurídico, la fiscalidad diferenciada, la tributación indirecta, la Reserva para Inversiones en Canarias, la Zona Especial Canaria, así como el análisis de ayudas y su contribución al desarrollo regional. Además, incorpora de forma significativa una microcredencial específica orientada a la didáctica del REF en la educación no universitaria, lo que añade una dimensión formativa y de transferencia hacia la sociedad canaria.

El aprendizaje asociado a estas microcredenciales capacita para el desempeño profesional en ámbitos como la consultoría, la administración pública, el sector financiero, el asesoramiento jurídico-económico y las actividades empresariales vinculadas a territorios insulares o ultraperiféricos, reforzando de manera directa la empleabilidad en sectores estratégicos para Canarias.

En este Consejo de Gobierno también se ha aprobado la solicitud de Juan Carlos Díaz Chico como profesor emérito honorífico de la ULPGC; y de Josefina Domínguez Mujica como profesora emérita.