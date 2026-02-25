Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coalición Canaria pide transparencia en el Carnaval tras una denuncia por posibles irregularidades en la Gala de la Reina

El portavoz de Coalición Canaria exige al Ayuntamiento capitalino que haga públicas las actas del certamen

Dayanara Rodríguez luce la fantasía 'A mí la guardia!' en la Gala de la Reina.

Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha reclamado al Consistorio que haga públicas "de forma inmediata" las actas firmadas y toda la documentación oficial relacionada con el proceso de votación de la Gala de la Reina del Carnaval.

Según Suárez, doce días después de la celebración del certamen aún hay participantes que no disponen de la documentación oficial. A su juicio, esta situación genera dudas en lugar de despejarlas y afecta a la credibilidad de uno de los actos más representativos del Carnaval capitalino.

Petición de actas firmadas

El portavoz nacionalista considera que, ante la controversia surgida tras la denuncia presentada por uno de los equipos concursantes, el Ayuntamiento debe facilitar las actas debidamente firmadas y garantizar la trazabilidad del proceso. "Si se han cometido errores, que los asuma quien corresponda", señaló, insistiendo en que la respuesta institucional no puede basarse en el silencio o en retrasos administrativos.

Suárez sostuvo que la responsabilidad política no se limita a la organización del evento, sino que también incluye asegurar la transparencia y la confianza en el resultado final.

Señalamientos a la concejalía

El edil dirigió sus críticas a la concejalía responsable del área y a la Alcaldía, encabezada por Carolina Darias, así como al concejal Héctor Alemán, al considerar que no han ofrecido explicaciones públicas suficientes tras la denuncia registrada. Según indicó, aún no se han difundido las actas firmadas ni se ha trasladado información detallada al resto de participantes.

David Suárez pide "seriedad y respeto" hacia candidatas, diseñadores y patrocinadores

Para CC, la falta de publicación de los documentos oficiales puede afectar no solo a la gala concreta, sino a la percepción ciudadana sobre la gestión municipal.

Unanimidad del jurado

Suárez también hizo referencia a la puntuación otorgada por el jurado a la candidata ganadora, que recibió la máxima calificación, 13 puntos, por parte de todos sus miembros. El portavoz precisó que no cuestiona la legalidad de la unanimidad, pero entiende que, en un contexto de controversia, este dato exige una mayor transparencia documental.

El representante nacionalista concluyó solicitando que el Ayuntamiento y la organización del Carnaval actúen con "seriedad y respeto" hacia candidatas, diseñadores y patrocinadores, y que publiquen las actas firmadas para aclarar cualquier duda sobre el proceso de votación.

