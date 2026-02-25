K-pop, cosplay o danza urbana: la candidatura LPGC’31 promueve espacios creativos para la infancia y la juventud

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 (LPGC’31) colabora con el Punto Vopia, órgano municipal de Participación Infantil y Adolescente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la organización de la jornada de dinamización ‘LPGC’31 X Punto Vopia’, que se celebrará el próximo 28 de febrero, de 11:00 a 14:00 horas, en la Plaza de las Ranas.

La iniciativa, organizada junto a la Zona Comercial Abierta Triana, está dirigida a público infantil y juvenil y tiene como objetivo fomentar la participación cultural de niños, niñas y adolescentes, así como generar espacios de encuentro creativo en el entorno urbano.

Cartel del acto, celebrado el 28 de febrero en la Plaza de Las Ranas / LP/DLP

Punto Vopia en el Kiosco de las Ranas

Durante la jornada se habilitará el Punto Vopia en el Kiosco de las Ranas, donde integrantes del órgano municipal ofrecerán información sobre esta iniciativa dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud. El espacio servirá para dar a conocer el trabajo que se desarrolla en la ciudad en materia de promoción de los derechos de la infancia y la participación activa en la vida pública.

Desde el Vopia se respalda la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, en una colaboración que vincula la participación infantil con la programación cultural vinculada al proyecto.

Talleres, baile y música

La programación estará coordinada por Gabriel Crowty e incluirá un taller de danza, una pasarela cosplay con participantes invitados, una batalla de exhibición de danzas urbanas y actuaciones de grupos y solistas vinculados al k-pop.

En total, está prevista la participación de cerca de un centenar de jóvenes, entre integrantes habituales del Punto Vopia y miembros de colectivos de cosplay y danza.

Participantes

En el ámbito del cosplay participarán creadores como Akane, ganadora del Summer-Con LPA 2025; Mei Escarlet, ganadora del concurso del Festival del Manga 2025; Manu Marvel; Yingue; y Karel Crown.

La programación de k-pop contará con grupos como Chronix, segundo clasificado en el Festival del Manga, así como intérpretes como Dani-Pop, ganador del Telde + Kpop 2025; Ruby-D, ganadora del Ingenio + Kpop 2025; además de Nony y Kuteram, entre otros.

Asimismo, se celebrará una batalla de exhibición de danzas urbanas en formato tres contra tres entre los colectivos La DUPA y Groove Team.

La jornada se plantea como un espacio de expresión artística juvenil vinculado a las culturas urbanas contemporáneas y orientado a visibilizar el talento emergente en la ciudad, en el marco de la candidatura cultural de Las Palmas de Gran Canaria para 2031.