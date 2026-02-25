La Macaronesia se proyecta como destino de cruceros en el Atlántico en la cumbre CLIA 2026

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de Cruise Atlantic Islands (CAI), Beatriz Calzada, ha presidido la segunda Asamblea Extraordinaria de la asociación en el marco de la CLIA European Summit 2026, que se celebra del 23 al 26 de febrero en la ciudad de Funchal (Madeira).

La cumbre, organizada por CLIA, asociación internacional que representa a la industria global de cruceros, reúne a los principales responsables del sector en Europa en un contexto de crecimiento sostenido del turismo de cruceros y de transformación tecnológica y energética de la actividad. Calzada señaló que la presencia de la Autoridad Portuaria en este foro responde a la necesidad de participar en los espacios donde se abordan las decisiones estratégicas del sector y, como presidenta de CAI, trasladar una visión común de los puertos de la Macaronesia ante los desafíos energéticos y tecnológicos previstos para los próximos años.

Regulación y descarbonización

Durante el evento se desarrollan sesiones plenarias y talleres especializados con la participación de compañías navieras, autoridades portuarias, responsables políticos europeos y expertos internacionales. Entre los asuntos incluidos en la agenda figuran la implementación del sistema europeo de entradas y salidas (EES/ETIAS), la sostenibilidad social en las comunidades portuarias, la seguridad en el abastecimiento de combustible y la transición hacia combustibles alternativos. También se analizan el futuro de la construcción naval y la preparación de los puertos para la descarbonización de los cruceros.

El programa incorpora además encuentros técnicos y espacios de trabajo entre destinos y navieras para reforzar la cooperación en un escenario de modernización acelerada del sector.

Coordinación en la Macaronesia

En este contexto se celebró la II Asamblea Extraordinaria de Cruise Atlantic Islands, asociación que integra a las autoridades portuarias de Las Palmas, Madeira, Santa Cruz de Tenerife, Azores y Cabo Verde. La reunión permitió avanzar en la armonización de estrategias comerciales, el intercambio de experiencias operativas y la definición de nuevas acciones conjuntas en ámbitos como la sostenibilidad, la digitalización portuaria y la captación de nuevas rutas e itinerarios en el Atlántico.

La consolidación de Cruise Atlantic Islands responde a la necesidad de actuar de forma coordinada en un mercado global

Según explicó Calzada, la celebración de la asamblea en el marco de la cumbre europea refuerza la proyección internacional de la Macaronesia como espacio coordinado en el Atlántico y consolida la cooperación entre sus puertos en una etapa marcada por la evolución hacia modelos más eficientes y sostenibles.

Una alianza creada en 2024

Cruise Atlantic Islands fue constituida en febrero de 2024 como Asociación Internacional de los Puertos de las Islas de la Macaronesia. Bajo esta marca, los puertos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde trabajan en la promoción conjunta de sus destinos en el mercado internacional de cruceros. Entre sus líneas de actuación se encuentran la promoción coordinada, el desarrollo de itinerarios regionales, el intercambio de información y buenas prácticas y la participación en ferias y foros internacionales del sector.

La consolidación de esta alianza responde a la necesidad de actuar de forma coordinada en un mercado global cada vez más competitivo, presentando la Macaronesia como un destino integrado con capacidad para ofrecer itinerarios complementarios y estabilidad operativa. La participación en foros como la cumbre europea de CLIA refuerza la presencia de los puertos atlánticos en el debate sobre las futuras políticas europeas vinculadas al sector de cruceros.