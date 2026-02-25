Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Visita papa a CanariasLangostas africanas Lanzarote y TenerifeMinuto a minuto del tiempo en CanariasEterno drama UD Las PalmasNueva DANA en CanariasMuere Tejero
instagramlinkedin

La Macaronesia se proyecta como destino de cruceros en el Atlántico en la cumbre CLIA 2026

Los puertos de Las Palmas, Madeira, Santa Cruz de Tenerife, Azores y Cabo Verde buscan nuevas rutas y estrategias comerciales en el Atlántico

La II Asamblea Extraordinaria de la Cruise Atlantic Islands en el marco de la CLIA European Summit 2026.

La II Asamblea Extraordinaria de la Cruise Atlantic Islands en el marco de la CLIA European Summit 2026. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de Cruise Atlantic Islands (CAI), Beatriz Calzada, ha presidido la segunda Asamblea Extraordinaria de la asociación en el marco de la CLIA European Summit 2026, que se celebra del 23 al 26 de febrero en la ciudad de Funchal (Madeira).

La cumbre, organizada por CLIA, asociación internacional que representa a la industria global de cruceros, reúne a los principales responsables del sector en Europa en un contexto de crecimiento sostenido del turismo de cruceros y de transformación tecnológica y energética de la actividad. Calzada señaló que la presencia de la Autoridad Portuaria en este foro responde a la necesidad de participar en los espacios donde se abordan las decisiones estratégicas del sector y, como presidenta de CAI, trasladar una visión común de los puertos de la Macaronesia ante los desafíos energéticos y tecnológicos previstos para los próximos años.

Regulación y descarbonización

Durante el evento se desarrollan sesiones plenarias y talleres especializados con la participación de compañías navieras, autoridades portuarias, responsables políticos europeos y expertos internacionales. Entre los asuntos incluidos en la agenda figuran la implementación del sistema europeo de entradas y salidas (EES/ETIAS), la sostenibilidad social en las comunidades portuarias, la seguridad en el abastecimiento de combustible y la transición hacia combustibles alternativos. También se analizan el futuro de la construcción naval y la preparación de los puertos para la descarbonización de los cruceros.

El programa incorpora además encuentros técnicos y espacios de trabajo entre destinos y navieras para reforzar la cooperación en un escenario de modernización acelerada del sector.

Coordinación en la Macaronesia

En este contexto se celebró la II Asamblea Extraordinaria de Cruise Atlantic Islands, asociación que integra a las autoridades portuarias de Las Palmas, Madeira, Santa Cruz de Tenerife, Azores y Cabo Verde. La reunión permitió avanzar en la armonización de estrategias comerciales, el intercambio de experiencias operativas y la definición de nuevas acciones conjuntas en ámbitos como la sostenibilidad, la digitalización portuaria y la captación de nuevas rutas e itinerarios en el Atlántico.

La consolidación de Cruise Atlantic Islands responde a la necesidad de actuar de forma coordinada en un mercado global

Según explicó Calzada, la celebración de la asamblea en el marco de la cumbre europea refuerza la proyección internacional de la Macaronesia como espacio coordinado en el Atlántico y consolida la cooperación entre sus puertos en una etapa marcada por la evolución hacia modelos más eficientes y sostenibles.

Una alianza creada en 2024

Cruise Atlantic Islands fue constituida en febrero de 2024 como Asociación Internacional de los Puertos de las Islas de la Macaronesia. Bajo esta marca, los puertos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde trabajan en la promoción conjunta de sus destinos en el mercado internacional de cruceros. Entre sus líneas de actuación se encuentran la promoción coordinada, el desarrollo de itinerarios regionales, el intercambio de información y buenas prácticas y la participación en ferias y foros internacionales del sector.

Noticias relacionadas y más

La consolidación de esta alianza responde a la necesidad de actuar de forma coordinada en un mercado global cada vez más competitivo, presentando la Macaronesia como un destino integrado con capacidad para ofrecer itinerarios complementarios y estabilidad operativa. La participación en foros como la cumbre europea de CLIA refuerza la presencia de los puertos atlánticos en el debate sobre las futuras políticas europeas vinculadas al sector de cruceros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  3. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  4. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  5. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  6. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  7. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  8. ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria

Coalición Canaria pide transparencia en el Carnaval tras una denuncia por posibles irregularidades en la Gala de la Reina

Coalición Canaria pide transparencia en el Carnaval tras una denuncia por posibles irregularidades en la Gala de la Reina

La Macaronesia se proyecta como destino de cruceros en el Atlántico en la cumbre CLIA 2026

La Macaronesia se proyecta como destino de cruceros en el Atlántico en la cumbre CLIA 2026

Este es el calendario universitario del curso 2026/2027 en la ULPGC: las clases empiezan el 9 de septiembre y finalizan el 9 de junio

El nuevo polideportivo de Jinámar sumará una planta más tras un año con las obras paralizadas

El nuevo polideportivo de Jinámar sumará una planta más tras un año con las obras paralizadas

"Hasta que pase una desgracia": los vecinos de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria alertan sobre desprendimientos de una ladera

"Hasta que pase una desgracia": los vecinos de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria alertan sobre desprendimientos de una ladera

El acusado de apuñalar a un hombre en un bar de Las Palmas de Gran Canaria achaca el ataque a una "pelea entre amigos"

K-pop, cosplay o danza urbana: la candidatura LPGC’31 promueve espacios creativos para la infancia y la juventud

K-pop, cosplay o danza urbana: la candidatura LPGC’31 promueve espacios creativos para la infancia y la juventud

La Iglesia organizará en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro con el papa León XIV para más de 50.000 personas

La Iglesia organizará en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro con el papa León XIV para más de 50.000 personas
Tracking Pixel Contents