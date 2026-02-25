El nuevo polideportivo de Jinámar sumará una planta más tras un año con las obras paralizadas

La conclusión del polideportivo de Jinámar, cuyas obras llevan paralizadas más de un año, incluirá una planta más de la prevista inicialmente. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere aprovechar que debe volver a sacar a licitación el proyecto para finalizar los trabajos que quedaron a medias e introducir una serie de mejoras. La construcción de estas instalaciones comenzó en febrero de 2022 y tendrían que haber finalizado en abril de 2023, por lo que en el momento de resolver el contrato en el primer semestre del año pasado, la obra acumulaba dos años de retraso. La construcción de la piscina queda para una siguiente fase.

El nuevo proyecto saldrá a licitación previsiblemente este año e incorpora mejoras respecto al anterior, ejecutado al 60% cuando se rescindió el contrato. Según fuentes municipales, la idea será finalizar el pabellón de manera integral. La actuación añade al proyecto inicial una planta más para salas polivalentes multideportivas, se modifica el pavimento que inicialmente era punto-elástico por uno de tipo aéreo-elástico, lo que supondrá una mejora. Además, se procederá a la urbanización del exterior de las instalaciones.

Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes

El presupuesto del Instituto Municipal de Deportes (IMD) para 2026 incluye una partida específica para finalizar la construcción del pabellón. Para el año vigente reserva 250.000 euros y de cara a 2027 otros 3,55 millones de euros, por lo que el presupuesto global del proyecto asciende a 3,8 millones. Los trabajos se centrarán en finalizar la infraestructura que quedó a medias hace un año y las mejoras previstas tras reformular el proyecto.

Este presupuesto supone un incremento de 2,8 millones de euros con respecto a la partida que quedaba por ejecutar en el proyecto original. Esta revisión del precio pretende cubrir la inflación generada desde que el pabellón saliera por primera vez a licitación -tuvo un precio de salida de tres millones en agosto de 2021- y las mejoras que se han introducido.

Cartel de la obra original del polideportivo de Jinámar. / Andrés Cruz

La obra del pabellón deportivo de Jinámar, cuyo esqueleto permanece en una parcela entre la Rambla y el campo de fútbol Mundial 82, arrancó en febrero de 2022. Al mes siguiente el entonces alcalde, Augusto Hidalgo, entre otras autoridades, colocaron la primera. La obra fue adjudicada a Comsa por 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, por lo que tendría que haber estado lista en abril de 2023.

Modificaciones del contrato

Las obras quedaron paralizadas por primera vez a los pocos meses, mientras se estudiaba una posible modificación del contrato. La constructora alegó entonces que el proyecto contaba con un desfase de 600.000 euros, motivado en parte por el fuerte incremento del precio de los materiales por ese entonces. La empresa pidió suspender los trabajos, aunque el IMD lo rechazó y solicitó que siguiera adelante bajo los parámetros previstos.

En abril de 2023 el IMD aprobó una ampliación del plazo de ejecución de cuatro meses. Una vez finalizado, este organismo municipal acordó una suspensión temporal de los trabajos después de admitir que era necesario hacer una modificación del contrato. La constructora detectó en el inicio de los trabajos una consistencia arenosa del terreno, por lo que era necesario aumentar los muros de contención y sustituir los pozos de bombeo de saneamiento por un único depósito prefabricado.

Deportes aprobó esta modificación del contrato a comienzos de 2024, por lo que en abril de ese año la constructora pudo reanudar los trabajos. Finalmente, la empresa solicitó resolver el contrato en marzo del año pasado. La constructora alegó que el Ayuntamiento le adeudaba 878.000 euros -de junio a diciembre de 2024-, además del incumplimiento en los plazos previstos para realizar la modificación del contrato. También reclamó intereses de demora y 278.000 euros por sobrecostes.

La futura piscina de Jinámar

El Ayuntamiento de la capital resolvió el contrato en mayo del año pasado. El grado de ejecución en el momento de efectuar la liquidación era del 60%, por lo que quedaba 1,2 millones de euros por ejecutar. Desde entonces ha permanecido allí un esqueleto de dos plantas. Los técnicos valoraron en 529.000 euros el coste para reparar posibles actos vandálicos -como el robo de cables en los ascensores- o afectaciones por el paso del tiempo.

Las nuevas instalaciones deportivas dispondrá de canchas para fútbol sala, baloncesto, tres de minibasket y cuatro para la práctica del voleibol. También contará con salas polivalentes a modo de gimnasio y que podrán ser utilizadas por colectivos del barrio. La futura piscina de Jinámar, de 50 metros, que tendrá uso público tanto de ocio como deportivo, está prevista en una segunda fase que seguirá pendiente de la finalización del pabellón. El proyecto fue valorado en 2022 en cinco millones de euros y debía haber salido a concurso al año siguiente.