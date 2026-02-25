"Hasta que pase una desgracia": los vecinos de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria alertan sobre desprendimientos de una ladera

Una vecina de Llanos María Rivera vivió la semana pasada una situación que pone en riesgo la movilidad al circular por el cruce de la carretera GC-322 y GC-323 que conecta ese barrio con el de Siete Puertas. Una piedra de grandes dimensiones se desgajó de la ladera y fue a parar a mitad de la carretera.

Al doblar la curva, la conductora logró maniobrar hasta llegar a un apartadero donde detuvo el auto. Aunque no sufrió daños personales, más allá del susto del impacto, el coche sí se vio afectado al quedar dañado el cárter del motor por los restos de las rocas que quedaron enganchadas debajo.

"Ya llevábamos unos meses viendo que el talud se ha ido despegando y los desprendimientos están siendo cada vez más continuos, peligrando el tránsito de coches y guaguas, entre ellas las escolares, pero también de los que pasan caminando por aquí", resalta José Hernández, vecino de Llanos María Rivera.

Asegura que ha enviado varios escritos al Cabildo de Gran Canaria alertando del riesgo: uno fechado el 4 de febrero; el segundo, el 18 de febrero, dos días antes del accidente.

Uno de los residentes señala los restos de aceite que dejó en la vía el vehículo accidentado. / ANDRES CRUZ

"Lo único que recibí por parte de un ingeniero técnico de Vías y Obras fue que había un proyecto de estabilización de taludes y que esta zona se encontraba en ella, pero mientras tanto, ya ha habido un problema".

Un grupo de vecinos de Siete Puertas y Llanos María Rivera señalan el talud en riesgo de caer ubicado en el cruce de la carretera de los dos barrios. / ANDRES CRUZ

Desde entonces, a los vecinos les preocupa aún más transitar por la vía. Concentrados en el cruce de la carretera, destacan que es un riesgo para todo aquel que circule por la zona.

"Por aquí pasamos los que vivimos en Siete Puertas y Llanos María Rivera, pero también los que vienen de El Zardo, San Lorenzo o La Milagrosa", añade uno de ellos.

Esa vecina tuvo suerte, si la coge pasando, la mata Juana Cruz — Vecina

Una carretera de mucho tránsito, también para ciclistas y peatones, a quienes disuadían de circular pegados a la ladera. "No vayas por ahí", grita Juana Cruz a un joven que baja caminando. "Hasta que no haya una desgracia de verdad, esto no se va a arreglar", subraya.

Tareas de saneo

La percepción del problema se agrava tras las recientes lluvias, cuya previsión se espera de nuevo este fin de semana. Desde el Cabildo de Gran Canaria explican a este periódico que la institución tiene previsto iniciar los trabajos de saneo del talud de la GC-322 la próxima semana.

Rocas caídas recientemente y la única malla existente ha quedado cubierta por las raíces de los árboles. / ANDRES CRUZ

Aclaran que la intervención es de carácter preventivo hasta que la licitación de una obra de estabilización de varios taludes en las carreteras de la zona centro de la Isla "con la que se dotará de mallas de acero y otros elementos que contengan las posibles caídas".

Un proceso de adjudicación que prevén realizar por la vía de urgencia. La actuación consistirá en desmontar las zonas más inestables.

El Cabildo de Gran Canaria prevé llevar a cabo una actuación preventiva la próxima semana antes de licitar nuevos trabajos de mejora

Mientras tanto, la única valla existente está caída, aunque su pequeño tamaño tampoco alcanzaba a cubrir toda la ladera. Las raíces de los árboles y los restos de desprendimientos anteriores han hecho que haya terminado cediendo. "Lo que hay no sirve de nada, difícilmente está aguantando una pequeña parte", observan los vecinos.

La preocupación ha aumentado desde el accidente de hace unos días. "Circulas por aquí con el miedo a que te caiga encima en cualquier momento. Esa vecina tuvo suerte, si la coge pasando, la mata", concluye Juana Cruz.

Saneamiento, accesibilidad y transporte

Los dos barrios de la periferia de Las Palmas de Gran Canaria adolecen, además, de otros problemas que tienen que ver con servicios básicos. Desde carencias en materia de saneamiento y accesibilidad a dificultades en el transporte público, Siete Puertas y Llanos María Rivera acumulan en su historia décadas de reclamaciones vecinales. En Andújar de Los Barranquillos, en Siete Puertas, los residentes han pedido mejoras en infraestructuras hidráulicas. Varias generaciones de familias, cuyas casas son de autoconstrucción, llevan viviendo más de 60 años con pozos negros como único sistema de evacuación de aguas residuales.

En Llanos María Rivera, en concreto en la calle Laderas del Roque, acumulan 20 años de espera para que finalicen las obras de conexión de saneamiento con la red general. Una distancia de 30 metros separa a estos vecinos de contar con unas mejores condiciones de habitabilidad. El consistorio ha valorado instalar una estación de bombeo como alternativa. Un problema histórico que ha estado condicionado por la propia titularidad privada de los solares sobre los que sería necesario intervenir.

A pesar de que la distancia de estos barrios respecto al centro de la ciudad es pequeña, la orografía marcada por barrancos y laderas, dificulta la movilidad de sus residentes. La reivindicación vecinal propició que el Cabildo de Gran Canaria pusiera en marcha recientemente un servicio de taxi-guaguas colectivo como proyecto piloto para facilitar los traslados.