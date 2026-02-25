El PP de Las Palmas de Gran Canaria pide transparencia en la gestión de Geursa ante la crisis de vivienda y el 'caso Valka'

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, acusó este miércoles al grupo de gobierno municipal, integrado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias, de llegar “tarde” a la crisis de vivienda que atraviesa la ciudad. La edil popular sostuvo que la actual situación se ha gestado durante los once años en los que los socialistas han estado al frente de la alcaldía. Las declaraciones se producen tras el anuncio de un acuerdo del pacto municipal que incluye diez medidas en materia de vivienda. Entre ellas figura otorgar a la empresa pública GEURSA la facultad de ejercer el usufructo temporal de inmuebles para destinarlos al alquiler asequible, así como la adquisición de edificios y el impulso de nuevas fórmulas de gestión.

El papel de Geursa

Delgado afirmó que Geursa ya desempeña un papel central en la política municipal de vivienda, al encargarse de la ventanilla única, de promociones de vivienda asequible y de actuaciones de reposición y rehabilitación. A su juicio, el anuncio no supone un cambio sustancial, sino la continuidad de funciones que la empresa pública ya venía desarrollando.

La portavoz popular solicitó conocer el contenido detallado de la anunciada modificación de los estatutos de la sociedad municipal para ampliar sus competencias, especialmente en lo relativo a la captación y gestión de viviendas vacías. Según indicó, el texto deberá analizarse para comprobar su encaje jurídico y su capacidad real de ejecución.

Rechazo a propuestas anteriores

El PP recordó que durante el actual mandato ha presentado iniciativas para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible, flexibilizar usos entre locales y viviendas, impulsar cambios normativos o reforzar la política de suelo y adquisición de inmuebles. Delgado aseguró que estas propuestas fueron rechazadas por el grupo de gobierno y cuestionó que ahora se planteen medidas en esa línea.

Asimismo, subrayó que parte de las herramientas disponibles proceden del Decreto de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda aprobado por el Gobierno de Canarias, donde el PP gobierna junto a Coalición Canaria. Según la edil, el Ejecutivo autonómico ha introducido novedades que, a su entender, no han sido plenamente aprovechadas por el Ayuntamiento.

Transparencia y ejecución

La portavoz popular señaló que las nuevas medidas no incorporan promociones concretas adicionales a las ya previstas y advirtió de retrasos y sobrecostes en proyectos en marcha. También apuntó a la necesidad de reforzar la estructura de personal de Geursa si se amplían sus responsabilidades.

Delgado hizo referencia además a la situación de la sociedad municipal en el contexto del denominado 'caso Valka', que investiga una presunta trama de corrupción vinculada a la entidad. En este sentido, reclamó mayores garantías de transparencia en la gestión.

Por último, la representante del PP expresó la disposición de su grupo a respaldar iniciativas que incrementen la oferta de vivienda asequible en la ciudad, aunque pidió al gobierno municipal autocrítica y coherencia en la adopción de nuevas medidas frente a la crisis habitacional.