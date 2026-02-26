Cuatro agentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, medallistas en el campeonato de España de grappling

Cuatro agentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Canarias se han convertido en medallistas en el campeonato de España de grappling que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria desde el 21 de febrero.

El Gran Canaria Arena acogió el Campeonato de España de Grappling & Grappling GI, una cita deportiva de primer nivel que congregó a más de mil competidores procedentes de 120 clubes de toda España. La competición, organizada por la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas (Feloda) se llevo a cabo durante tres intensas jornadas en las que se disputaron más de 350 combates sobre seis tapices oficiales, en un ambiente marcado por la alta competitividad y la notable afluencia de público.

La competición culminó con la proclamación de 172 campeones nacionales, y en este destacado marco deportivo, cuatro agentes destinados en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que participaron en representación de la selección canaria, lograron subir al podio en distintas categorías: el oficial Pedro J. G. P. fue medalla de oro en categoría Sénior (100 kg) modalidad Grappling; el subinspector Julio F. P. M., doble medalla de oro en categorías Veteranos A (71 kg) Grappling y Veteranos B (-71 kg) Grappling GI.; la policía Minerva M. P. consiguió la medalla de bronce en categoría Senior (58 kg) Grappling y el Policía Ayoze D. D. L. fue medalla de bronce en categoría Veteranos A (77 kg) Grappling GI.

Uno de los agentes que consiguió medalla en el campeonato de grappling / LP/DLP

Asimismo, la delegación canaria firmó una actuación sobresaliente al proclamarse campeona nacional por federaciones en la modalidad de grappling (sin kimono), por delante de Madrid y Andalucía.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias felicita a los agentes por los logros obtenidos, que reflejan el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que caracterizan a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, valores que también proyectan en el ámbito deportivo y que contribuyen a reforzar la imagen de la Institución en la sociedad