El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa las alertas por viento y fenómenos costeros en la capital
Ante la previsión de fuertes vientos, recomienda cerrar puertas y ventanas, retirar objetos de balcones y azoteas, y aplazar excursiones hasta que finalice el episodio meteorológico adverso
Las alertas estarán vigentes desde las 14:30 horas de este jueves, 26 de febrero. La Dirección General de Seguridad y Emergencias pide a la ciudadanía extremar la precaución para evitar situaciones de riesgo.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de Seguridad y Emergencias de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, ha activado las alertas por vientos y fenómenos costeros en el municipio siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Asimismo, el Consistorio ha puesto en marcha el Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) con el fin de responder a cualquier incidencia que pueda derivarse de este episodio meteorológico adverso.
Previsión meteorológica
Las previsiones apuntan a mar combinada que podría alcanzar o superar los cuatro metros en el norte del archipiélago, con fuerte mar de viento del norte y nordeste a partir de la tarde-noche. Esta situación podría afectar especialmente a las costas abiertas al nordeste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
En el resto del litoral se espera una situación variable, con olas que podrían superar los dos metros en las zonas más próximas al área en alerta. Además, se prevén vientos fuertes y racheados en distintos puntos del municipio.
Recomendaciones ante el viento
Ante la previsión de rachas intensas, el Ayuntamiento recomienda cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes que puedan provocar roturas de cristales, así como retirar macetas y objetos de balcones y azoteas que puedan caer a la vía pública.
También se aconseja revisar fachadas, cornisas y balcones en mal estado que puedan desprender cascotes. Se recomienda aplazar excursiones y acampadas hasta que finalice el episodio, así como limitar los desplazamientos por carretera y, en caso de realizarlos, extremar la precaución y optar por el transporte público siempre que sea posible.
Los vehículos de gran tamaño, motocicletas y aquellos con remolque presentan mayor riesgo ante vientos transversales. Se aconseja conducir con especial cuidado ante posibles obstáculos en la vía o golpes de viento, sobre todo durante adelantamientos.
Asimismo, es importante evitar pasear por zonas arboladas o próximas a estructuras inestables como muros antiguos, andamios, vallas publicitarias o grúas. Ante cualquier situación de riesgo, se debe contactar con el 1-1-2.
Recomendaciones por fenómenos costeros
Para prevenir daños por la acción del mar, se recomienda proteger las viviendas ante una posible entrada de agua y alejarse de muelles, espigones y zonas donde rompen las olas.
No se debe intentar grabar imágenes cerca del mar ni practicar pesca o deportes náuticos en áreas afectadas por el oleaje. Tampoco se aconseja circular por carreteras cercanas a la línea de costa.
Está prohibido el baño en playas con bandera roja o sin vigilancia. En caso de observar a alguien en peligro, se debe avisar de inmediato al 1-1-2. Si una persona cae al agua, se recomienda lanzarle un objeto flotante sin poner en riesgo la propia seguridad.
El Ayuntamiento insiste en la importancia de actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones oficiales hasta que se desactive la alerta.
