Marzo, mes clave para solicitar plaza en las escuelas infantiles municipales de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrirá del 2 al 31 de marzo el plazo para solicitar plaza de nueva admisión en la red de Escuelas Municipales de Educación Infantil para el curso 2026-2027. El proceso se activa tras concluir la renovación del alumnado ya matriculado en estos centros dirigidos a menores de 0 a 3 años.

La red municipal está compuesta por once escuelas infantiles distribuidas en distintos barrios de la capital, con plazas organizadas en los tramos de edad 0-1, 1-2 y 2-3 años. Los centros permanecen abiertos once meses al año, de septiembre a julio, con horario ordinario de 08.30 a 15.30 horas y servicios de acogida temprana desde las 07.30 y salida tardía hasta las 20.00 horas, en función de la demanda.

La concejala de Educación, Nina Santana, subrayó que estos espacios combinan atención educativa y servicios complementarios, y animó a las familias a participar en el proceso de admisión.

Sistema de cuotas vinculado a la renta familiar

El acceso a las escuelas infantiles municipales se articula mediante un sistema de cuotas por tramos en función de la renta familiar. Este modelo incluye bonificaciones adicionales para familias numerosas y para aquellas con hijos menores de seis años escolarizados.

Durante el curso actual, el 65% del alumnado cuenta con cuota cero gracias al sistema de subvenciones municipales, mientras que un 25% abona cuotas reducidas que oscilan entre 12 y 90 euros mensuales. El resto corresponde a familias que abonan la tarifa completa según el tramo asignado.

Este esquema forma parte de la política municipal orientada a facilitar la conciliación laboral y familiar y a garantizar el acceso a la educación infantil en condiciones de igualdad.

Servicios complementarios y atención educativa

Además del servicio de comedor escolar incluido en la cuota, los centros desarrollan proyectos educativos y actividades complementarias como inglés, yoga infantil, huerto escolar y psicomotricidad, junto a programas de participación familiar y orientación pedagógica para el tránsito a la siguiente etapa educativa.

Las solicitudes deberán formalizarse de lunes a viernes, de 08.00 a 14.00 horas, en los puntos habilitados. Las plazas de Pocahontas, Pluto y Bambi se tramitarán en el centro Pocahontas, en Siete Palmas; las de Blancanieves, Los Pitufos y Heidi, en Blancanieves, en Schamann; las de Princesa Tenesoya y Dumbo, en Princesa Tenesoya, en Pedro Hidalgo; y las de La Sirenita y Pinocho, en Pinocho, en Tamaraceite.

La Escuela Infantil La Carrucha, situada en La Isleta, gestionará sus inscripciones en su propio centro y atenderá lunes, miércoles y viernes en el mismo horario.

Con la apertura de este plazo, el consistorio inicia el proceso de admisión para el próximo curso en una red que cubre distintos distritos de la ciudad y que mantiene una alta proporción de alumnado con bonificación total.