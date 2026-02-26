Las Palmas de Gran Canaria comparte su experiencia en Protección Civil con sus homólogos de Cabo Verde
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibió a una delegación del país africano para mejorar la capacitación de sus cuerpos de emergencia frente a incendios, inundaciones y erupciones volcánicas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido esta semana a una delegación de responsables de emergencias de Cabo Verde dentro de un proyecto de cooperación impulsado junto a Casa África para mejorar la capacitación de los cuerpos de Protección Civil y Bomberos del país africano.
La visita, acompañada por el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, se enmarca en la fase práctica de un programa formativo iniciado en 2024, tras un diagnóstico previo realizado en Praia y una etapa de formación teórica online.
Durante su estancia, los representantes caboverdianos han conocido el funcionamiento del Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa), así como los dispositivos de coordinación de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil.
La delegación también visitó el servicio de salvamento de Las Canteras, el centro logístico de Ayuda Humanitaria ubicado en el Puerto de Las Palmas y el centro coordinador Cecoes 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El proyecto cuenta con la colaboración de la Embajada de España en Cabo Verde y la Fundación Canaria de Acción Exterior, y tiene como objetivo reforzar la preparación ante fenómenos como terremotos, inundaciones, incendios forestales o erupciones volcánicas, en un contexto marcado por los efectos del cambio climático.
