Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha una mesa municipal contra el absentismo escolar

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado a conocer este jueves un conjunto de nuevas actuaciones orientadas a reforzar las políticas municipales en materia de bienestar social, educación y modernización administrativa.

La presentación estuvo encabezada por la alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola; la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas; y la concejala de Educación, Nina Santana. Según explicó el grupo de gobierno, las nuevas acciones se centran en el refuerzo del sistema local de bienestar, la reducción del absentismo escolar y el impulso a la transformación digital del Ayuntamiento.

Reducir el absentismo escolar

En el ámbito educativo, el Consistorio prevé la creación de una mesa municipal para la reducción del absentismo escolar y del abandono educativo temprano. Este órgano de coordinación contará con la participación de administraciones públicas, comunidad educativa, universidad, agentes sociales y representantes del tejido empresarial.

La iniciativa parte de un enfoque comunitario de la educación, considerada por el Ayuntamiento como un elemento clave para la cohesión social. Además, contempla el refuerzo de la educación temprana, las actividades complementarias y los programas de aprendizaje permanente, así como la ampliación de la oferta formativa municipal dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años.

Primer Plan de Salud

En materia de bienestar social, el Ayuntamiento continuará desarrollando la estrategia municipal orientada a consolidar un Sistema Local de Bienestar en colaboración con entidades sociales.

Entre las medidas anunciadas figura la evaluación de la ciudad como 'ciudad de los cuidados' y la implantación de un nuevo modelo de atención personalizada para personas que requieran apoyo. La alcaldesa destacó que una de las prioridades del Ayuntamiento es seguir construyendo una "ciudad que cuida y protege a su gente", reforzando la estrategia 'Las Palmas Más Que Bien' y avanzando hacia un modelo de atención personalizada basado en el desarrollo de capacidades. Este modelo estará basado en el desarrollo de capacidades personales y sociales, con el propósito de avanzar hacia una atención más integral y centrada en la autonomía.

Asimismo, el Consistorio prevé que este enfoque sirva de base para la elaboración del primer Plan de Salud Municipal. En paralelo, se anunció una inversión estimada de 54 millones de euros hasta 2028 destinadas al II Plan de Infancia y Adolescencia, con el fin de reforzar las políticas públicas dirigidas a la protección y desarrollo de la población infantil y juvenil en la capital grancanaria.

Horizonte Digital LPGC 2030: hoja de ruta para la modernización

En el ámbito de la modernización, el Ayuntamiento avanzó la próxima presentación de la estrategia 'Horizonte Digital LPGC 2030', que dará continuidad al proceso de transformación tecnológica.

Esta hoja de ruta pretende coordinar los proyectos tecnológicos municipales, priorizar inversiones y avanzar hacia una administración más eficiente, transparente y accesible.

Entre las herramientas ya operativas se encuentran la Oficina del Dato y el entorno de innovación Sandbox, iniciativas con las que el Ayuntamiento busca consolidar la digitalización de los servicios públicos y mejorar la atención a la ciudadanía.