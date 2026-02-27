Movilidad
Más de 150 paradas de Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria tendrán marquesina
Guaguas Municipales asumirá el mantenimiento de las paradas, sacando a concurso la renovación de las marquesinas y buscando aumentar en un 50% las cubiertas para proteger a los usuarios
Más de 150 paradas de Guaguas Municipales pasarán a tener marquesinas. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, anunció en el Pleno de este viernes que la empresa de transporte público asumirá el mantenimiento del mobiliario de las paradas de guagua, que hasta ahora dependían de un área municipal que no era de su competencia. El edil, quien compareció a petición del PP, añadió que sacarán el contrato a concurso en el primer semestre del año.
Las Palmas de Gran Canaria cuenta en este momento con unas 837 paradas de guaguas, de las cuales tan solo 340 tienen marquesinas. Ramírez afirmó que la idea será aumentar en un 50% el número de apeaderos con cubierta contra las inclemencias del tiempo. El contrato también contempla renovar la totalidad de marquesinas ya existentes.
Accesibilidad universal en las paradas
"Tenemos que cumplir con normativas de accesibilidad universal, pero hay espacios donde es imposible", precisó Ramírez, por lo que habrá paradas que seguirán sin marquesina por motivos de espacio. También están trabajando para renovar los postes informativos, que actualmente ya cuentan todos ellos con códigos QR adaptados para que las personas invidentes puedan conocer toda la información necesaria.
El concejal del PP Gustavo Sánchez apuntó que el hecho de que el mobiliario de las paradas no dependiera de guaguas suponía un problema, especialmente para los usuarios. Muchos pasajeros transmiten habitualmente sus quejas por el estado de los postes o de las marquesinas a los chóferes y a la empresa de transporte público, pero hasta ahora esta no ha podido hacerse cargo.
Guaguas Municipales cerró 2025 con récord. Movilizó a 56,5 millones de personas, 1,7 millones de viajeros más que el año anterior. La empresa de transporte público incorporó esta semana 24 nuevos vehículos de 12 metros a su flota con el propósito de reforzar las líneas de los barrios periféricos de la ciudad. La idea de la concejalía de Movilidad es incorporar cada año entre 25 y 30 guaguas ante la gran demanda de pasajeros.
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria