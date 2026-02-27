Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desactiva la alerta por viento y mantiene la costera

El Consistorio pasa a prealerta por viento desde las 23.00 horas de este viernes, pero mantiene activas las medidas por mar de fondo

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha desactivado la alerta por vientos en la ciudad y la ha rebajado a situación de prealerta a partir de las 23.00 horas de este viernes, 27 de febrero, aunque mantiene activa la alerta por fenómenos costeros ante el riesgo derivado del estado del mar.

La medida ha sido adoptada por el Servicio de Seguridad y Emergencias, dependiente de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, tras la evolución de las condiciones meteorológicas y siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La alerta por viento permanecía activa desde las 14.30 horas del jueves, 26 de febrero, cuando se activó de forma simultánea con la alerta por fenómenos costeros en la capital grancanaria.

Recomendaciones ante el riesgo en la costa

Pese a la mejoría del viento, el Consistorio mantiene la alerta por fenómenos costeros y ha reiterado una serie de recomendaciones para evitar situaciones de riesgo.

Entre ellas, aconseja proteger las viviendas ante la posible entrada de agua del mar y evitar situarse en extremos de muelles o espigones, así como no acercarse a zonas donde rompen las olas para tomar fotografías o grabar vídeos.

También se recomienda no practicar pesca en áreas peligrosas ni circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de playa.

Precauciones en playas y actividades náuticas

El Ayuntamiento recuerda que no se debe uno bañar en playas apartadas o poco conocidas por la posibilidad de corrientes locales y remolinos. Asimismo, insiste en respetar la bandera roja y evitar el baño en zonas con fuerte oleaje, resaca o sin servicio de vigilancia y salvamento.

Durante el episodio de mar de fondo, se desaconseja la práctica de actividades deportivas y náuticas en las áreas afectadas y no se debe acampar en la playa mientras permanezca la alerta por temporal marítimo.

En caso de observar un oleaje anómalo, las autoridades recomiendan no permanecer cerca del mar ni aproximarse aunque el agua aparente calma momentánea. Si se dispone de embarcación, se aconseja asegurar el amarre en un lugar resguardado.

Además, el Consistorio pide a la ciudadanía que advierta a otras personas si detecta comportamientos de riesgo y que, ante cualquier incidente, contacte de inmediato con el 1-1-2. Si alguien cae al agua, se recomienda lanzarle un objeto flotante o un cabo al que pueda sujetarse mientras llegan los servicios de emergencia.

