El bochinche de Las Palmas de Gran Canaria donde la ropa vieja de pulpo es el plato estrella
El local se caracteriza por ofrecer elaboraciones de la gastronomía canaria tradicional
En las Palmas de Gran Canaria hay un rincón que se caracteriza por ofrecer cocina canaria casera. Se trata del Bochinche El Chato, consolidado como un referente tanto para los vecinos como para los visitantes que disfrutan de la isla porque se encuentra a unos pocos pasos de la playa de Las Canteras.
Los platos más destacados del bochinche
Entre las especialidades de la casa destacan la ropa vieja de pulpo, una versión del plato tradicional de la gastronomía canaria que sustituye la carne por pulpo. La carne de cochino frito, es otro de los platos más elegidos por los comensales y la carne de cabra que se caracteriza por su buena elaboración y calidad, ya que se deshace en la boca.
Sin embargo, no son los únicos platos que se pueden probar en el local, ya que en su carta cuenta con diferentes entrantes. Las papas arrugadas con mojo casero no pueden faltaren la mesa, el queso a la plancha o los huevos rotos con chorizo de Teror son otros de los imprescindibles.
Como broche final, los clientes puede decantarse por sus postres caseros como el polvito uruguayo o el yogur cremosos con miel de palma y frutos secos.
El local es pequeño
El bochinche se caracteriza por ser pequeño, por lo que es recomendable reservar mesa para asegurarte no hacer colar para cenar. Además, ofrece un ambiente acogedor y familiar, en el que los trabajadores hacen sentir a los clientes como en casa.
Horario y ubicación
Bochinche El Chato se encuentra en la calle Doctor Grau Bassas, 12 en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local, que destacan especialmente la excelente relación calidad-precio.
El establecimiento centra sus servicios principalmente en las cenas, abriendo de lunes a viernes de 20:00 a 23:00 horas. Los sábados es el único día que ofrece servicio de almuerzo, en horario de 13:30 a 16:00 horas, y manteniendo su actividad en horario habitual para cenas. Los domingos el local permanece cerrado por descanso del personal.
