Bomberos de Las Palmas se concentran para denunciar sus condiciones laborales ante el Ayuntamiento
Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria protestaron ante el Ayuntamiento para denunciar las precarias condiciones laborales y exigir mejoras en sus equipos y en la dotación de personal
Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria realizaron una concentración este viernes ante las puertas de las Casas Consistoriales. Los agentes querían hacer ruido durante la celebración del Pleno ordinario de febrero, en el que además se votaban nueve menciones honoríficas del Cuerpo de Bomberos correspondientes al año 2026. El objetivo era visibilizar y denunciar las condiciones laborales y la situación por la que atraviesan actualmente.
Los profesionales reclamaron mejoras en sus condiciones de trabajo, así como mayor atención a los recursos y medios disponibles para garantizar la seguridad ciudadana. Entre las principales reivindicaciones se encuentran la actualización de los equipos, la dotación suficiente de personal y la revisión de las condiciones laborales para responder de manera eficiente a las emergencias.
Falta de protocolos de descontaminacion
Daniel Ojeda, representante sindical, resalta la antigüedad de la plantilla, con una edad media de 52 años, falta de protocolos de descontaminacion incumpliendo con la ley de prevención de riesgos laborales, la obsolescencia de los vehículos, parques cerrados ante la falta de personal -algo que se traduce en el retraso del tiempo de respuesta a los veicnos-, y condenaron el expediente abierto a ocho agentes "por negarse a coger un camión contaminado para desplazamiento que no para un servicio al que siempre vamos".
Los bomberos subrayaron que la falta de soluciones afecta tanto a su seguridad como a la de los ciudadanos, haciendo hincapié en la necesidad de un diálogo urgente con la administración municipal. Con esta concentración, el cuerpo de bomberos busca que las autoridades locales tomen medidas concretas y aceleren los procesos de mejora en materia de recursos humanos y materiales.
