El Carnaval de 2027 arrancará justo después de los Reyes Magos: Las Palmas de Gran Canaria elige los festivos del próximo año
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha designado el 9 de febrero y el 24 de junio como festivos locales para 2027, coincidiendo con el Martes de Carnaval y la fundación de la ciudad
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, la designación de los dos días festivos locales que corresponderán al municipio en 2027. Las fechas elegidas son el martes 9 de febrero y el jueves 24 de junio.
La primera de las jornadas coincide con la celebración del Martes de Carnaval, una fecha que varía cada año en función de la Semana Santa. La designación del 9 de febrero implica que las carnestolendas de la capital serán tempranas el próximo año y los primeros actos se acercarán en el calendario a la festividad de los Reyes Magos y el fin de la Navidad.
La segunda escogida por el Ayuntamiento conmemora la fundación de la ciudad en 1478, una fecha vinculada a los actos institucionales y celebraciones tradicionales en la capital grancanaria, como los baños en la playa de Las Canteras al llegar la medianoche.
Tramitación ante el Gobierno de Canarias
El acuerdo adoptado por el órgano plenario será trasladado a la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, para continuar con los trámites administrativos establecidos en la normativa laboral.
Cada municipio de Canarias puede fijar anualmente dos festivos de carácter local dentro del calendario laboral. Con esta decisión, Las Palmas de Gran Canaria concreta las dos jornadas no laborables que se incorporarán al calendario oficial de 2027 en el ámbito municipal.
Las fechas seleccionadas responden a dos celebraciones de carácter tradicional y con arraigo en la ciudad: el Carnaval, uno de los principales eventos festivos del municipio, y el aniversario de su constitución histórica.
