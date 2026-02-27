Conciertos, Gran Cabalgata y Entierro de la Sardina: Guaguas Municipales activa un dispositivo especial para el Carnaval

Guaguas Municipales activa un dispositivo especial para garantizar la movilidad durante los actos más multitudinarios del Carnaval de Las Vegas en Las Palmas de Gran Canaria. El operativo contempla refuerzos y modificaciones de líneas desde este viernes 27 de febrero, tras los conciertos en el parque Santa Catalina de Marc Anthony, Emily Stefan y Luck Ra, y continuará el sábado 28 con motivo de la Gran Cabalgata, para culminar el domingo 1 de marzo con el Entierro de la Sardina.

Mapa de paradas de referencia en el entorno del Teatro / LP/DLP

Refuerzos para los conciertos en Santa Catalina

Este viernes, en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la empresa municipal reforzará las líneas regulares con destino a la zona Puerto / Santa Catalina para facilitar la llegada a los conciertos de Luck Ra (16:00 horas), Emily Stefan (18:00 horas) y Marc Anthony (20:00 horas), programados en el escenario principal del parque.

Las paradas recomendadas para acceder al recinto serán Club Náutico e Intercambiador, mientras que, tras la finalización de los conciertos y durante la Noche de Carnaval, las salidas se organizarán desde la calle Juan Manuel Durán.

Además, como en las principales noches festivas, se mantendrá el dispositivo especial con cinco líneas lanzaderas que conectarán con todos los distritos de la ciudad. Estas saldrán a partir de las 1:30 horas desde la terminal especial habilitada en Belén María – El Sebadal, con paradas intermedias desde la zona de Mesa y López. Los recorridos detallados pueden consultarse en la web oficial de la compañía.

Cambios por la Gran Cabalgata

El sábado 28, con motivo de la Gran Cabalgata, que comenzará a las 16:00 horas, la compañía adaptará sus itinerarios al cierre progresivo de vías. Desde el mediodía y hasta la finalización del desfile, las líneas con origen o destino en el área del Puerto iniciarán y finalizarán sus trayectos en el entorno de Mesa y López y el Intercambiador.

Mapa de guaguas del entorno de Mesa y López / LP/DLP

Se establecerán varias terminales provisionales. En la calle Galicia (Mercado Central) operarán las líneas 2, 22, 25 (Teatro) y 81. En Galicia, 32, la línea 2 permitirá el enlace con la 49 (Auditorio). En Juan Manuel Durán (Bernardo de la Torre) tendrá parada la línea 25 (Auditorio), mientras que en Juan Manuel Durán 40 lo harán las líneas 21 y 33.

En la avenida Mesa y López (centro de salud de Alcaravaneras) se ubicarán las líneas 24, 26, 44, X47, 65 y Luna 2.

A partir de las 15:00 horas, la terminal del Teatro quedará fuera de servicio. Las líneas se trasladarán al entorno del Mercado de Vegueta, Primero de Mayo y la subida de Mata, donde se habilitarán paradas específicas.

En Primero de Mayo, 6 operarán las líneas 2, 11, 25, 32, 33, 82, 84, Luna 2 y Luna 3. En el Mercado de Vegueta estarán disponibles las líneas 7, 54 y 70, mientras que las líneas 13 y 64 tendrán parada en el Mercado de Vegueta (código 993), frente al aparcamiento. La línea 91 tendrá como referencia la parada de la Carretera de Mata (plaza del Pino).

Líneas directas desde San Telmo

Tras la llegada de la cabecera de la Cabalgata al parque San Telmo, se habilitarán líneas directas desde las paradas de San Telmo (avenida Rafael Cabrera) hacia el parque Santa Catalina, con el objetivo de facilitar el desplazamiento entre ambos puntos festivos.

Para el regreso, tras la celebración que incluye la actuación de Ozuna en Manuel Becerra, la empresa recomienda utilizar la terminal especial del Carnaval en Belén María – El Sebadal, desde donde partirán las líneas especiales hacia los distintos distritos. Todas, salvo la de Hoya de la Plata, efectuarán sus primeras paradas en Juan Manuel Durán.

Los trayectos habilitados serán:

Carnaval–Teatro–Vegueta–Hoya de la Plata; Carnaval–Escaleritas–Schamann–Las Rehoyas; Carnaval–La Feria–La Paterna; Carnaval–Siete Palmas–Tamaraceite; Carnaval–Auditorio.

Dispositivo para el Entierro de la Sardina

El domingo 1 de marzo, con motivo del Carnaval de Día, Viudas a la Carrera y el Entierro de la Sardina, se aplicará un plan especial de desvíos hasta la finalización de la quema en la playa de Las Canteras.

Asimismo, se reforzarán las líneas de conexión con las áreas del Puerto y La Isleta, donde se concentrarán buena parte de los actos diurnos de esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional.