Excrementos, plumas y aves muertas en La Paterna: la plaga de palomas complica la rehabilitación de las viviendas

Excrementos, plumas y aves muertas. La acumulación de restos biológicos por una plaga de palomas en las cubiertas en la práctica totalidad de los edificios a rehabilitar en La Paterna esta complicando la retirada las cubiertas de fibrocemento. El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, apuntó este viernes en sesión plenaria que han tenido una serie de complicaciones para sustituir las planchas de amianto de los tejados. Una actuación que ha generado un calvario entre los vecinos de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Desde diciembre han estado sufriendo filtraciones en sus viviendas, con agua "a chorros" por las paredes.

"Había grandes cúmulos de excrementos y cadáveres de palomas bajo las cubiertas que se han ido acumulando", aclaró Roque. Para su retirada tuvieron que contratar a una empresa especializada y en algunos casos, la limpieza no se pudo hacer hasta eliminar el amianto por completo. A esto hay que añadir que han tardado dos meses en tramitar los permisos de retirada y que en Canarias no existen empresas para el tratamiento de este material cancerígeno, "la liberación de fibras durante su corte tiene un alto riesgo".

Efectos negativos en la salud

La alcaldesa, Carolina Darias, lamentó los inconvenientes que han sufrido los vecinos durante los tres últimos meses. La exministra de Sanidad recalcó que esta era "una obra necesaria e imprescindible" por los efectos negativos en la salud del fibrocemento. "Hemos respondido, quizá no en la medida que deseaban", reconoció, "seguiremos actuando hasta que no aparezca ninguna humedad". El Ayuntamiento y la empresa han ofrecido a los afectados viviendas alternativas y habitaciones en hoteles.

"Las cubiertas de los edificios más afectados por las lluvias están muy avanzadas", indicó el concejal. Según este, tuvieron que esperar a que las viviendas se secaran para poder actuar bien. Además, apuntó que los ascensores del edificio 22 se pondrán en marcha "en los próximos días". La rehabilitación de La Paterna consiste en la mejora de 819 viviendas repartidas en 23 edificios con un presupuesto de 19 millones, instalándoles ascensores por primera vez, entre otras medidas.

Gloria González Morales, vecina de La Paterna, intervino en el Pleno para resaltar que están "pidiendo lo justo, no queremos casas nuevas, queremos las nuestras". Esta afectada por las filtraciones solicitó a Darias que visite el barrio. "Nos sentimos bastantes abandonados, queremos soluciones", indicó, "pintan y al día siguiente vuelven a salir las humedades". También denunció la caída de cascotes de los edificios.

La portavoz del PP, Jimena Delgado, solicitó crear una mesa de seguimiento de la situación. La concejala describió el "calvario" que están viviendo los vecinos, con "lluvias que entraban a chorros por paredes y techos; y olores de excrementos filtrándose en las casas". Denunció la falta de gestión y que al barrio solo se hayan desplazado los técnicos y no el concejal del área o la alcaldesa.