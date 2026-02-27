Una junta de ‘cerebritos’ toma el Museo Elder: El Makeathon, una fórmula para inventar un futuro sostenible contra reloj

Es una de esas mañanas en el Museo Elder en las que uno no sabe muy bien si el viento viene del norte o del futuro. Fiel al lema del centro, «prohibido no tocar», en la sala Tecnos se armó esta semana una zona habilitada para los inventores del futuro verde trastearan. El Smart Green Island Makeathon —un maratón de innovación tecnológica orientado a la sostenibilidad— reúne a 700 ‘cerebritos’ de 25 países, 30 universidades europeas y una veintena de centros educativos canarios. Todo condensado en cuatro jornadas de 96 horas y bastante café.

El edificio Elder, ese cascarón de vidrio que en otro tiempo fue el almacén de una empresa consignataria de buques y que hoy es uno de los templos de la curiosidad científica en las Islas, permanece hasta hoy ocupado en todas sus salas, con motivo de este buen follón de tecnología. Algunas de las inventivas científicas resultantes fueron la detección de basura plástica con drones, la recogida automática y reutilización de materiales, conversión de vehículos con placas solares, estructuras ligeras de bambú y talleres para niños que montan robots y prototipos de economía circular.

Una gran parte de esta expedición aterrizó en suelo canario con los planes ya en la cabeza, listos para retar al cronómetro y demostrar en 96 horas que el futuro se puede construir con las manos, la cabeza, y los ordenadores. Uno es Daniel Rodríguez. Que el nombre no les engañe: es islandés, aunque domina un español perfecto porque su padre es vasco. Estos días proyecta un clasificador automático de basura con Inteligencia Artificial, supervisado bajo el ojo del profesor del IES El Rincón, Hugo Potau.

El impulsor de la idea responde al nombre del alemán Rainer Stetter, ingeniero del país que ha sido sinónimo de excelencia tecnológica, y firma la iniciativa desde la empresa organizadora ITQ GmbH con el apoyo de la Fundación Sergio Alonso. Stetter el responsable de fundar esta reunión de cerebritos hace ya nueve ediciones, y tiene esa mezcla peculiar de visionario y manitas que a veces se produce en los ingenieros que han decidido, además de construir cosas, cambiar el mundo con ellas. Habla español con un acento bávaro y un gran sentido del humor, véase referirse a sí mismo como un «científico loco»: «Son cuatro días de innovación, de educación y de hacer cosas chulas», define.

Makeathon, en el Museo Elder. / lp/dlp

Objetivo a batir en 96 horas

El reto principal de esta edición, en palabras textuales, es «identificar con drones donde hay basura plástica; una vez localizado, se recoge el residuo de la calle o de la playa». Y después queda el paso más ambicioso: reutilizar ese plástico recogido, convertirlo en materia prima para fabricar algo nuevo. «¿Y cuatro días dan para mucho o para poco», le preguntan. Él sonríe: «Así la gente no se cansa y tiene suficiente tiempo para hacer algo, un prototipo. No un producto final, pero la gente está empujando mucho. Siempre tenemos el problema por la noche de tener que echar a la gente porque quieren seguir trabajando».

En una suerte de casualidad, en paralelo al makeathon, se ha celebrado estos días el congreso internacional Eurocast 2026, que reúne a científicos de varios continentes dentro del mismo calendario. El director del museo, Gilberto Moreno, subraya que «es la primera vez que se hace aquí en el museo de la Ciencia» y añade que el congreso «reúne a los grandes científicos del mundo de cuatro continentes» lo que explica la intensidad y la proyección internacional del encuentro. «Estamos viendo que en estos días no solo somos muy carnavaleros, sino el epicentro mundial de la ciencia tecnológica de todo el planeta».

La sala Tecnos / lp/dlp

Una Gran Canaria soberana energéticamente

Stetter lleva quince años de visitas a Gran Canaria. Cuenta que la primera vez que pisó la isla, le sorprendió la ausencia de paneles solares. Un ingeniero alemán, acostumbrado a ver tejados cubiertos de placas fotovoltaicas en un país donde el sol es un bien escaso y casi mitológico en los meses de invierno, miraba hacia arriba en estas calles bañadas de luz y no entendía lo que veía. O mejor dicho: no entendía lo que no veía.

«Aquí hay este sol, hay siempre viento, aquí son islas volcánicas con geotermia, tienes las olas que suben y bajan, por eso tienes energía renovable sin límite», expresa con asombro. «En Alemania tenemos miles de placas solares, pero no hay sol cinco meses, no hay viento…», sigue. Su idea es convertir Gran Canaria en un prototipo funcional de lo que puede ser una isla completamente sostenible. «Y si tienes energía renovable, puedes hacer de todo», asegura. Y eso que todavía Alemania está por delante de Canarias en soberanía energética.

Convertir un problema en una solución

Hay más plástico que peces en ciertas partes del océano Atlántico, y algunos de esos trozos de plástico llevan el nombre de marcas reconocibles. Que el problema del plástico no sea irresoluble no significa que esté resuelto, pero ver a dos decenas de jóvenes de cuatro países distintos encorvados sobre una mesa intentando que un pequeño robot maniobre correctamente podría ser un acto de rebeldía en tiempos de pesimismo climático.

Uno de los proyectos. / lp/dlp

Este es el modelo educativo más antiguo del mundo y, paradójicamente, el más olvidado en los sistemas educativos contemporáneos: aprender haciendo. Usar las manos. Equivocarse. Volver a intentarlo: «Es una manera de aprender que difícilmente se puede conseguir en un aula», resume Nayra Moreno, gerente de la Fundación Sergio Alonso, la organización canaria que colabora para que el Makeathon sea algo real.

En los próximos meses, algunos de estos prototipos morirán en un cajón. Otros serán recogidos por empresas, por universidades, por institutos públicos, y seguirán viviendo de alguna forma. Y unos pocos —los más afortunados, los más robustos, los que tocaron algo verdaderamente necesario— quizás acaben siendo, dentro de cinco o diez años, parte de la solución real al problema real del plástico en los océanos, o de la gestión de residuos en entornos insulares, o de la producción descentralizada de hidrógeno verde.