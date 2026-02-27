Las Palmas de Gran Canaria nombra nuevo jefe de Rescate y Salvamento tras la renuncia que dejó vacante el puesto
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nombra a Mario César Beltrán del Pino como jefe del Servicio de Rescate y Salvamento, tras una renuncia inesperada que obligó a reabrir el proceso
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha nombrado a Mario César Beltrán del Pino como nuevo jefe del Servicio de Rescate y Salvamento, adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis), poniendo así fin a un proceso que quedó frustrado a principios de febrero tras la renuncia del candidato inicialmente designado el mismo día de su nombramiento oficial. El acuerdo, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), culmina el procedimiento de libre designación convocado el pasado otoño para cubrir un puesto considerado estratégico dentro de la estructura del cuerpo de bomberos municipal.
Un relevo tras una renuncia inédita
La plaza había quedado en una situación singular después de que el anterior designado, Emilio Duch, gerente del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, comunicara su desistimiento horas después de que su nombramiento apareciera publicado en el BOP. Aquella renuncia obligó al Consistorio a estudiar la fórmula jurídica para reconducir el procedimiento y mantener la convocatoria.
El contexto no era menor. En la propia convocatoria municipal se reconocía la debilidad de la estructura de mandos del SEIS, una carencia que dificultaba la organización de turnos y la gestión diaria de un servicio esencial para la ciudad, que cuenta con tres parques operativos y cobertura permanente en todo el término municipal.
Perfil técnico y experiencia en emergencias
El nuevo jefe de Servicio, Mario César Beltrán, es funcionario de carrera desde 2010, pertenece al grupo A1 y hasta ahora ejercía como responsable del Área Técnico-Operativa del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Su trayectoria se ha desarrollado en el ámbito operativo y en la gestión de servicios de emergencias, un aspecto que el informe técnico del Área de Seguridad, Convivencia y Cultura ha valorado especialmente.
El documento destaca su experiencia, formación y perfil profesional, considerando que reúne las capacidades necesarias para asumir la dirección del área. La jefatura del Servicio de Rescate y Salvamento implica no solo la coordinación de intervenciones, sino también la planificación estratégica, la organización de recursos humanos y materiales, la supervisión de instalaciones y equipamientos y la participación en la definición de la política municipal en materia de emergencias.
Un servicio clave para la ciudad
El SEIS de Las Palmas de Gran Canaria opera desde el Parque Central de Miller Bajo y los parques zonales de La Isleta y Vegueta-Cono Sur-Tafira, que garantizan la respuesta ante incendios, rescates y otras emergencias en todo el municipio.
Desde el grupo de gobierno subrayan que el nombramiento refuerza la estructura directiva del servicio. La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, señaló que la resolución del proceso supone “un paso determinante para fortalecer la estructura directiva” de un área esencial para la seguridad. En la misma línea, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, apuntó que la designación permite avanzar en la profesionalización y coordinación del cuerpo.
