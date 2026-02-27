Las Palmas de Gran Canaria reconoce la trayectoria profesional y la colaboración con el Cuerpo de Bomberos con nueve menciones honoríficas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, en la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero, la concesión de nueve menciones honoríficas del Cuerpo de Bomberos correspondientes al año 2026, con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la dedicación y la trayectoria profesional de siete integrantes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), así como la colaboración destacada de otros profesionales en actuaciones relevantes.

Estas distinciones, que se entregarán el próximo 8 de marzo con motivo de la conmemoración de San Juan de Dios, patrón de los Bomberos, reconocen la labor y el respaldo de la ciudad al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS)–Bomberos.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha explicado durante el Pleno que estas condecoraciones se conceden a propuesta de la comisión creada a tal efecto con representación del propio Cuerpo de Bomberos y de la Dirección General, y ha destacado que este año se ha querido reconocer de manera especial a aquellos efectivos que, sin haber alcanzado los 30 años de servicio requeridos para la medalla reglamentaria, se han jubilado recientemente, “para que tengan un recuerdo de su paso por el cuerpo”.

Así como distinguir a dos personas externas que prestan un apoyo esencial a los bomberos, tanto desde el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria como desde el Servicio Municipal de Limpieza, “que trabajan como uno más de los operativos en los servicios más complejos”.

Comité de Honores y Distinciones del SEIS

El Comité de Honores y Distinciones del SEIS ha acordado por unanimidad reconocer a Antonio Vicente Cabrera Betancor, Domingo Ortega Sosa, Francisco Javier Déniz Santana, Juan Sosa Monzón, Luis Anting Olivares, Miguel Ergueta Martínez y Rafael Ángel Guerra Betancor por el esfuerzo y la dedicación demostrados a lo largo de su trayectoria profesional en el Cuerpo de Bomberos tras su jubilación en el último año.

Asimismo, el Pleno ha acordado también otorgar la Mención Honorífica a Cesáreo Monagas Martín, suboficial del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en reconocimiento a su total predisposición, compromiso y constante colaboración con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo de manera destacada al buen funcionamiento del servicio y al desarrollo eficaz de las actuaciones, como en el incendio registrado en un inmueble del Lomo del Sabinal el pasado 10 de diciembre de 2025.

De igual modo, se distingue a Jesús Carmelo Angulo González, conductor transportista del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por la colaboración prestada a los bomberos intervinientes durante dicho incendio, demostrando en todo momento un especial esfuerzo, implicación y diligencia en el desempeño de sus funciones, y contribuyendo de manera relevante al desarrollo de las labores de extinción.