Edificios de hasta 18 plantas en Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria revisa el PGO para adaptar la ampliación de Mesa y López

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre la puerta a modificar el ordenamiento de Guanarteme que prevé la construcción de tres edificios de viviendas de gran altura -de hasta 18 plantas- en la futura prolongación de Mesa y López. El consistorio ha dado comienzo a los trámites para cambiar el PGO tras constatar, más de diez años después de la última versión del documento maestro del urbanismo de la ciudad, que la nueva avenida se situaría por encima de la rasante de las calles perpendiculares y las dejaría sin acceso.

Prolongación de Mesa y López y Plan General de Ordenación (PGO)

La propuesta para ampliar Mesa y López está recogida en el Plan General de Ordenación desde el año 2000 a partir de la plaza de América a través de un ensanche de la actual calle Luchana, una actuación que pretende conservar la acera de los pares -la más cercana al mar- y derribar las actuales edificaciones de la acera de los impares para ganar carriles de circulación hasta llegar a la avenida José Sánchez Peñate.

Nuevas promociones de viviendas en Guanarteme

El documento contempla que el espacio entre la nueva avenida y la autovía GC-2 esté ocupado por cuatro actuaciones de dotación que suponen la construcción de grandes complejos de viviendas. El primero de ellos, Residencial Las Américas, ya se encuentra en ejecución y ha supuesto la modificación de la plaza de América y la ocupación de una parte del tramo final de la calle Fernando Guanarteme.

Edificios de hasta 18 plantas y suelo pendiente de desarrollo

El PGO también incluye otras tres unidades de dotación con sendos edificios de entre 11 y 18 plantas, aunque su ejecución se contempla a mayor largo plazo. Las parcelas que lo componen fueron adquiridos en su día por Reyal Urbis, que quebró en 2013 tras la segunda mayor suspensión de pagos del sector inmobiliario en España. Desde entonces, las fincas han salido a subasta sin que por el momento hayan encontrado comprador.

El barrio. Del olvido a la presión social Guanarteme es uno de los barrios de la capital grancanaria donde más se han materializado las tensiones inmobiliarias en los últimos años. El barrio, levantado durante el siglo XX entre edificios industriales y viviendas de autoconstrucción, ha recibido en las últimas décadas un aluvión de nuevos vecinos atraídos por la ubicación cercana a la playa de Las Canteras. La construcción de edificios de mayor altura no ha llegado acompasada de nuevos espacios públicos -el barrio solo cuenta con una plaza, la del Pilar- ni de un reemplazo para infraestructuras básicas ya obsoletas, como la red de saneamiento, cuya renovación está ejecutando el Ayuntamiento por tramos. Esta situación ha llevado al vecindario a manifestarse en diversasa ocasiones.

Problemas de accesibilidad en Párroco Francisco Rodríguez, Covadonga y Pavía

El problema detectado ahora por el Ayuntamiento afecta a las calles Párroco Francisco Rodríguez, Covadonga y Pavía, que atraviesan el barrio de Guanarteme desde las proximidades de la carretera de Chile hasta el Auditorio. Todas salvan una gran pendiente, sobre todo en la zona más alejada del mar, y Urbanismo ha advertido de que una vez ejecutada la ampliación de Mesa y López, «no tendrían acceso directo desde dicha prolongación viaria».

Reordenación urbana y demanda de espacios libres en Guanarteme

Ese es el principal motivo que lleva al consistorio a plantearse la modificación del PGO, aunque no el único. En un barrio que ha salido a la calle en repetidas ocasiones para protestar por la construcción de grandes edificaciones sin nuevos espacios libres para el disfrute ciudadano, el documento de Urbanismo, avanzado por Canarias Ahora y al que ha tenido acceso este periódico, también advierte de la necesidad de reordenar este ámbito teniendo en cuenta la «creciente demanda» de mayores dotaciones y espacios libres en Guanarteme «a la que habrá que atender».

Las calles afectadas salvan una gran pendiente desde la carretera de Chile hasta el Auditorio

Evaluación ambiental estratégica y tramitación administrativa

El proceso que ahora comienza será largo. Tras la redacción de la modificación del PGO, será necesario someter el nuevo documento a una evaluación ambiental estratégica, tal y como ocurrió recientemente con los cambios introducidos en el ámbito de la denominada Nueva Ciudad Alta. A partir del documento ambiental estratégico y del borrador incluidos en esa evaluación, el órgano ambiental deberá determinar si la nueva propuesta tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

Aprobación inicial, información pública y aprobación definitiva

Una vez tramitada la evaluación ambiental será necesario elaborar el documento de tramitación, que deberá ser sometido a aprobación inicial y pasará por una fase de información pública antes de que pueda tener lugar su aprobación definitiva.