El PP de Las Palmas de Gran Canaria se desmarca de la declaración institucional del 8M

El PP de Las Palmas de Gran Canaria se desmarcó este viernes de la declaración institucional por el Día de la Mujer. El acuerdo que aprobó la sesión plenaria fue respaldado por los tres partidos del gobierno (PSOE, NC y Podemos), CC y la concejala no adscrita y ex de Vox Clotilde Sánchez. Los populares argumentaron que ellos querían respaldar el acuerdo que presentó la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y que el texto municipal estaba "politizado". El debate se convirtió en un enfrentamiento ideológico entre el tripartito y la oposición de derechas.

"Los derechos de las mujeres han venido de la mano del progreso y de frente se han encontrado a ustedes", apuntó Betsaida González, concejala de Igualdad, tanto a PP como a Vox, quienes votaron en contra. El párrafo al que hizo alusión el edil popular Ignacio García Marina hablaba del "retroceso de las políticas de las derechas".

La alcaldesa, Carolina Darias, intervino para denunciar los pactos que el PP está alcanzando con Vox. Mismo planteamiento que también surgió cuando la ultraderecha pidió en el pleno municipal no darle la residencia a 500.000 inmigrantes en situación irregular en España.

Políticas perjudiciales para la mujer

"Al principio de la moción tenía mis dudas, pero después de escucharlos me quiero diferenciar de ustedes", resaltó Darias, "el PP está blanqueando las políticas de la ultraderecha". La alcaldesa se defendió de las acusaciones de la oposición de hacer políticas perjudiciales para la mujer o no tratar como es debido los casos de corrupción del PSOE.

"Me quiero dirigir a las mujeres de esta ciduad para que sepan que vamos a seguir apoyándolas", subrayó. Darias pidió "coherencia" al PP y subrayó que esta es "importante", puesto que, según ella, "nosotras denunciamos cualquier tipo de agresión sexual. Ustedes solo hablan de los otros partidos". La alcaldesa destacó el papel de la UPAL, como unidad de la Policía Local que ayuda a las víctimas de violencia mahcista.

"Fui forestero y me acogiste"

García Marina recordó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue sin firmar el protocolo de Viogen y acusó a los socialistas de estar "contagiados del populismo de izquierda". Al tiempo que recordaba casos de abusos sexuales en el PSOE o el debate sobre la prohibición del burka. Vox insistió por su parte en la carga ideológica del texto. Betsaida González recordó que el texto incluía enmiendas propuestas por CC y que tuvo conversaciones con el PP: "Les invitamos a negociar y a pactar".

Durante el debate sobre la regularización de medio millón de migrantes en toda España se produjo un enfrentamiento similar entre el grupo de gobierno y los dos partidos a la derecha del hemiciclo. El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez llegó a recitar un artículo del catecismo católico, mientras el edil de Seguridad, Josué Íñiguez señaló la hipocresía entre los conservadores y las palabras el apoyo del Papa a los migrantes. La ex de Vox citó a Jesús a modo de dardo hacia su antiguo partido: "Fui forestero y me acogiste".