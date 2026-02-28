Beatriz Calzada: «Marruecos tiene derecho a sus desarrollos portuarios»

La Autoridad Portuaria cerró 2025 con cifras históricas y ha arrancado este año superándolas, ¿qué valoración hace de esos resultados?

El cierre de 2025 ha sido un reflejo, no solo de lo que fue ese año, sino también el anterior. Dos años de mucho tráfico, evidentemente condicionado por el cierre del canal de Suez, pero los datos de 2025 colocan a la Autoridad Portuaria de Las Palmas donde debe de estar, en ese cuarto puesto del ranking del sistema portuario español.

Más de 36,5 millones de toneladas de tráfico es un dato importante. El bunkering, nuestro sector estratégico, se consolida, somos esa gasolinera del Atlántico Medio. En la reparación naval seguimos siendo los número uno en el sector español, pero el sector de cruceros es algo que nos ha sorprendido a todos, cómo se está posicionando como uno de los más importantes.

Como decía, el Puerto de Las Palmas se ha visto beneficiado por la geopolítica mundial. Con los desvíos para evitar el canal de Suez, ¿la pacificación de la situación en el mar Rojo afectará?

Lo que hemos intentado es ganarnos la confianza de todos esos armadores que nunca habían venido y que ahora nos han descubierto. Aunque todavía esa zona no ha recuperado la tranquilidad, es verdad que algunos ya se han atrevido a retomar esa ruta.

La bajada en el tráfico de mercancías, a nivel global, se está notando y nos va a repercutir, pero ha servido para irnos a la otra parte del mundo, a América. Haremos misiones a países como Brasil, Argentina o México para que nos conozcan. Con las limitaciones de Trump han puesto sus ojos en África, y nosotros somos la puerta al continente como un hub logístico.

Hablando de competitividad. Marruecos ha hecho una gran apuesta por puertos que podrían llegar a ser rivales. ¿Usted es partidaria de que cuanto mejor le vaya al vecino mejor le irá a Las Palmas, o comparte las preocupaciones de algunos empresarios o políticos como Antonio Morales?

Evidentemente nos genera preocupación, pero no todos los puertos, algunos en concreto. No tenemos muy claro el caso de Dajla. Es un puerto que se está desarrollando y que será de transbordo, como nosotros, de aguas profundas, con una capacidad para mover 1 millón de TEU.

Nosotros movimos en 2025 más de 1,5 millones de TEU. ¿Que lo que van a hacer es llevarse tráfico de aquí para allá? Es una preocupación, claro, pero soy de la teoría de que no podemos estar siempre echándole la culpa al otro de las cosas que nos pasan. Marruecos tiene derecho a hacer sus desarrollos portuarios, no somos nadie para impedirlo, porque hay gente diciendo que tenemos que hacerlo.

¿Se refiere a Antonio Morales?

El gobierno de España cierra acuerdos con Marruecos que no conocemos, y que vamos descubriendo al golpito. El gobierno de España es el Partido Socialista. El Partido Socialista gobierna en el Cabildo de Gran Canaria. ¿En serio para Antonio Morales es tan importante esto y mantiene su acuerdo con el Partido Socialista, que es el que llega a acuerdos con Marruecos?

Sé que me estoy metiendo en un charco, pero es una incoherencia. No hablo de intentos de ocupar nuestro territorio, donde todos nos posicionaríamos claramente. El problema está en Europa, en el Parlamento y en la Comisión Europea que arreglan problemas a costa de darle una serie de privilegios a Marruecos, como en la pesca o la agricultura.

Marruecos ha accedido, además, al accionariado de una empresa clave en el transporte de mercancías a las Islas, Boluda Maritime Terminals.

Marsa Maroc es de las mayores empresas de terminales de Marruecos. Entra en el accionariado de Boluda, pero solo en la parte de terminales, que supone un 45%, no en toda la empresa. Nosotros lo vemos como una oportunidad para entrar también en las terminales marroquíes, y por lo que vimos en una visita a Agadir, el tráfico de terminales de Boluda es lo que llamamos tráfico ‘cautivo’, que es que el que nos trae lo que comemos aquí, a excepción del kilómetro cero, claro; pero no le vemos riesgo alguno.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria también ha manifestado su oposición a la instalación de regasificadoras. Una vez caído el proyecto de Totisa Holdings, ¿cuál cree que debe ser la infraestructura de gas en el Puerto?

La planta de Totisa cae por su cercanía a la población, pero no cuestionaba el proyecto en sí. De hecho, hay expertos que me han dicho que es muy bueno. Llegamos a invitar a que el Cabildo o algún ayuntamiento interesado lo acogiera en un espacio que no afectase a la población, pero tampoco tuvo éxito.

El Puerto de Las Palmas está apostando por los biocombustibles, pero somos un puerto que tiene que tener todos los combustibles que requiera el tráfico marítimo, porque como dije, nos llaman la gasolinera del Atlántico Medio y, entre ellos, el GNL. Si no lo podemos producir, lo tenemos que poder almacenar. Y en eso estamos trabajando. Lo que pasa es que ahora mismo no hay esa alta demanda para que algún operador le interese. Ahora hay algunos puertos, no voy a dar nombres, que dicen que suministran GNL a los cruceros y ese gas viene en una gabarra desde Huelva quemando fuel. Eso es contradictorio.

¿Cómo se puede abordar la necesidad de energía eléctrica en el Puerto para que los barcos puedan apagar sus motores al estar atracados, el conocido como ‘cold ironing’?

Es un beneficio y en eso estamos todos de acuerdo. Aquí dependemos de que vengan barcos y tenemos la teoría de que hay que darle lo que necesita, tenemos que trabajar como si en el 2030 estuviésemos obligados a tener la electrificación de nuestros muelles, aunque no lo estemos por ser regiones ultraperiféricas. Hay que empezar a trabajar en esa planificación, tenemos bastante avanzado cómo hay que trabajar la parte de infraestructura. Aquí todas las empresas están por la labor.

El Muelle pesquero y el Muelle Grande sí están electrificados, ahora vamos a ir por el tráfico interinsular, los portacontenedores y cruceros, éstos serán los últimos porque son los más complejos. Hemos tenido reuniones con Endesa y Red Eléctrica, pero Canarias está como está, en una situación de déficit energético.

Aún no está claro si habrá un barco en el puerto que genere energía eléctrica para evitar el riesgo de apagones en la Isla, una propuesta del Gobierno de Canarias que se ha encontrado con reticencias en el Puerto. ¿Cuál es su postura?

Realmente no se ha tomado ninguna decisión. Como sería una concesión, tendría que entrar una petición oficial para poder estudiarla técnicamente. No es que estemos a favor ni en contra, pero para el Puerto es un problema cualquier barco que ocupe línea de atraque de forma fija. Los barcos están hechos para navegar y los puertos lo que tienen que tener es movimiento. Un puerto como el nuestro, que está prácticamente al 100%, tener una línea de atraque ocupada por un barco que va a estar años sin moverse es un problema, pero a la vez tenemos que ser responsables, tenemos que buscar la manera entre todos de aportar soluciones.

El Puerto de Las Palmas carece de línea de atraque. ¿Qué calendario manejan para acometer ampliaciones como la del muelle Reina Sofía?

Tenemos ahora una serie de obras que, más o menos, están prevista hasta 2032. En el Puerto de la Luz, por ejemplo, la ampliación del muelle Reina Sofía, que es de 200 metros lineales; también el suelo de Elcano que tenemos que generar allí un muelle para el desarrollo de la eólica offshore, en la zona de cruceros y un quiebre en La Esfinge.

Ahora mismo la obra más importante que estamos llevando a cabo es en el puerto de Puerto del Rosario, la ampliación del muelle comercial que ya está funcionando y teníamos una previsión de un año y medio. Es una obra de más de 40 millones cofinanciada con fondos europeos y que va a suponer un cambio sustancial porque le va a permitir tener más línea de atraque.

En Lanzarote terminamos en 2024 la última obra que teníamos prevista, la ampliación del dique de Naos. Ahora lo que estamos estudiando, que está metido en plan de empresa, es la unión de ese dique, con el muelle donde están los cruceros.

Los sucesivos alargues del muelle Reina Sofía han generado históricamente suspicacias en la ciudad por el temor a perder la vista del litoral naciente. ¿Cómo espera convencer al Ayuntamiento de la necesidad de acometer esa obra?

Evidentemente el equilibrio es complicado y los puertos al final están en ciudades y tenemos que buscar ese equilibrio, que no siempre es fácil. Pero si queremos garantizar nuestra conectividad, tenemos que ser capaces de garantizar un puerto que sea capaz de absorber todos esos tráficos. Hay gente que plantea, ¿realmente hace falta tanto tráfico? La respuesta es sí.

Es un trabajo continuo en el que yo no desespero. Yo entiendo que al final el que esté en el Ayuntamiento, tiene que velar por la parte de la ciudadanía, pero es que nuestros puertos son importantes y es esencial tener unos puertos que funcionen.

El Puerto es uno de los grandes nichos de empleo de la Isla, pero tanto desde el tejido empresarial como desde la propia Autoridad Portuaria se ha advertido en ocasiones la necesidad de acercar la formación profesional ‘a pie de muelle’. ¿Cómo se puede articular la transformación del puerto en un gran centro de formación de FP dual?

Estamos trabajando en eso. Tenemos un caso de éxito, que es el Instituto Marítimo Pesquero, que depende del Ministerio, en donde están en algunas titulaciones que ya no pueden aceptar más alumnado porque no tienen capacidad. Estamos coordinados con ellos para poder abrir ese abanico. Hace falta trabajadores cualificados en el Puerto, que no se encuentran, que incluso se van a buscar al extranjero y tampoco son suficientes. Tenemos que ser capaces, por medio de esa FP dual, de conectar a toda esa gente con el Puerto. Estamos recorriendo institutos, pero también asociaciones, para dar a conocer las oportunidades que tienen aquí de trabajo.

Los cruceristas aumentaron un 31% en enero y la ciudad acogerá este año uno de los eventos más relevantes del sector, la Feria Seatrade Med. ¿Cómo trabajan para evitar que en la ciudadanía se instale la misma sensación contra este tipo de turismo que ha ocurrido en Barcelona o Venecia?

Aquí no estamos como en Barcelona, donde pueden llegar a tener hasta ocho cruceros a la vez. Aquí solo hemos llegado a cuatro. Hay que trabajar con el destino para que no se genere esa visión molesta. ¿Cómo se logra? Se trata de acompasar al sector, de que realmente haya un beneficio para el empresario local. Lo importante es equilibrar el aumento de llegada de cruceristas con la afección a la población, al destino.

Entonces, no hay previsión de aumentar el número de cruceros

No. No podemos morir de éxito y vernos con una saturación que no beneficiaría a nadie. Hemos calculado que lo máximo a lo que se puede llegar es a cuatro cruceros a la vez. Hablamos de ampliar la temporada hacia los meses de verano. El único inconveniente es el reposicionamiento que hacen los armadores de sus barcos, que en invierno están aquí; en verano, en el Mediterráneo o el Caribe.

¿Cómo lograr ese beneficio para el sector local?

De lo que se trata es de repartir a ese turista. Estamos trabajando en eso, a propuesta de la Asociación de empresarios Puerto-Canteras. Ya hicimos una prueba en octubre con una feria que funcionó muy bien. La intención es repetirlas. Lo mismo en Lanzarote y Fuerteventura.

El tráfico de pasajeros de línea regular también vive un momento crucial, con la compra de Armas por Balearia. ¿Está satisfecha con la llegada de la naviera valenciana o habría preferido la opción canaria?

No me voy a esconder, si hubiese existido la posibilidad de capital canario, todos nos hubiésemos sentido muy orgullosos; pero no podíamos permitir que esa naviera se perdiera siendo un referente. Lo que importa es que, fuese una opción u otra, entre capital canario, por un tema de conectividad. Lo que estamos buscando es que se reflote, que funcione con seguridad, no solo para el pasaje, también para los trabajadores y, por supuesto, lo que siempre hemos pedido, ese modo canario.

Respecto al Muelle Deportivo, ¿le preocupa cómo se puede proyectar la imagen del Puerto entre la ciudadanía a raíz de los desalojos de las personas que residen en barcos?

A nivel jurídico se me advirtió cuando llegué aquí de la responsabilidad que tendría, incluso penal, si a alguna de las personas que residen allí les pasaba algo. A nadie le gustó las imágenes de Margarita saliendo de allí, pero la Ley de Puertos no admite el uso residencial en un puerto de interés general. El caso de su barco tenía, desde abril de 2023, un requerimiento para ponerlo en condiciones.

Nunca alegó situación de vulnerabilidad. En el caso del resto de procesos, están en vía judicial. Si al final los juzgados determinan que se puede residir de forma permanente en el Muelle Deportivo tendremos que plantearnos que a lo mejor ya no estaría destinado solo a la práctica náutica y habría que desafectarla.

Según los últimos informes, Canarias se ha convertido en uno de los puntos logísticos para el narco, se ha detectado que han pasado cárteles como el latinoamericano o albanokosovares. El Puerto no es ajeno a esta situación, ¿se han incrementado los controles?

La intensificación de controles de seguridad es día a día. Es rara la semana o el mes que no nos llega algo, donde hay que adoptar nuevos controles. Nosotros ponemos todo lo que está de nuestra parte. Evidentemente, tenemos que equilibrar esas medidas con la actividad portuaria. Estamos coordinados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo la Guardia Civil, pero es innegable que hacen falta efectivos, y esto no es un tirón de orejas a la Guardia Civil, todo lo contrario, porque colaboramos muchísimo y ellos mismos nos lo dicen. Es verdad que cuando nos movemos a niveles de tantos cárteles, siempre van por delante.