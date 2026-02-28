Beatriz Calzada: «Lo que ha pasado con el proyecto Puerto Ciudad es un ‘expediente X’»

La relación entre Las Palmas de Gran Canaria y el Puerto ha sido históricamente delicada. ¿En qué estado se encuentran esa relación actualmente con la alcaldesa Carolina Darias?

Para mí, lo que ha pasado con el proyecto Puerto-Ciudad es un 'expediente X'. No llego a entender qué es lo que ha pasado. El Ayuntamiento nos acusa de haber modificado el proyecto que se presentó, y yo siempre he dicho lo mismo, ¿dónde estuvo esa presentación? Nunca ha existido. Se han confundido las cosas, yo quiero pensar que de forma involuntaria, pero no sé si a lo mejor había cierta voluntad.

Se ha llevado a un extremo que no era necesario y esto es muy sencillo, yo vengo del mundo del urbanismo, de eso algo entiendo. Estamos intentando hacer posible esa conexión peatonal entre el parque Santa Catalina, la plaza de Canarias y el Puerto, pero eso implica una rotonda que ahora mismo existe de acceso al Puerto.

¿No ha habido avance alguno?

Los técnicos me dicen que no se puede soterrar porque está el intercambiador. Hace siete u ocho meses mandamos una propuesta de movilidad al Ayuntamiento con soluciones. No han contestado. Estamos en disposición de poder presentar un proyecto para empezar a transformar toda esa zona en algo parecido a lo que es el proyecto Puerto-Ciudad. Prevemos que hayamos transformado algo antes del verano.

Creo que no se ha querido entender que todo esto lleva un proceso. No sé por qué en el entorno del Ayuntamiento y, sobre todo, de la alcaldía han decidido que nosotros hemos presentado unilateralmente otro proyecto y hemos roto lo que se presentó en su día y no quieren saber nada y han paralizado esto. Estamos intentando hacerles que entiendan que esto es el trabajo que se tenía que hacer.

¿Y no han intentado, usted como presidenta de la Autoridad Portuaria y Carolina Darias, como alcaldesa, sentarse y poner fin a este conflicto?

Nosotros decidimos que era mucho más factible que hubiese reuniones técnicas, que ellos eran quienes podrían entenderse sin ningún componente político. Me parecía que eso era lo lo suyo. La respuesta del Ayuntamiento es, o todo o nada.

¿Cree que ha sido una oportunidad perdida para dar a la ciudadanía un proyecto de este tipo?

Totalmente.

¿Su aspiración política queda circunscrita al Puerto? ¿Qué hay de la alcaldía de la ciudad?

Para eso soy superobediente a mi organización. Llevo en política más de 30 años y nunca he pedido nada entiendo que estamos al servicio de una organización, de un proyecto y unas veces nos toca algo y otras veces no nos toca nada y tenemos que estar dispuestos a eso.

A mi me encanta el Puerto, de hecho seguiría porque los proyectos a cuatro años se quedan cortos. Pero en ese sentido, haré lo que mi organización decida. Si Coalición Canaria decide que esté en primera fila, lo estaré. Y si no, también lo aceptaré.

Pero antes de ser designada presidenta de la Autoridad Portuaria, hubo posibilidad de que la viéramos en los plenos municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Creo que estar en un ayuntamiento es importante, es la única administración donde no he estado. He estado en el Cabildo, en el Parlamento de Canarias, ahora en administración estatal.

Y la puerta a gobernar la ciudad, ¿está abierta?

¿Por qué no? Pero, como digo, es mucho más complejo. No puede ser solo las aspiraciones personales de una persona. Hay que mirarlo en base a un conjunto y a un proyecto.

Su mandato se alargará, en principio, hasta las próximas elecciones autonómicas, dentro de poco más de un año. ¿Qué objetivos tiene marcado el Puerto hasta entonces? Proyectos que haya aún en ciernes y que le gustaría dejar cerrados en este periodo?

Bueno, la transformación del proyecto Puerto-Ciudad, por lo menos en la medida en que lo podamos dejar encaminado, algo transformado y encaminado. Esperemos para que los siguientes cuatro años pueda ser una realidad. No quiero pensar que no lo vamos a ver, me daría mucha mucha tristeza.Vamos a seguir trabajando para hacerlo una realidad, se trata de esa unión física que creo que tiene que tener.

¿Alguno más?

Otro de los objetivos es el mayor conocimiento por parte de la ciudadanía del Puerto, para que sea consciente de la joya que tiene, no solo aquí en el Puerto de La Luz, sino también en Arrecife, en Puerto del Rosario, Arinaga o Salinetas, aunque este último sea otro tipo de puerto.Y, a su vez, nosotros como puertos, tenemos que ser capaces también de entender la necesidad de facilitar esa conexión.

¿Y en cuánto al tráfico?

Para mí es fundamental ser capaces de poner en marcha otros tráficos que nos garanticen que si las cosas cambian por un lado, tenerlo garantizado por el otro. Al final los puertos son infraestructuras, son barcos, pero no podemos perder de vista que en ellos tenemos una parte muy importante del bienestar de toda nuestra gente, que cuando vayan a una tienda encuentren el producto, lo encuentren a un precio asequible y suficiente, las tiendas estén abastecidas, las empresas, las industrias. Lo que nos mueve en los puertos es no perder el foco, y el foco es nuestra gente.