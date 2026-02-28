A Electra le sentó bien Las Palmas

En Ciudad Jardín, donde tantas calles llevan nombres de artistas y escritores ilustres que jamás pisaron la isla, hay una ausencia llamativa. Ninguna vía recuerda a Eugene O’Neill, el dramaturgo estadounidense que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1936 y acumuló cuatro premios Pulitzer. No se trata de un homenaje pendiente a un nombre ilustre, sino de una deuda histórica con alguien que residió en ese mismo barrio durante treinta días decisivos en los que puso punto final a la que consideró la obra más importante de su vida.

O’Neill llegó a Las Palmas de Gran Canaria el 27 de febrero de 1931, acompañado de su tercera esposa, la actriz Carlotta Monterey. Permanecieron en la ciudad apenas un mes: el 28 de marzo emprendieron el regreso. Tenía entonces 42 años y gozaba ya de un sólido prestigio como dramaturgo, pero arribó exhausto.

Desde hacía dos años, la pareja residía en un castillo francés del Valle del Loira, donde O’Neill trabajaba sin tregua en su proyecto más ambicioso: la trilogía A Electra le sienta bien el luto. El invierno había sido duro y ambos cayeron enfermos de gripe en plena fase de escritura. Necesitaban sol, calor y un cambio de aires que permitiera al dramaturgo recuperar fuerzas y dar el último impulso a la obra. Podrían haber elegido un destino mucho más cercano, como la Costa Azul; pero tras la Primera Guerra Mundial la Riviera Francesa se había convertido en el refugio predilecto de sus compatriotas; un escaparate social, no un retiro. Y ellos no ansiaban la compañía de sus conciudadanos, sino el aislamiento: un lugar remoto donde sustraerse a la fama y a las distracciones, un rincón apacible lejos de los expatriados de la Generación Perdida.

A su llegada, se instalaron en el Metropole, un hotel decimonónico situado en el solar que hoy ocupa el edificio de las oficinas municipales. Sin embargo, pronto optaron por trasladarse al cercano Hotel Atlantic, mucho más moderno -no en vano había sido diseñado por Miguel Martín-Fernández de la Torre- e inaugurado apenas cuatro años antes. En tan poco tiempo, el establecimiento -situado en la vía que más tarde adoptaría el nombre de Doctor García Castrillo- había alojado ya a personalidades tan ilustres y dispares como Federico Augusto III, último rey de Sajonia, o el director de cine argentino Enrique De Rosas.

O’Neill era un hombre reservado y poco aficionado a la vida social, y su estancia en Las Palmas no fue una excepción. Lejos de convertirse en un viaje de placer, aquel mes fue, ante todo, una maratón laboral. Pasaba las noches escribiendo hasta las dos de la madrugada, recluido en el hotel y volcado en dar los últimos retoques a su trilogía, mientras su esposa ejercía de secretaria, gestionando la mayoría de sus asuntos para que pudiera consagrarse por entero a la escritura.

Pero la isla también le brindó algo que necesitaba desde hacía tiempo: el mar. O’Neill sentía una profunda fascinación por el océano, el cual supone una presencia casi obsesiva que atraviesa buena parte de su obra. La playa de Las Canteras se convirtió en su válvula de escape: allí nadaba, remaba y tomaba el sol. Esas escapadas a la playa se alternaban con excursiones más esporádicas: una visita a Arucas, una excursión a un pueblo de pescadores y paseos por Triana, donde adquirió algunos utensilios y libros. También frecuentó el Café Alemán, en el parque Santa Catalina, pues O’Neill hablaba algo de español, aprendido durante su estancia en Honduras donde llegó a probar suerte como buscador de oro, y en Buenos Aires, donde atravesó una profunda depresión que lo sumió en el alcoholismo.

El contacto cotidiano con el mar y el puerto avivó en O’Neill nuevos impulsos creativos. Según anotó Carlotta en sus diarios, Las Palmas ejerció un efecto revitalizador que pronto se dejó sentir en su obra. Buena prueba de ello es que, aunque A Electra le sienta bien el luto sea una audaz reescritura de la Orestíada de Esquilo -en la que la Grecia clásica se convierte en Nueva Inglaterra, la Guerra de Troya en la Guerra de Secesión, Argos en un pequeño pueblo costero y el palacio de los Atridas en la mansión de la familia Mannon, su escenario principal-, el cuarto acto de la segunda parte de la trilogía, Los cazados, se desarrolla a bordo de un barco; y fue precisamente esa sección la que O’Neill trabajó durante su estancia en Las Palmas.

Más aún: durante aquellos días introdujo modificaciones que parecen haber dejado una impronta isleña en el texto. Algunos estudiosos han señalado que las alusiones a una tierra cálida, luminosa y casi paradisíaca -con referencias a los vientos alisios y a una barra de arrecife- podrían estar inspiradas en Gran Canaria.

De Las Palmas, O’Neill y Carlotta regresaron a Francia. En París mecanografiaron las últimas páginas escritas en la isla, incorporaron los retoques finales y enviaron el manuscrito a Nueva York.

La obra que O’Neill había escrito en un castillo del Valle del Loira halló así su culminación en un hotel de Ciudad Jardín: a ambos lados de los Pirineos quedó sellada la tragedia americana que habría de consagrarlo como uno de los más grandes dramaturgos del siglo XX.

Un lustro después la Academia Sueca le otorgó el Nobel de Literatura y señaló esa trilogía como su mayor logro. El propio autor lo confirmó años más tarde cuando un periodista le preguntó por su obra favorita: «recibí la mayor satisfacción personal de Electra».

Como si el destino hubiera trazado un círculo perfecto, las habitaciones de hotel marcaron la vida de O’Neill: había nacido en una de Nueva York, remató su obra magna en otra de Las Palmas y acabó muriendo en una de Boston. Por eso, mientras agonizaba, susurró a Carlotta: «Lo sabía. Lo sabía. Nací en una maldita habitación de hotel y, maldita sea, voy a morir en una habitación de hotel».

Y, sin embargo, aquel hombre que llegó a Las Palmas siendo ya el dramaturgo más laureado de la historia del Pulitzer -premio que había ganado en tres ocasiones por Más allá del horizonte, Anna Christie y Extraño interludio- y el padre del drama estadounidense, pasó casi inadvertido para la prensa local. De aquel mes apenas quedaron dos breves reseñas en La Provincia. Es de suponer que en ello tuvo mucho que ver su firme determinación de mantenerse en la sombra para consagrarse al trabajo. El escritor que estaba culminando su obra magna llegó y se marchó en silencio, como si la ciudad no alcanzara a medir la magnitud de aquella visita.

Hoy, casi un siglo después, esa omisión persiste. Ciudad Jardín honra en su nomenclátor a figuras sin vínculo con la ciudad, pero ninguna calle recuerda que en ese mismo barrio un hombre escribía cada noche hasta la madrugada para cerrar la obra que marcaría su legado universal. Tan solo una placa, colocada recientemente, conmemora su estancia a la entrada del Centro de Educación a Distancia Profesor Félix Pérez Parrilla, que ocupa el edificio del antiguo Hotel Atlantic.

Noticias relacionadas

Ayer se cumplieron noventa y cinco años de su llegada. Falta un lustro para el centenario. Tal vez sea el momento de que la ciudad le devuelva algo de lo que él le dio otorgándole el lugar que merece en el callejero. Sería una forma de recordar que parte de la literatura más importante del siglo pasado se escribió aquí.