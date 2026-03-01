Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Panadería David RezeGran Cabalgata en directoOzuna llega a la islaInsultos de la concejala de VoxAtaque a IránInterventora de Guía
instagramlinkedin

La Primitiva deja 40.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria

El premio de Segunda Categoría fue validado en la avenida Escaleritas

Administración de Escaleritas donde se vendió el boleto ganador.

Administración de Escaleritas donde se vendió el boleto ganador. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 28 de febrero, ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario) en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto premiado, agraciado con 40.369,16 euros, fue validado en una administración situada en la avenida Escaleritas, en la capital grancanaria. Además, se registraron otros cinco acertantes de Segunda Categoría en distintos puntos del país: Tarragona, Burgos, Málaga, Sevilla y Zaragoza.

En esta ocasión no hubo ganadores de Primera Categoría (seis aciertos) ni de la Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que el bote generado se acumulará para el próximo sorteo.

Noticias relacionadas

La combinación ganadora estuvo formada por los números 04, 05, 06, 12, 24 y 47. El número complementario fue el 01 y el reintegro correspondió al 5. El número del Jóker fue el 1 607 263.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  3. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  4. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  5. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  6. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  7. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  8. ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria

La Primitiva deja 40.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria

La Primitiva deja 40.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria

Sirenitas, novias y ruletas móviles: estos son los disfraces más llamativos de la Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria

Sirenitas, novias y ruletas móviles: estos son los disfraces más llamativos de la Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria

¿Lloverá hoy en la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?: esto dice la Aemet

¿Lloverá hoy en la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?: esto dice la Aemet

Ozuna llega a la isla para su concierto tras la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Ozuna llega a la isla para su concierto tras la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La panadería artesanal con cabeza y pasión que abandera dulces franceses y finlandeses en Las Palmas de Gran Canaria

La panadería artesanal con cabeza y pasión que abandera dulces franceses y finlandeses en Las Palmas de Gran Canaria

Entierro de la Sardina y Viudas a la Carrera en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: todos los desvíos y cortes de tráfico

Entierro de la Sardina y Viudas a la Carrera en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: todos los desvíos y cortes de tráfico

Excrementos, plumas y aves muertas en La Paterna: la plaga de palomas complica la rehabilitación de las viviendas

Excrementos, plumas y aves muertas en La Paterna: la plaga de palomas complica la rehabilitación de las viviendas

Edificios de hasta 18 plantas en Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria revisa el PGO de la futura Mesa y López

Edificios de hasta 18 plantas en Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria revisa el PGO de la futura Mesa y López
Tracking Pixel Contents