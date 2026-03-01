La Primitiva deja 40.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria
El premio de Segunda Categoría fue validado en la avenida Escaleritas
El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 28 de febrero, ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario) en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto premiado, agraciado con 40.369,16 euros, fue validado en una administración situada en la avenida Escaleritas, en la capital grancanaria. Además, se registraron otros cinco acertantes de Segunda Categoría en distintos puntos del país: Tarragona, Burgos, Málaga, Sevilla y Zaragoza.
En esta ocasión no hubo ganadores de Primera Categoría (seis aciertos) ni de la Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que el bote generado se acumulará para el próximo sorteo.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 04, 05, 06, 12, 24 y 47. El número complementario fue el 01 y el reintegro correspondió al 5. El número del Jóker fue el 1 607 263.
