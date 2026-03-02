El 80% de las farolas de Las Palmas de Gran Canaria utilizan todavía un material que la UE recomienda sustituir

El 80% de las farolas de Las Palmas de Gran Canaria sigue utilizando vapor de sodio de alta presión (VSAP), un combustible que la Unión Europea recomienda sustituir al ser más contaminante y poco eficiente. Esta es una de las principales conclusiones que arroja la auditoría encargada por el Ayuntamiento capitalino para conocer el estado en el que se encuentra el alumbrado público de la ciudad. La empresa OCA Global ha analizado los 610 cuadros de luz distribuidos por todo el municipio y todas las luminarias. El objetivo de este estudio es conocer las deficiencias de la red para poder actualizarla, adaptarla a la normativa vigente y ahorrar en consumo energético.

Las Palmas de Gran Canaria cuenta en este momento con 36.992 luminarias. De estas, 29.799, el 80,3%, utilizan vapor de sodio de alta presión (VSAP). La auditoría califica el alumbrado público actual de ineficiente y resalta que este presenta un potencial de ahorro energético de entre un 40% y un 45%. Para ello, el Consistorio tendría que aplicar una serie de medidas recogidas en el documento; principalmente, la sustitución de las farolas actuales por otras que utilicen LED.

Un coste para las arcas municipales de 4,3 millones de euros

Según la auditoría, las farolas que utilizan vapor de sodio tuvieron el año pasado un coste para las arcas municipales de 4,3 millones de euros. De sustituirlas todas por postes con luminarias LED, el Ayuntamiento podría ahorrar 2,5 millones de euros en su factura de la luz. Este tipo de alumbrado público consumiría 9.217 megavatios hora anualmente, cuando las actuales consumen hasta 23.043 megavatios.

Del 20% de las farolas restantes que componen la red de alumbrado público, tan solo 5.245 utilizan tecnología LED, es decir, el 14,2% de toda la red de alumbrado. Las restantes utilizan halógenos (1.753 luminarias, el 4,7% de la red) y fluorescentes (195, el 0,5%). La sustitución de las que utilicen estos dos tipos de combustible por LED también supondrían un ahorro de 197.903 euros a las cuentas municipales.

Operarios sustituyen una farola en el Cono Sur. / LP/DLP

La Unión Europea tiene entre sus objetivos fomentar la eficiencia energética y el ahorro con el año 2030 como horizonte. Además, el decreto 1890/2008 del Ministerio de Industria va en esa línea. También establece la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación lumínica y reducir la luz intrusa o molesta. Las luces LED permiten mejorar en todos estos parámetros: Consumen entre un 50 y un 80% menos que las luces halógenas o de incandescencia y tienden a tener una luz blanca, por lo que provocan un menor impacto visual.

Actualización del alumbrado público

El Ayuntamiento capitalino en los últimos años ha comenzado a hacer un esfuerzo en la sustitución y actualización del alumbrado público. En el Cono Sur se instalaron unas mil luminarias nuevas con tecnología LED en diferentes barrios del Cono Sur. Además, la concejalía de Alumbrado se encuentra sustituyendo en estos meses 1.500 farolas repartidas por los barrios de La Isleta y Las Coloradas con una inversión de 765.050 euros a través del Plan de Cooperación con el Cabildo.

En cualquier caso, a la ciudad le queda mucho camino por recorrer vistos los datos arrojados por la auditoría. El coste de sustituir las que quedan ronda los 17,9 millones de euros. Esta mejora del alumbrado público permitirá una mayor eficiencia, reducir las emisiones de CO2 -de hasta el 55,2%-, reducir la contaminación lumínica, dar seguridad a los ciudadanos y un ambiente nocturno agradable, así como mejorar la circulación de peatones.