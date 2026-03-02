Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mario César Beltrán asume la jefatura del Servicio de Rescate y Salvamento en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha nombrado a Mario César Beltrán del Pino nuevo jefe del servicio, destacando su experiencia en la planificación operativa y la coordinación de recursos en emergencias

Mario César Beltrán, jefe de Servicio de Rescate y Salvamento, durante su toma de posesión

Mario César Beltrán, jefe de Servicio de Rescate y Salvamento, durante su toma de posesión / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Mario César Beltrán del Pino ha tomado posesión este lunes como nuevo jefe del Servicio de Rescate y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en un acto celebrado en las Oficinas Municipales y presidido por la alcaldesa, Carolina Darias. Su predecesor, Emilio Duch, renunció al cargo el mismo día en el que su nombre aparecía publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)

En el acto institucional también estuvieron presentes el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín; el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez; la directora de Recursos Humanos, María Teresa Rodríguez; la directora de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; y el sargento de Bomberos, Sebastián Naranjo.

Durante la ceremonia se reconoció la labor desempeñada por Naranjo al frente del servicio, destacando su trabajo durante el periodo en el que asumió la responsabilidad.

Trayectoria profesional

Beltrán es funcionario de carrera desde 2010, perteneciente al Grupo A, subgrupo A1, y cuenta con la titulación universitaria requerida para el ejercicio de la jefatura del servicio. Hasta su incorporación al Ayuntamiento capitalino, ejercía como responsable del Área Técnico-Operativa del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

En ese puesto desarrolló funciones vinculadas a la planificación operativa, la coordinación de recursos humanos y materiales y la dirección de actuaciones en situaciones de emergencia.

A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en la organización y gestión de dispositivos de intervención, así como en la elaboración de procedimientos y protocolos de actuación orientados a mejorar la coordinación y eficacia de los servicios de emergencias.

Funciones del SEIS

El Servicio de Rescate y Salvamento tiene entre sus principales cometidos la dirección, coordinación y planificación estratégica de sus unidades, la organización de los recursos humanos y materiales, la supervisión de instalaciones y equipamientos y la participación en la definición de la política municipal en materia de rescate y salvamento.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento refuerza la estructura directiva del servicio encargado de la gestión de emergencias y actuaciones de rescate en el municipio.

