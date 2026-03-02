Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Palmas de Gran Canaria, entre los destinos más baratos y deseados para Semana Santa según Reino Unido

Un estudio del prestigioso medio británico Which? sitúa a la capital grancanaria entre las escapadas con mejor relación calidad-precio de Europa para viajar en abril

Nuevo éxito de Las Canteras: entre las diez mejores playas para niños

Nuevo éxito de Las Canteras: entre las diez mejores playas para niños / José Carlos Guerra

Mar Molina

Las Palmas de Gran Canaria

Cuando en Reino Unido empiezan a planificar la Semana Santa, hay un nombre que vuelve a sonar con fuerza: Las Palmas de Gran Canaria. Sol garantizado, playa urbana, casco histórico y precios competitivos. La capital grancanaria no solo seduce por su clima privilegiado, sino también por su bolsillo.

Así lo confirma un análisis elaborado por Which?, uno de los medios de referencia en consumo y viajes en el Reino Unido. Tras estudiar más de 3.000 paquetes turísticos en temporada alta, el informe concluye que varias ciudades españolas figuran entre los destinos con mejor relación calidad-precio para una escapada de última hora. Y Canarias vuelve a ocupar un lugar destacado.

Un estudio que analiza miles de paquetes turísticos

El trabajo de Which? no se limita a una impresión general. El equipo británico comparó miles de paquetes vacacionales en Europa, calculando el coste medio por persona para estancias de siete noches con vuelos y alojamiento incluidos, en plena temporada alta.

El objetivo era claro: detectar destinos atractivos, bien conectados desde Reino Unido y con precios ajustados en uno de los periodos con mayor demanda del año. Semana Santa concentra cada primavera un importante flujo turístico, especialmente hacia destinos con buen clima.

En ese mapa europeo, España destaca con fuerza. Y dentro de España, Canarias vuelve a brillar.

Las Palmas de Gran Canaria: sol, patrimonio y precios competitivos

Según el análisis, es posible encontrar paquetes para viajar a Las Palmas de Gran Canaria por unas 670 libras por persona, lo que equivale aproximadamente a 766 euros. Una cifra que incluye vuelos y alojamiento para una semana completa en abril.

El informe británico subraya varios factores que explican este atractivo:

  • Clima estable, con temperaturas medias en torno a los 21 grados en abril.
  • Una combinación poco habitual en Europa de playa urbana y patrimonio histórico.
  • Amplia oferta hotelera con buenas valoraciones por parte de los viajeros.

En el reportaje se destaca especialmente la emblemática Playa de Las Canteras, considerada una de las mejores playas urbanas del país, y el barrio histórico de Vegueta, núcleo fundacional de la ciudad y referente cultural del Archipiélago.

Para el turista británico medio, la capital grancanaria ofrece algo difícil de encontrar en otros destinos europeos en abril: sol casi asegurado sin necesidad de viajar largas distancias fuera del continente.

Benidorm también figura entre las más económicas

El estudio de Which? no solo señala a Canarias. Entre los destinos españoles recomendados figura también Benidorm, en la Costa Blanca.

El informe destaca su ambiente animado, la abundancia de alojamientos económicos y su amplia oferta de ocio. Con más de 300 días de sol al año y temperaturas cercanas a los 19 grados en abril, el coste medio de una semana ronda las 680 libras por persona (unos 777 euros), situándose entre las opciones más competitivas del listado europeo.

Noticias relacionadas

Sin embargo, mientras Benidorm representa el modelo clásico de turismo vacacional de costa, Las Palmas de Gran Canaria ofrece un equilibrio singular entre entorno urbano, cultura histórica y playa en pleno centro de la ciudad, un factor diferencial que gana peso en los análisis internacionales.

