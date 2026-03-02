Las Palmas de Gran Canaria renueva el alumbrado de 90 calles de La Isleta con nuevas farolas

La renovación de la red de alumbrado de Las Palmas de Gran Canaria avanza por las calles de La Isleta. El Ayuntamiento capitalino ha instalado en los últimos meses 400 farolas nuevas entre Las Coloradas y la zona de Nueva Isleta. La idea será continuar por el barrio portuario hasta completar 1.525 luminarias. El objetivo de esta actuación, realizada mediante fondos del Plan de Cooperación con el Cabildo, será reducir emisiones de CO2 y abaratar la factura de la luz que abona el Consistorio al ser bombillas de bajo consumo. Según una auditoría encargada por el Consistorio, solo el 14,2% de la red de alumbrado de la ciudad está atualizada.

La renovación del alumbrado avanza estos días por las inmediaciones de la iglesia del Carmen, en la parte alta de La Isleta. La alcaldesa, Carolina Darias, visitó este lunes la plaza de Ferret, donde los técnicos comenzaron a sustituir las luminarias desde primera hora de la mañana. Estuvo compañada del presidente del Cabildo, Antonio Morales, el consejero de Cooperación, Carmelo Ramírez, además de los ediles de Alumbrado, Carlos Díaz, y el de distrito, Héctor Alemán. La mejora de estas 1.525 farolas supone una inversión pública de 765.000 euros adjudicada a Elecnor.

Mejoras en materia de eficiencia energética

La actuación, que incluye las 90 calles de los barrios de La Isleta y Las Coloradas, incluye también la renovación de los cuadros eléctricos. Esto permitirá al Consistorio mejorar en materia de eficiencia energética. Este tipo de luminarias de tipo LED tienen un consumo eléctrico mucho menor frente a las antiguas de vapor de sodio de alta presión, por lo que permitirá al Ayuntamiento reducir la factura de la luz. Además, emiten una luz blanca cálida.

Estas luminarias utilizan el método DALI (Digital Adresable Lightingh Interface o interfaz de iluminación digital direccionable). Este viene a sustituir las luces analógicas por un sistema de control digital que permite la regulación automática de la intensidad lumínica a partir de tres horas después del encendido. Mediante esta tecnología, es posible controlar y adaptar cada farola de manera individualizada, en lugar de hacerlo de manera conjunta con todas las sujetas al misma cuadro eléctrico.

Una de las nuevas farolas instaladas este lunes en la calle Palmar, en La Isleta. / David Delfour

En los últimos años el Ayuntamiento capitalino ya ha renovado más de mil luminarias en el Cono Sur capitalino -concretamente en los barrios de Casablanca I, Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo y El Lasso-. También han hecho actuaciones en el distrito Tamaraciete-San Lorenzo-Tenoya, además de cruces estratégicos de la ciudad. La idea será ir sustituyendo el resto de la red. La ciudad cuenta actualmente con 36.992 luminarias y 610 cuadrados de luz.

Vapor de sodio de alta presión (VSAP)

La auditoría encargada por el Consistorio el año pasado desveló que solo el 14,2% de las luminarias utilizan luces LED, es decir, unas 5.245 farolas. El grueso de las restantes, 29.799, el 80,3%, utilizan vapor de sodio de alta presión (VSAP). La Unión Europea recomienda sustituir el alumbrado que utiliza materiales incandescentes por tecnología LED al emitir menos CO2 y reducir la contaminación lumínica, además de hacerlo más eficiente en términos económicos. Según el estudio, el Ayuntamiento podría ahorrarse 2,5 millones de euros al año, entre un 40 y un 45%.

Este tipo de actuaciones contribuyen "a la sostenibilidad, a la eficiencia, al ahorro económico, a generar menos emisiones y por lo tanto a hacer una ciudad más sostenible", subrayó Morales este lunes durante su intervención ante los medios. Darias se manifestó en estos mismos términos y destacó que estas nuevas luminarias permitirán tener un entorno "más agradable". Además, estas nuevas luces cuentan con el certificado del Instituto de Astrofísico de Canarias al tener una baja contaminación lumínica.

La renovación del alumbrado de Las Coloradas y La Isleta salió a licitación por 1,4 millones de euros y fue adjudicada por 765.000 procedentes del Plan de Cooperación del Cabildo. Esto significa una baja del 40%. Antonio Morales especificó que el Ayuntamiento capitalino podrá utilizar el sobrante en otro tipo de actuaciones en los barrios de la ciudad. En el último año han llevado a cabo la primera fase de renovación de la red de saneamiento de La Isleta y pronto arrancará en el mismo el plan de asfaltado.