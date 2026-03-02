Limpieza
Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde estarán este marzo los puntos limpios móviles
El servicio municipal está disponible de lunes a viernes, entre las 11:00 y las 17:00 horas, para depositar residuos voluminosos y escombros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, mantiene durante el mes de marzo el dispositivo itinerante de los Puntos de Acopio Transitorio de Residuos, que recorren de forma programada los barrios de los cinco distritos del municipio.
El servicio, activo de lunes a viernes en horario de 11.00 a 17.00 horas, permite a la ciudadanía depositar muebles, colchones, pequeños y grandes electrodomésticos, aparatos electrónicos y hasta un máximo de cinco sacos de escombros domésticos procedentes de obras menores, con un límite de 15 kilos por saco. El objetivo es evitar el abandono de este tipo de residuos en la vía pública y facilitar su correcta gestión.
El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, señaló que esta planificación mensual consolida un recurso de proximidad presente en todos los distritos y orientado a mejorar la recogida de residuos voluminosos. Según indicó, la medida busca avanzar en el mantenimiento del entorno urbano y reforzar el cuidado del espacio público.
Residuos admitidos
En los puntos itinerantes se admiten muebles y enseres, colchones, electrodomésticos y dispositivos electrónicos, así como escombros de pequeñas obras domésticas dentro de los límites establecidos. No se permiten residuos peligrosos, restos orgánicos, podas, neumáticos ni materiales que requieran un tratamiento específico diferente al contemplado en este servicio.
Distrito Centro
- Lunes 2 · San Francisco · C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Saraza Ortiz
- Martes 3 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112
- Miércoles 4 · La Paterna · C/ Ataúlfo Argenta, 3 (Parque Lila)
- Jueves 5 · Mesa y López · Avda. Mesa y López con Plaza de España
- Viernes 6 · Los Tarahales · Ctra. a Los Tarahales, 19 (cruce de vías)
- Lunes 9 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 11
- Martes 10 · Casablanca III · C/ Amazonas con C/ Aconcagua
- Miércoles 11 · Arenales · Plaza de Rafael O’Shanahan
- Jueves 12 · Ciudad de Mar · C/ Carvajal, 4 (interior de la plaza)
- Viernes 13 · Lomo Apolinario · C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes
- Lunes 16 · Canalejas · Plaza de la Feria con C/ León y Castillo
- Martes 17 · San Nicolás · C/ Nilo (curva del mirador)
- Miércoles 18 · La Paterna · C/ Emilio Arrieta, 3
- Jueves 19 · Triana · C/ Francisco Gourié con Munguía
- Viernes 20 · Urb. Divina Pastora · Calzada Lateral del Norte, 2 (parada de guaguas)
- Lunes 23 · Fincas Unidas · C/ Arco con C/ Pérez del Toro
- Martes 24 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112
- Miércoles 25 · Alcaravaneras · C/ Menéndez y Pelayo, 11
- Jueves 26 · Urb. Los Ruiseñores · C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez
- Viernes 27 · Ciudad Jardín · C/ Leopoldo Matos, frente al nº 31 (parque)
- Lunes 30 · Lugarejo · C/ Lugarejo, 85
- Martes 31 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 13
Distrito Ciudad Alta
- Lunes 2 · Siete Palmas · Avda. Pintor Felo Monzón con Las Borreras
- Martes 3 · Escaleritas · C/ Juan Ramón Jiménez, 41 (parque)
- Miércoles 4 · Barrio Atlántico · C/ Alférez Provisional, 111 (cruce)
- Jueves 5 · Las Rehoyas · C/ Santa Luisa de Marillac con Plaza Martín Cobos
- Viernes 6 · Polvorín / San Antonio · C/ Dean López Martín con C/ Rafaela Manrique
- Lunes 9 · Altavista · C/ Valle Inclán con C/ Juan Ramón Jiménez
- Martes 10 · Las Torres · C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12
- Miércoles 11 · Barranquillo Don Zoilo · C/ Párroco Villar Reina, 50 (plaza iglesia)
- Jueves 12 · La Minilla · C/ Pintor Juan Guillermo, 6
- Viernes 13 · Urb. Sansofé · C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5
- Lunes 16 · El Cardón · Ctra. al Cardón con Camino Viejo El Cardón
- Martes 17 · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2
- Miércoles 18 · Barrio Atlántico · C/ Donante Altruista, 5 (rotonda)
- Jueves 19 · Las Chumberas · C/ Almirante Benítez Inglott, 43 (parada guaguas)
- Viernes 20 · Schamann · C/ Don Pedro Infinito, 22
- Lunes 23 · Siete Palmas · C/ Fondos de Segura, 9 (zona terrera GC Arena)
- Martes 24 · Escaleritas · C/ Doctor Woelfel (Plaza Iglesia Santa Isabel)
- Miércoles 25 · Polígono Cruz de Piedra · C/ Farmacéutico Pedro Rivero (junto parque Iglesia)
- Jueves 26 · El Pilar · C/ Virgen del Pilar, 28 (parque)
- Viernes 27 · Barrio Atlántico · C/ Diego Betancor Suárez, 33
- Lunes 30 · Parque Central · Avda. Parque Central, 1
- Martes 31 · Cuevas Torres · C/ Bejeque con Avda. Escaleritas
Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme
- Lunes 2 · Nueva Isleta · C/ Don Quijote de la Mancha, 2 (cruce de vías)
- Martes 3 · Puerto · C/ Ferreras, 16
- Miércoles 4 · La Minilla Baja · C/ Caracas esquina C/ Valparaíso
- Jueves 5 · Mesa y López · Plaza Juan del Río Ayala
- Viernes 6 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8 (Iglesia Santísimo Cristo)
- Lunes 9 · Isleta · Plaza del Pueblo
- Martes 10 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión (junto al campo de fútbol)
- Miércoles 11 · Isleta · C/ La Naval (acceso Plaza de los Bomberos)
- Jueves 12 · Guanarteme · C/ Pavía con Sagunto
- Viernes 13 · Isleta · Plaza del Pueblo
- Lunes 16 · Puerto · C/ Presidente Alvear con C/ Juan Manuel Durán González
- Martes 17 · Guanarteme · C/ Los Martínez de Escobar con C/ Fernando Guanarteme
- Miércoles 18 · Puerto · C/ Tomás Alva Edison con C/ Emilio Zola
- Jueves 19 · Guanarteme · C/ Pizarro con C/ Bolivia
- Viernes 20 · Isleta · C/ Palmar, 87 (Plaza)
- Lunes 23 · La Minilla Baja · C/ Habana con Bogotá
- Martes 24 · Nueva Isleta · C/ Alonso Quijano con C/ Coronel Rocha
- Miércoles 25 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8 (Iglesia Santísimo Cristo)
- Jueves 26 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión (junto al campo de fútbol)
- Viernes 27 · Guanarteme · Plaza del Pilar
- Lunes 30 · Isleta · C/ Coronel Rocha (acceso al Confital)
Distrito Vegueta – Cono Sur – Tafira
- Lunes 2 · El Batán · C/ Albert Schweitzer, 40 (zona aparcamiento)
- Martes 3 · Urb. Tres Palmas · C/ Concejal Andrés Alvarado Janina, 6
- Miércoles 4 · Casablanca I · Avda. de Amurga esquina C/ Juan Sebastián Bach
- Jueves 5 · San Roque · C/ Florinda con C/ Fragata
- Viernes 6 · Zárate · C/ Leonardo Torriani, 20 (junto grupo contenedores)
- Lunes 9 · San Francisco de Paula · C/ Arquitecto Laureano Arroyo con GC-800
- Martes 10 · Jinámar · Ramblas de Jinámar, 8
- Miércoles 11 · Urb. Las Filipinas · Avenida de Amurga, 1
- Jueves 12 · Lomo Blanco · C/ San José Artesano, 24
- Viernes 13 · Salto del Negro · C/ Marianao, 6 (junto a la Plaza)
- Lunes 16 · Zárate · C/ Sabino Berthelot, 6
- Martes 17 · San José · Paseo de San José, 142 (casa amarilla)
- Miércoles 18 · Casablanca I · C/ Debussy, 13
- Jueves 19 · El Lasso · Urb. El Lasso, bloque 4 (acera)
- Viernes 20 · Marzagán · GC-800 (Plaza de Marzagán)
- Lunes 23 · Tafira Alta · C/ Fco. Wood Quintana con C/ Zuloaga
- Martes 24 · Vega de San José · C/ Córdoba, 33
- Miércoles 25 · Hoya de la Plata · C/ Candelaria de León con C/ María Amador
- Jueves 26 · Jinámar · Ramblas de Jinámar, 8
- Viernes 27 · Zárate · C/ Leonardo Torriani, 20 (junto grupo contenedores)
- Lunes 30 · El Fondillo · C/ Lomo del Fondillo con C/ Camilo José Cela
- Martes 31 · San Cristóbal · C/ Marina (entrada a la Cofradía de Pescadores)
Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya
- Lunes 2 · La Galera · C/ Los Membrilleros, 17 (en el cruce)
- Martes 3 · San Lorenzo · Aparcamiento junto al Centro de Salud
- Miércoles 4 · Piletas · C/ Samaría con C/ Bonifacio (junto a la Plaza)
- Jueves 5 · El Zardo · C/ Camino Martínón Navarro (junto a la Plaza)
- Viernes 6 · Costa Ayala · C/ Mar Mediterráneo, 10 (junto al campo de fútbol)
- Lunes 9 · La Suerte · C/ San Andrés con C/ San Antolín
- Martes 10 · Tenoya · Plaza Alcalde Juan Santana Vega “Juan Machado” (GC-300)
- Miércoles 11 · Las Perreras · Ctra. a Tamaraceite, frente al 67 (parada de guaguas)
- Jueves 12 · Hoya Andrea · C/ Los Filtros con C/ Primavera
- Viernes 13 · Casa Ayala · C/ Casa Ayala con Risco Quío (aparcamiento)
- Lunes 16 · Lomo de Los Frailes · C/ Pedro del Castillo Olivares, 4 (en la esquina)
- Martes 17 · La Milagrosa · Plaza de La Milagrosa
- Miércoles 18 · Dragonal Alto/Bajo · GC-310 (zona terrera frente al bar)
- Jueves 19 · Las Mesas · C/ Escritor Secundino Delgado, 2 (acceso Viveros Rocha)
- Viernes 20 · Los Giles · C/ San Juan Bosco (en la Plaza)
- Lunes 23 · Ciudad del Campo · C/ Fotógrafo Fachico Rojas Fariña, 119
- Martes 24 · Cañada Honda · Barranco de Tasarte (entrada al barrio, zona terrera)
- Miércoles 25 · Almatriche · C/ Explanada, 9 (parque)
- Jueves 26 · Siete Puertas · Barranquillo con Diseminado de Siete Puertas
- Viernes 27 · Tamaraceite · C/ Cruz del Ovejero, 32 (parada de guaguas)
- Lunes 30 · Llanos de María Rivera · C/ Llanos de María Rivera, 55
- Martes 31 · Isla Perdida · C/ Galileo con C/ Simón Cananeo
