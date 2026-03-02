Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde estarán este marzo los puntos limpios móviles

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, mantiene durante el mes de marzo el dispositivo itinerante de los Puntos de Acopio Transitorio de Residuos, que recorren de forma programada los barrios de los cinco distritos del municipio.

El servicio, activo de lunes a viernes en horario de 11.00 a 17.00 horas, permite a la ciudadanía depositar muebles, colchones, pequeños y grandes electrodomésticos, aparatos electrónicos y hasta un máximo de cinco sacos de escombros domésticos procedentes de obras menores, con un límite de 15 kilos por saco. El objetivo es evitar el abandono de este tipo de residuos en la vía pública y facilitar su correcta gestión.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, señaló que esta planificación mensual consolida un recurso de proximidad presente en todos los distritos y orientado a mejorar la recogida de residuos voluminosos. Según indicó, la medida busca avanzar en el mantenimiento del entorno urbano y reforzar el cuidado del espacio público.

Residuos admitidos

En los puntos itinerantes se admiten muebles y enseres, colchones, electrodomésticos y dispositivos electrónicos, así como escombros de pequeñas obras domésticas dentro de los límites establecidos. No se permiten residuos peligrosos, restos orgánicos, podas, neumáticos ni materiales que requieran un tratamiento específico diferente al contemplado en este servicio.

Distrito Centro

Lunes 2 · San Francisco · C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Saraza Ortiz

Martes 3 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112

Miércoles 4 · La Paterna · C/ Ataúlfo Argenta, 3 (Parque Lila)

Jueves 5 · Mesa y López · Avda. Mesa y López con Plaza de España

Viernes 6 · Los Tarahales · Ctra. a Los Tarahales, 19 (cruce de vías)

Lunes 9 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 11

Martes 10 · Casablanca III · C/ Amazonas con C/ Aconcagua

Miércoles 11 · Arenales · Plaza de Rafael O’Shanahan

Jueves 12 · Ciudad de Mar · C/ Carvajal, 4 (interior de la plaza)

Viernes 13 · Lomo Apolinario · C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes

Lunes 16 · Canalejas · Plaza de la Feria con C/ León y Castillo

Martes 17 · San Nicolás · C/ Nilo (curva del mirador)

Miércoles 18 · La Paterna · C/ Emilio Arrieta, 3

Jueves 19 · Triana · C/ Francisco Gourié con Munguía

Viernes 20 · Urb. Divina Pastora · Calzada Lateral del Norte, 2 (parada de guaguas)

Lunes 23 · Fincas Unidas · C/ Arco con C/ Pérez del Toro

Martes 24 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112

Miércoles 25 · Alcaravaneras · C/ Menéndez y Pelayo, 11

Jueves 26 · Urb. Los Ruiseñores · C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez

Viernes 27 · Ciudad Jardín · C/ Leopoldo Matos, frente al nº 31 (parque)

Lunes 30 · Lugarejo · C/ Lugarejo, 85

Martes 31 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 13

Distrito Ciudad Alta

Lunes 2 · Siete Palmas · Avda. Pintor Felo Monzón con Las Borreras

Martes 3 · Escaleritas · C/ Juan Ramón Jiménez, 41 (parque)

Miércoles 4 · Barrio Atlántico · C/ Alférez Provisional, 111 (cruce)

Jueves 5 · Las Rehoyas · C/ Santa Luisa de Marillac con Plaza Martín Cobos

Viernes 6 · Polvorín / San Antonio · C/ Dean López Martín con C/ Rafaela Manrique

Lunes 9 · Altavista · C/ Valle Inclán con C/ Juan Ramón Jiménez

Martes 10 · Las Torres · C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12

Miércoles 11 · Barranquillo Don Zoilo · C/ Párroco Villar Reina, 50 (plaza iglesia)

Jueves 12 · La Minilla · C/ Pintor Juan Guillermo, 6

Viernes 13 · Urb. Sansofé · C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5

Lunes 16 · El Cardón · Ctra. al Cardón con Camino Viejo El Cardón

Martes 17 · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2

Miércoles 18 · Barrio Atlántico · C/ Donante Altruista, 5 (rotonda)

Jueves 19 · Las Chumberas · C/ Almirante Benítez Inglott, 43 (parada guaguas)

Viernes 20 · Schamann · C/ Don Pedro Infinito, 22

Lunes 23 · Siete Palmas · C/ Fondos de Segura, 9 (zona terrera GC Arena)

Martes 24 · Escaleritas · C/ Doctor Woelfel (Plaza Iglesia Santa Isabel)

Miércoles 25 · Polígono Cruz de Piedra · C/ Farmacéutico Pedro Rivero (junto parque Iglesia)

Jueves 26 · El Pilar · C/ Virgen del Pilar, 28 (parque)

Viernes 27 · Barrio Atlántico · C/ Diego Betancor Suárez, 33

Lunes 30 · Parque Central · Avda. Parque Central, 1

Martes 31 · Cuevas Torres · C/ Bejeque con Avda. Escaleritas

Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme

Lunes 2 · Nueva Isleta · C/ Don Quijote de la Mancha, 2 (cruce de vías)

Martes 3 · Puerto · C/ Ferreras, 16

Miércoles 4 · La Minilla Baja · C/ Caracas esquina C/ Valparaíso

Jueves 5 · Mesa y López · Plaza Juan del Río Ayala

Viernes 6 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8 (Iglesia Santísimo Cristo)

Lunes 9 · Isleta · Plaza del Pueblo

Martes 10 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión (junto al campo de fútbol)

Miércoles 11 · Isleta · C/ La Naval (acceso Plaza de los Bomberos)

Jueves 12 · Guanarteme · C/ Pavía con Sagunto

Viernes 13 · Isleta · Plaza del Pueblo

Lunes 16 · Puerto · C/ Presidente Alvear con C/ Juan Manuel Durán González

Martes 17 · Guanarteme · C/ Los Martínez de Escobar con C/ Fernando Guanarteme

Miércoles 18 · Puerto · C/ Tomás Alva Edison con C/ Emilio Zola

Jueves 19 · Guanarteme · C/ Pizarro con C/ Bolivia

Viernes 20 · Isleta · C/ Palmar, 87 (Plaza)

Lunes 23 · La Minilla Baja · C/ Habana con Bogotá

Martes 24 · Nueva Isleta · C/ Alonso Quijano con C/ Coronel Rocha

Miércoles 25 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8 (Iglesia Santísimo Cristo)

Jueves 26 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión (junto al campo de fútbol)

Viernes 27 · Guanarteme · Plaza del Pilar

Lunes 30 · Isleta · C/ Coronel Rocha (acceso al Confital)

Distrito Vegueta – Cono Sur – Tafira

Lunes 2 · El Batán · C/ Albert Schweitzer, 40 (zona aparcamiento)

Martes 3 · Urb. Tres Palmas · C/ Concejal Andrés Alvarado Janina, 6

Miércoles 4 · Casablanca I · Avda. de Amurga esquina C/ Juan Sebastián Bach

Jueves 5 · San Roque · C/ Florinda con C/ Fragata

Viernes 6 · Zárate · C/ Leonardo Torriani, 20 (junto grupo contenedores)

Lunes 9 · San Francisco de Paula · C/ Arquitecto Laureano Arroyo con GC-800

Martes 10 · Jinámar · Ramblas de Jinámar, 8

Miércoles 11 · Urb. Las Filipinas · Avenida de Amurga, 1

Jueves 12 · Lomo Blanco · C/ San José Artesano, 24

Viernes 13 · Salto del Negro · C/ Marianao, 6 (junto a la Plaza)

Lunes 16 · Zárate · C/ Sabino Berthelot, 6

Martes 17 · San José · Paseo de San José, 142 (casa amarilla)

Miércoles 18 · Casablanca I · C/ Debussy, 13

Jueves 19 · El Lasso · Urb. El Lasso, bloque 4 (acera)

Viernes 20 · Marzagán · GC-800 (Plaza de Marzagán)

Lunes 23 · Tafira Alta · C/ Fco. Wood Quintana con C/ Zuloaga

Martes 24 · Vega de San José · C/ Córdoba, 33

Miércoles 25 · Hoya de la Plata · C/ Candelaria de León con C/ María Amador

Jueves 26 · Jinámar · Ramblas de Jinámar, 8

Viernes 27 · Zárate · C/ Leonardo Torriani, 20 (junto grupo contenedores)

Lunes 30 · El Fondillo · C/ Lomo del Fondillo con C/ Camilo José Cela

Martes 31 · San Cristóbal · C/ Marina (entrada a la Cofradía de Pescadores)

Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya