Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Irán: Canarios en Oriente MedioAlertas borrasca Regina en CanariasSindicatos eductativosLey de bibliotecas canariasLola, la estudiante de 92 añosLa mejor Hamburguesería de España
instagramlinkedin

Ciberdelincuencia

Canarias, clave en la lucha contra la piratería en el fútbol y las estafas digitales de Telegram

La Policía Nacional organiza en Gran Canaria un seminario sobre herramientas OSINT, impulsado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ante el aumento de la piratería digital

Archivo - Policía Nacional. Ciberdelincuencia.

Archivo - Policía Nacional. Ciberdelincuencia. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Daniela Marrero

Las Palmas de Gran Canaria

El bolso llegó a casa. Parecía de buena calidad. El grupo de Telegram donde se compró parecía seguro. Tenía miles de miembros y fotos creíbles del producto. Lo que no se podía adivinar es que el mismo grupo financia una red que factura millones, que los datos de los compradores ya circulan en una base de datos encubierta; o que un malware se coló en ese mismo teléfono por una aplicación insegura para ver fútbol y películas gratis.

3.032 millones de euros. Eso es lo que la piratería digital costó a las industrias culturales españolas en 2024, segçun la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Y una parte considerable de ese dinero viajó, en algún momento, por servidores de Canarias. Es el gancho perfecto para que la Policía Nacional radice su Seminario Regional OSINT Tools Workshop en Gran Canaria. Tres días de formación impulsada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con cientos de policías especializados de 20 países diferentes.

Hacerla a sabiendas

El 64% de los españoles que consumen contenidos ilegales sabe perfectamente que lo que hace es ilegal. El 57% sabe que está perjudicando a los creadores. Y el 74% opina que la industria cultural es estratégica para la economía del país. Lo saben, lo creen, y lo hacen igual. La piratería opera bajo los mismos criterios que cualquier otra industria criminal: es piramidal y transnacional.

El fútbol es uno de los activos de negocio de la piratería audiovisual en España y en Europa. Lo sabe bien la cruzada dirigida por Javier Tebas, presidente de La Liga, que se enroca en el bloqueo de IPs o sistemas de VPN, herramientas de ciberseguridad que encripta el tráfico de Internet de los usarios, sin revelar su ubicación real. Canarias es uno de los puntos calientes de ese mapa.

Noticias relacionadas y más

Servidores en Marruecos

El mecanismo es invisible para el que se sienta frente a la pantalla para ver el partido, pero se trata de servidores instalados en países vecinos, en particular en Marruecos, que captan la señal de la televisión de pago, la reemiten de forma ilegal y la distribuyen a través de una red de revendedores que llega hasta los usuarios. «Hay detectados muchos servidores», confirma el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Jesús María Gómez Martín. «El ejemplo más claro está en que muchos partidos de fútbol pirata se están emitiendo en árabe. Detrás de eso hay la emisión de una piratería, de una señal que está defraudando a los consumidores europeos que pagan religiosamente por tener un servicio de calidad», añade.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  3. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  4. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  5. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  6. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  7. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  8. ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: la Policía Nacional detiene a 20 personas e interviene 14 armas

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: la Policía Nacional detiene a 20 personas e interviene 14 armas

Canarias, clave en la lucha contra la piratería en el fútbol y las estafas digitales de Telegram

Mala calidad y suspenso en eficiencia: la mitad de los edificios de Las Palmas de Gran Canaria son más antiguos que la Constitución Española

Mala calidad y suspenso en eficiencia: la mitad de los edificios de Las Palmas de Gran Canaria son más antiguos que la Constitución Española

La mejor Hamburguesería de España está en Las Palmas de Gran Canaria

La mejor Hamburguesería de España está en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, entre los destinos más baratos y deseados para Semana Santa según Reino Unido

Las Palmas de Gran Canaria, entre los destinos más baratos y deseados para Semana Santa según Reino Unido

Dejó el colegio para cuidar de su familia: la historia de Lola, la mujer de 92 años que ha vuelto a clase

Dejó el colegio para cuidar de su familia: la historia de Lola, la mujer de 92 años que ha vuelto a clase

Las Palmas de Gran Canaria renueva el alumbrado de 90 calles de La Isleta con nuevas farolas

Las Palmas de Gran Canaria renueva el alumbrado de 90 calles de La Isleta con nuevas farolas

Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde estarán este marzo los puntos limpios móviles

Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde estarán este marzo los puntos limpios móviles
Tracking Pixel Contents