Los carriles bici de Barranquillo Don Zoilo y La Minilla acumulan retrasos y nuevas prórrogas para su finalización

Los nuevos carriles bici de Ciudad Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, no paran de encontrarse piedras en el camino. El área de Urbanismo ha prorrogado por cuarta vez consecutiva los trabajos para finalizar los carriles bici del Barranquillo Don Zoilo y de La Minilla. En el primer caso, un mes y en el segundo mes y medio, por lo que deberán estar finalizados el próximo 4 y 19 de abril respectivamente. Ambos proyectos han suscitado problemas y polémicas con los vecinos y con el resto de usuarios de la vía, especialmente en el caso del que discurre por la calle Párroco Villar Reina por la inseguridad que se produjo entre los conductores y peatones.

Las obras en el Barranquillo Don Zoilo arrancaron el pasado mes de septiembre con un plazo de ejecución de tres meses; por lo que con esta prórroga tardarán más del doble de tiempo de lo previsto en finalizar. El informe técnico detalla que existen diversas actuaciones de obra civil pendientes de ejecución. Especialmente, queda pendiente terminar la semaforización del cruce con Paseo de Chil. Según los técnicos, queda por tramitar la conexión con la distribuidora eléctrica y advierten que este procedimiento "puede demorarse semanas o meses".

La constructora tiene pendiente culminar la semaforización en el cruce de Párroco Villar Reina con Paseo de Chil

También destaca lo ralentizados que van los trabajos de señalización horizontal. Según los técnicos, en el último mes no se ha trabajado nada en este sentido, por lo que han instado a acometer estos trabajos, ya no solo por agilizar la obra, sino también por razones de seguridad. En general, la obra se encontraba en el último informe al 41,6%. Los técnicos instan a la empresa a agilizar el ritmo de los trabajos, que describen como "intermitentes".

Adjudicado a Infraestructuras Deportivas Canarias por 219.932 euros, el carril bici del Barranquillo Don Zoilo ha suscitado la polémica por los inconvenientes que se han producido al cambiar la distribución de la vía. Las protestas de los vecinos y de los usuarios llevaron al Ayuntamiento capitalino a hacer una serie de rectificaciones en el proyecto original. Los técnicos modificaron una de las curvas de Párroco Villar Reina para poder facilitar el paso de las guaguas y evitar los encontronazos que se estaban produciendo cuando comenzaron las protestas.

Trabajos paralizados, sin actividad ni personal

También se han implementado otras demandas, como la reubicación de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Por lo demás, desde el Ayuntamiento informan que se irán evaluando las medidas a adoptar en función de la evolución del tráfico una vez vayan concluyen los trabajos. Este martes los operarios seguían culminando el cruce con Paseo de Chil.

El Consistorio estudia crear entre 49 y 110 aparcamientos en Federico García Lorca para compensar

En cuanto al carril bici de La Minilla, la prórroga será de mes y medio. Se trata también de la cuarta que aprueba el Consistorio desde que comenzaran los trabajos en septiembre del año pasado. El informe resalta lo ralentizadas que van las obras e indica que durante la primera quincena de febrero los trabajos estuvieron paralizados, sin actividad ni personal por parte de la constructora, la misma que está realizando el carril del Barranquillo Don Zoilo.

Según los técnicos, el plan de obras que la empresa presentó a principios de febrero estaba incompleto. Además, establecía una programación para finalizar este miércoles, 4 de marzo, algo que consideraron "materialmente imposible de ejecutar" al faltarle en aquel momento casi la mitad de los trabajos -la ejecución era del 52%-. A día de hoy el tramo que discurre por la calle Pintor Juan Guillermo estaba prácticamente finalizado, pero a partir de la bajada en zig zag hasta Mesa y López hay partes a medio trazar y sin señalización horizontal en la vía.

Este carril bici, adjudicado por 164.724 euros con cargo al Plan de Cooperación con el Cabildo, también ha suscitado quejas por parte de los vecinos y comerciantes del barrio. Para ejecutar el proyecto ha sido necesario suprimir una de las bandas de aparcamientos en la bajada a Mesa y López, en una zona donde habitualmente aparca quienes realmente se dirigen a la zona baja de la ciudad. El área de Movilidad está estudiando crear en esta calle entre 49 y 110 plazas, en función de si serán en batería, en línea o en espiga.