El centro de noche para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo en Las Palmas de Gran Canaria sufre un nuevo retraso

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha denunciado un nuevo retraso en la finalización de la segunda fase de la Fábrica de Hielo, en el barrio de La Isleta, proyecto destinado a albergar un Centro de Noche para personas sin hogar. Según indicó, el recurso fue anunciado en febrero de 2017 y todavía no está operativo.

Un decreto publicado a finales de febrero amplía hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo de ejecución del contrato de obras para el acondicionamiento del inmueble como centro nocturno y área administrativa. El contrato se formalizó el 6 de junio de 2025 y establecía un periodo inicial de ocho meses para su ejecución.

Delgado recordó que en septiembre del pasado año el grupo de gobierno escenificó el inicio de esta segunda fase, en la que se contemplaban dormitorios, duchas y más de 30 plazas. A su juicio, la nueva prórroga retrasa nuevamente la puesta en marcha de un recurso que considera necesario ante el aumento de personas sin hogar en la capital.

Situación de los recursos municipales

La edil popular señaló que, tras más de una década de gobiernos socialistas, la ciudad no dispone de un nuevo centro municipal de estancia nocturna en funcionamiento a pleno rendimiento. En este contexto, aludió al cierre del Centro Gánigo, que era el único recurso municipal de baja exigencia, clausurado tras una plaga de chinches y el deterioro de las instalaciones.

También apuntó a la situación del servicio de intervención en calle, y sostuvo que persisten problemas relacionados con la organización y las condiciones laborales que, según afirmó, dificultan la cobertura en horario nocturno.

Puntos de pernocta en la ciudad

Delgado aseguró que "cada vez hay más personas pernoctando por toda la ciudad", al tiempo que calificó la situación de "dramática". Entre los lugares mencionados citó Las Canteras, la pasarela Onda Atlántica, la Avenida Primero de Mayo y la zona de Triana.

La portavoz popular recordó además que su grupo llevó al Pleno una moción para impulsar un servicio de emergencia social que actuara como puerta única de entrada para personas sin hogar. La propuesta planteaba que, desde el primer contacto en la calle, los trabajadores sociales pudieran activar de forma inmediata el acceso a recursos y prestaciones.

El proyecto de la Fábrica de Hielo, cuya segunda fase sigue en ejecución, está llamado a convertirse en uno de los principales dispositivos municipales para la atención nocturna al sinhogarismo en Las Palmas de Gran Canaria, aunque su apertura queda ahora supeditada al nuevo plazo fijado para finales de marzo.