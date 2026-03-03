La mejor Hamburguesería de España está en Las Palmas de Gran Canaria

Canarias vuelve a situarse en el centro del panorama gastronómico nacional. Y lo hace con sabor a carne a la parrilla, cheddar fundido y papas para compartir. La mejor hamburguesería de España en 2025 no está en Madrid ni en Barcelona. Está en Escaleritas. Está en Las Palmas de Gran Canaria. Está en New Machín.

El veredicto llega desde los Premios Just Eat 2025, organizados por la plataforma de reparto a domicilio Just Eat, que cada año distingue a los establecimientos mejor valorados por los usuarios en toda España. Y en la categoría de hamburgueserías, el público lo ha tenido claro: el proyecto nacido en 2008 en un barrio de la capital grancanaria se impone a propuestas de todo el país.

De Escaleritas al trono nacional de la burger

Ubicado en la calle Henry Dunant, número 3, New Machín lleva 18 años marcando el ritmo del delivery en Canarias. Fundado por Miguel Machín Pérez, el negocio apostó desde el principio por un modelo que hoy parece evidente, pero que entonces era visionario: comida rápida de calidad, estructura pensada para el reparto y una identidad propia reconocible.

New Machín / Juan Carlos Castro

En 2014 el restaurante se trasladó a un local más amplio para responder al crecimiento de la demanda. Hoy sus cifras hablan por sí solas: hasta 250 pedidos los fines de semana y alrededor de 180 diarios entre recogidas y envíos a domicilio. Un volumen que lo sitúa como uno de los referentes del sector en Las Palmas de Gran Canaria.

Su horario —de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 00:00, excepto los martes— encaja con los hábitos de consumo de una ciudad donde el delivery forma parte del día a día. Pero más allá de la logística, lo que sostiene el éxito es el producto.

Y cuando parecía que el techo estaba cerca, Machín volvió a acelerar. Porque el premio no ha frenado su ambición. Al contrario. Desde noviembre, el equipo ha abierto una nueva línea de batalla gastronómica: New Roll Kebab, un proyecto que amplía su universo más allá de la hamburguesa. El nuevo local, situado a escasos metros del establecimiento principal, en la calle Zaragoza, en el barrio de Schamann, confirma que la marca no se conforma con el éxito: busca crecer.

La hamburguesa que ha conquistado España

En plena fiebre por la cultura burger, donde las smash burgers y las recetas virales compiten en redes y campeonatos nacionales, New Machín ha sabido mantener una línea clara: cantidad, sabor y personalidad.

La Hamburguesa PalQPueda es uno de sus iconos: 150 gramos de carne, tomate, lechuga, cebolla, queso, bacon, huevo frito y tres salsas. Una combinación directa, sin artificios, que conecta con el gusto local.

La Tinki Winki, con doble carne y doble cheddar, salsa especial, barbacoa y cebolla frita, es otra de las favoritas entre los clientes habituales. El Perrito Selvan completa el trío más demandado, mientras que las Papas Missisipi y las Papas de To’ se han convertido en acompañamientos imprescindibles para compartir.

En años anteriores, New Machín también había sido reconocido por su trabajo en el ámbito digital, algo clave en la restauración contemporánea. Sin embargo, en 2025 el foco es inequívoco: la mejor hamburguesería de España.

En el ámbito insular, también fue distinguido el Restaurante Taiwan, situado en la calle Presidente Alvear, 19, como Mejor Restaurante de Islas Canarias, reforzando la presencia del Archipiélago en el palmarés nacional.

New Machín, en imágenes / LP / DLP

El resto de premiados en España

La gala dejó una amplia representación territorial. En Madrid, La Prensa, en la calle de Sagasta, 12, fue reconocida como Mejor Smash Burger; Piri Piri al Carbón, en la calle del Mesón de Paredes, 15, obtuvo el premio a Mejor Restaurante de la Zona Centro; y BAR BARROJA, en la calle del Aviador Zorita, 42, fue distinguido como Mejor Restaurante de Comida Española.

En A Coruña, Sicilia in Bocca, en la Rúa Juana de Vega, 17, fue elegido Mejor Restaurante en Redes Sociales; La Cuchara Veggie, en la calle Bergondo 11, destacó como Mejor Restaurante Vegetariano; Buen Rollo, en Rúa San Vicente, 10, se llevó el premio a Mejor Establecimiento Dulce; La Piadina Riminese Juana de Vega, en la calle Juana de Vega, 19, fue reconocido como Mejor Restaurante Italiano; y Pikante, en la Rúa Fernando Macías, 9, obtuvo el galardón a Mejor Comercio de España.

En Santander, La Barruca, en la calle Calderón de la Barca, 10, fue elegido Mejor Restaurante de la Zona Norte, mientras que Ho'oponopono Poke, en la calle Peña Herbosa, 23, fue distinguido como Mejor Restaurante de Poke.

En Valladolid, Eh Voilà! Crêpstaurante Casual, en la calle Marqués del Duero, 7, fue reconocido como Mejor Restaurante Sin Gluten, y Kanama Japanese Food, en la calle del Conde de Ribadeo, 3, recibió el premio a Mejor Restaurante Asiático.

En Tarragona, Lo Zio, en la calle Reding 32, fue distinguido como Mejor Restaurante de Cataluña; en València, Le Smash, en el carrer de Ramiro de Maeztu, 34, fue reconocido como Mejor Restaurante de Levante y Baleares; en Mairena del Aljarafe, Street Food World Mairena, en la Carretera San Juan Palomares, 5, fue premiado como Mejor Restaurante de la Zona Sur; y en Jerez de la Frontera, Sabor Hindú Restaurante, en la avenida José Manuel Caballero Bonald, 1, obtuvo el reconocimiento como Mejor Restaurante Indio.

En Ourense, La Estación De Loman, en la calle Monte Medo, 5, fue elegido Establecimiento Más Sostenible; en Alcobendas, Relleno, en la calle de la Granja, 100, fue distinguido como Mejor Restaurante en Tendencia; y en Soria, Nuevo Teruel Smashburgers, en la calle Dionisio Ridruejo, 2, fue nombrado Establecimiento Revelación 2025, mientras que The last burger, en la avenida de la Alegría 3, recibió el premio a Mejor Restaurante de Ciudad Pequeña. Finalmente, Goiko fue reconocida como Mejor Cadena de Restauración.