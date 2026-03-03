El mercado de los garajes en Las Palmas de Gran Canaria: "Un anuncio no dura ni cinco horas"

En muchas zonas de Las Palmas de Gran Canaria aparcar se ha convertido en un reto. Encontrar estacionamiento en la calle obliga a dar varias vueltas hasta dar con un hueco. En este contexto, las plazas de garaje se han consolidado como un activo al alza. De esta forma, la compraventa y el alquiler de aparcamientos crecen en Canarias y, en la capital grancanaria, la escasez de oferta ha presionado los precios. "Un anuncio de alquiler puede durar apenas cinco horas", asegura Gustavo Morales, asesor inmobiliario en Century 21.

En Canarias, el precio medio del alquiler de una plaza de garaje se situó en 76,73 euros en 2025, un 3,4% más que el año anterior. No es un incremento elevado, pero sí perceptible para los bolsillos. Según el estudio Precios de los garajes en alquiler en España en 2025, del portal Fotocasa, el Archipiélago es una de las 14 comunidades donde subió el precio medio. Sin embargo, en Las Palmas de Gran Canaria la tendencia fue distinta: el año pasado los alquileres bajaron un 3,1% respecto a 2024. Asimismo, a nivel nacional, el aumento fue de apenas un 0,3%, lo que apunta a una cierta estabilización del mercado.

Diferencias entre barrios

Esa moderación, no obstante, no siempre se percibe a pie de calle. Nayara Martínez alquila desde hace un año una plaza cercana a su trabajo y, en ese tiempo, el precio ha subido cinco euros. Ahora paga algo más de 70 euros mensuales, una cantidad que considera "cara". "No compromete mis finanzas, pero me gustaría poder ahorrar ese dinero. Cuando haces cuentas, es un pastón", señala. Antes de optar por el garaje, intentó aparcar en la calle, pero comprobó que perdería demasiado tiempo cada día. También intentó moverse en guagua, pero la frecuencia era limitada al vivir en la periferia de la capital. En las inmediaciones el aparcamiento es, en su mayoría, de zona azul, y al hacer los cálculos sacó en claro que resultaba más cara que optar por una plaza de garaje.

Morales advierte de que hablar de precios medios en la capital puede resultar engañoso, ya que dependen en gran medida del barrio. "En Guanarteme una plaza puede rondar los 38.000 euros; en Vegueta, los 35.000; y en Siete Palmas, entre 18.000 y 20.000 euros", detalla. Es decir, puede haber diferencias de hasta 20.000 euros según la zona y, sobre todo, según la disponibilidad de aparcamiento.

Compra de particulares

La demanda para comprar y alquilar está "a la par", apunta el asesor, aunque en el mercado del alquiler la oferta es insuficiente. Muchas plazas se adquieren para uso propio, lo que reduce el stock disponible para arrendar. "Cuando hay mucha demanda y poca oferta, sube el precio", resume. Además del comprador particular, el encarecimiento también ha despertado el interés de inversores que buscan rentabilidad. "En Telde una persona ha comprado 15 plazas en un edificio de obra nueva", ejemplifica. Asimismo, esto es señal de unos precios prohibitivos para gran parte de los canarios, por lo que la compra deja de ser una opción y el alquiler es la única forma viable para el bolsillo, lo que puede explicar que los anuncios para arredar "vuelen" en Internet.

En 2024 había registrados en la capital 271.164 vehículos, la cifra más alta desde que el Instituto Canario de Estadística (Istac) recoge los datos

En Las Alcaravaneras, Margarita (nombre ficticio para preservar su identidad) alquila una plaza por 100 euros al mes. Era propiedad de su marido y, tras enviudar, decidió ponerla en el mercado porque ya no necesita el coche en su día a día. "Es una ayuda para la pensión", explica. La jubilada asegura que siempre le ha resultado "muy fácil" encontrar inquilino y que incluso puede elegir al candidato más solvente, porque hay una gran demanda. "He puesto el anuncio ahora porque el anterior se fue a otra Isla, pero nunca he tenido problemas para alquilarla", comenta.

¿Cuántos vehículos hay en Las Palmas de Gran Canaria?

María Fernández, por su parte, guarda su moto en un garaje cercano a su vivienda porque la propietaria de su piso tiene la plaza arrendada a otra persona. En su caso, no lo hace por falta de aparcamiento ni por inseguridad, sino por la proximidad al mar. "En Guanarteme el salitre puede oxidar la moto", explica. Normalmente encuentra sitio para estacionar, aunque reconoce que es la primera ciudad en la que ha vivido donde en algunos barrios resulta complicado, como es el caso de la zona de Santa Catalina.

Detrás de esta presión sobre las plazas de garaje también está el aumento del parque móvil. En 2024 había registrados en la capital 271.164 vehículos, la cifra más alta desde que el Instituto Canario de Estadística (Istac) recoge los datos, en 2010. Esto supone que hay contabilizados unos 713 vehículos por cada mil habitantes. Si se atiende solo a los turismos, circulan 182.129, es decir, 479 por cada mil residentes. A ello se suman los vehículos procedentes de otros municipios que acceden a diario a la ciudad por trabajo, estudios, gestiones administrativas u ocio. Un número poco asumible para el total de plazas de parquin que hay en la ciudad, que son 24.530 entre zona azul, zona verde, recintos de estacionamientos regulados para residentes en alquiler o de rotación, tanto públicos como privados. Aunque a esta cifra habría que añadir los aparcamientos no regulados, las cuentas no salen en muchos barrios de la ciudad donde encontrar aparcamiento es una tarea de paciencia y, muchas veces, suerte.