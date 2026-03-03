Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo para estudiar en la Escuela Municipal de Educación Musical en el curso 2026-2027

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Educación, abre este lunes 2 de marzo el plazo de presentación de solicitudes para cursar estudios en la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM) durante el curso 2026-2027.

El Consistorio pone a disposición de la ciudadanía su oferta formativa en las tres sedes de la escuela —La Isleta, Vegueta y La Feria— consolidando un proyecto educativo que acerca la formación musical a personas de todas las edades, desde los 4 años en adelante. El plazo para tramitar tanto la nueva admisión como la renovación permanecerá abierto hasta el 31 de marzo, y la solicitud podrá formalizarse de manera presencial o a través de la web oficial del centro.

Una treintena de disciplinas musicales

La EMEM oferta cerca de una treintena de disciplinas musicales, entre las que se encuentran guitarra clásica y moderna, piano, batería, violín, saxofón, trompeta, clarinete, timple o percusión latina, entre otras. Además, incluye propuestas específicas como Música y Movimiento para edades tempranas o educación de la voz, favoreciendo un aprendizaje adaptado a cada etapa y perfil del alumnado.

La concejala de Educación, Nina Santana, ha señalado que “la Escuela Municipal de Educación Musical es mucho más que un espacio de aprendizaje instrumental; es un punto de encuentro donde se fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por la cultura desde edades tempranas”. Asimismo, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una formación accesible y de calidad, eliminando barreras económicas y facilitando que cualquier vecino o vecina, sin necesidad de conocimientos previos, pueda acercarse a la música y desarrollar su talento”.

La accesibilidad, pilar del proyecto

Uno de los pilares del proyecto es la accesibilidad. No se requieren conocimientos musicales previos y cualquier persona mayor de cuatro años puede iniciarse en el aprendizaje de un instrumento o en la práctica vocal. Asimismo, el alumnado cuenta con un sistema de bonificaciones en las tarifas y recibe una subvención municipal que oscila entre el 35 % y el 89 % de la cuota mensual, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades.

La escuela desarrolla su actividad conforme a la normativa autonómica aplicable a las Escuelas Municipales de Música y Danza, promoviendo no solo la formación individual sino también la práctica colectiva, la creatividad, el trabajo en equipo y la sensibilidad artística. Además, sirve como espacio de orientación para quienes deseen continuar su itinerario hacia estudios profesionales.

Durante el curso, la EMEM impulsa recitales, audiciones y conciertos abiertos a la ciudadanía, así como colaboraciones con entidades culturales de la ciudad, consolidándose como un espacio de dinamización cultural y participación.

Para más información, la ciudadanía puede consultar www.ememlaspalmas.com o contactar con la secretaría del centro, de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas, en el teléfono 928 360 538 o en el correo administra@ememlaspalmas.com.