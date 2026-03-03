Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Irán: Canarios en Oriente MedioDirecto borrasca Regina en CanariasSindicatos eductativosLey de bibliotecas canariasLola, la estudiante de 92 añosLa mejor Hamburguesería de España
instagramlinkedin

Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo para estudiar en la Escuela Municipal de Educación Musical en el curso 2026-2027

La Escuela Municipal de Educación Musical, con sedes en La Isleta, Vegueta y La Feria, ofrece formación musical desde los 4 años, con inscripciones abiertas hasta el 31 de marzo, tanto para nuevos alumnos como para renovaciones

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción en la Escuela Municipal de Educación Musical para el curso 2026-2027.

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción en la Escuela Municipal de Educación Musical para el curso 2026-2027. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Educación, abre este lunes 2 de marzo el plazo de presentación de solicitudes para cursar estudios en la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM) durante el curso 2026-2027.

El Consistorio pone a disposición de la ciudadanía su oferta formativa en las tres sedes de la escuela —La Isleta, Vegueta y La Feria— consolidando un proyecto educativo que acerca la formación musical a personas de todas las edades, desde los 4 años en adelante. El plazo para tramitar tanto la nueva admisión como la renovación permanecerá abierto hasta el 31 de marzo, y la solicitud podrá formalizarse de manera presencial o a través de la web oficial del centro.

Una treintena de disciplinas musicales

La EMEM oferta cerca de una treintena de disciplinas musicales, entre las que se encuentran guitarra clásica y moderna, piano, batería, violín, saxofón, trompeta, clarinete, timple o percusión latina, entre otras. Además, incluye propuestas específicas como Música y Movimiento para edades tempranas o educación de la voz, favoreciendo un aprendizaje adaptado a cada etapa y perfil del alumnado.

La concejala de Educación, Nina Santana, ha señalado que “la Escuela Municipal de Educación Musical es mucho más que un espacio de aprendizaje instrumental; es un punto de encuentro donde se fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por la cultura desde edades tempranas”. Asimismo, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una formación accesible y de calidad, eliminando barreras económicas y facilitando que cualquier vecino o vecina, sin necesidad de conocimientos previos, pueda acercarse a la música y desarrollar su talento”.

La accesibilidad, pilar del proyecto

Uno de los pilares del proyecto es la accesibilidad. No se requieren conocimientos musicales previos y cualquier persona mayor de cuatro años puede iniciarse en el aprendizaje de un instrumento o en la práctica vocal. Asimismo, el alumnado cuenta con un sistema de bonificaciones en las tarifas y recibe una subvención municipal que oscila entre el 35 % y el 89 % de la cuota mensual, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades.

La escuela desarrolla su actividad conforme a la normativa autonómica aplicable a las Escuelas Municipales de Música y Danza, promoviendo no solo la formación individual sino también la práctica colectiva, la creatividad, el trabajo en equipo y la sensibilidad artística. Además, sirve como espacio de orientación para quienes deseen continuar su itinerario hacia estudios profesionales.

Durante el curso, la EMEM impulsa recitales, audiciones y conciertos abiertos a la ciudadanía, así como colaboraciones con entidades culturales de la ciudad, consolidándose como un espacio de dinamización cultural y participación.

Noticias relacionadas y más

Para más información, la ciudadanía puede consultar www.ememlaspalmas.com o contactar con la secretaría del centro, de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas, en el teléfono 928 360 538 o en el correo administra@ememlaspalmas.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  3. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  4. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  5. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  6. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  7. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  8. ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria

El mercado de los garajes en Las Palmas de Gran Canaria: "Un anuncio no dura ni cinco horas"

El mercado de los garajes en Las Palmas de Gran Canaria: "Un anuncio no dura ni cinco horas"

Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo para estudiar en la Escuela Municipal de Educación Musical en el curso 2026-2027

Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo para estudiar en la Escuela Municipal de Educación Musical en el curso 2026-2027

Canarias, clave en la lucha contra la piratería en el fútbol y las estafas digitales de Telegram

Canarias, clave en la lucha contra la piratería en el fútbol y las estafas digitales de Telegram

"No se cortaron, pidieron hasta rones”: habla el dueño del 'simpa' hecho a un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria

"No se cortaron, pidieron hasta rones”: habla el dueño del 'simpa' hecho a un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria recupera 2.772 empleos en febrero, con un aumento del 8,8% interanual

Las Palmas de Gran Canaria recupera 2.772 empleos en febrero, con un aumento del 8,8% interanual

Los carriles bici de Barranquillo Don Zoilo y La Minilla acumulan retrasos y nuevas prórrogas para su finalización

Los carriles bici de Barranquillo Don Zoilo y La Minilla acumulan retrasos y nuevas prórrogas para su finalización

Las Palmas de Gran Canaria, entre las diez capitales con mayor inversión social

Las Palmas de Gran Canaria, entre las diez capitales con mayor inversión social

El centro de noche para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo en Las Palmas de Gran Canaria sufre un nuevo retraso

El centro de noche para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo en Las Palmas de Gran Canaria sufre un nuevo retraso
Tracking Pixel Contents