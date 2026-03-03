Solidaridad
Las Palmas de Gran Canaria, entre las diez capitales con mayor inversión social
El informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a la capital grancanaria en el grupo de cabeza en esfuerzo inversor por habitante
Las Palmas de Gran Canaria se sitúa entre las diez capitales de provincia con mayor inversión social de España, según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza el esfuerzo municipal en políticas sociales a nivel nacional.
El estudio señala que el gasto social del Ayuntamiento supera los 163 euros por habitante, una cifra que triplica los 51 euros que la propia entidad fija como umbral para considerar a un consistorio “pobre en servicios sociales”. Además, el informe subraya que esta cuantía representa el nivel de inversión social más alto registrado en la historia del municipio.
De acuerdo con los datos recogidos en el análisis de ‘Excelencia Social’, la capital grancanaria se sitúa también por encima de la media estatal, establecida en 106,48 euros por habitante, consolidando su posición en los puestos de vanguardia entre las grandes ciudades españolas.
Refuerzo de los servicios municipales
El incremento presupuestario se traduce en el fortalecimiento de distintos programas municipales. Entre ellos figura el refuerzo del Servicio de Ayuda a Domicilio dirigido a personas mayores, con ampliación de cobertura y mejoras en los tiempos de respuesta, así como el aumento de las prestaciones económicas destinadas a familias sin ingresos o en situación de vulnerabilidad.
Para el ejercicio 2026, el área de Bienestar Social contará con una dotación superior a los 45 millones de euros
La alcaldesa, Carolina Darias, destacó que el objetivo del Gobierno municipal ha sido reforzar los servicios públicos orientados a la protección social y la cohesión, y situar a la ciudad entre las que lideran la inversión por habitante en este ámbito.
Presupuesto récord en 2026
Para el ejercicio 2026, el área de Bienestar Social contará con una dotación superior a los 45 millones de euros, lo que consolida el mayor esfuerzo inversor en políticas sociales en la historia municipal.
El informe considera este indicador como uno de los más exigentes en materia de análisis del gasto local en servicios sociales. Con estos datos, Las Palmas de Gran Canaria mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en inversión social y refuerza su posicionamiento entre las capitales con mayor esfuerzo presupuestario destinado a este ámbito.
