Las Palmas de Gran Canaria recupera 2.772 empleos en febrero, con un aumento del 8,8% interanual

Las Palmas de Gran Canaria cierra el mes de febrero con la recuperación de 2.772 empleos con respecto al mismo mes del año pasado, un incremento del 8,8%, y con 74 puestos de trabajo más con respecto al pasado mes de enero (un aumento del 0,7%). El concejal de Empleo del Ayuntamiento capitalino, José Eduardo Ramírez, destacó que “una mes más, nos hallamos ante datos de empleo muy positivos para la ciudad, que demuestra la resiliencia de su tejido económico y de su mercado laboral y sigue en la senda del crecimiento de los puestos de trabajo, registrándose cifras récord de empleo también en el mes de febrero”.

En este sentido, el concejal añadió que “el Ayuntamiento seguirá potenciando el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF) como su principal herramienta para mejorar la formación y la empleabilidad de nuestra ciudadanía, desarrollando programas dirigidos especialmente a aquellas personas que se encuentran en una situación más desfavorecida”, recordando que precisamente se acaba de producir la clausura de los nueve Programas de Formación en Alternancia con el Empleo de Garantías Juveniles (PFAE-GJ) que han tenido lugar durante los pasados once meses y medio y que han contado con la participación de 135 personas.

El mercado laboral se recupera especialmente en febrero entre las personas menores de 25 años, un grupo en el que el empleo sube un 16,8% con respecto al mismo mes del año pasado. Los datos del paro en cuanto al grupo de personas de entre 25 y 44 años reflejan un aumento de puestos de trabajo del 10,4% interanual y el 0,1% intermensual; y en el grupo de mayores de 45 años, el paro desciende un 7,2% interanual y un 0,7% intermensual.

Niveles formativos

Por niveles formativos, el empleo sube con mayor intensidad entre las personas con educación secundaria –en un 10,5% con respecto al mismo mes del año anterior y un 0,7% con respecto al pasado mes de enero– y las personas con educación primaria –en un 8,3% interanual y un 0,3% intermensual–.

Además, las personas con estudios universitarios y con formación profesional también mejoran sus cifras de empleo, las primeras en un 6,9% interanual y un 0,3% intermensual, y las segundas en un 2,9% con respecto a febrero de 2025 y un 0,4% con respecto al pasado mes de enero.

Un camarero atiende las mesas en el Paseo de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

La subida del empleo en la capital grancanaria está liderada en febrero por los hombres, que experimentan un aumento de puestos de trabajo del 9,7% con respecto al mismo mes del año pasado y un 1,1% con respecto al pasado mes de enero. Las mujeres aumentan el empleo en un 8,1% interanual, mientras que no registran variación en los datos intermensuales.

Construcción, industria y agricultura

Por sectores, la construcción, la industria y la agricultura protagonizan este mes el mayor crecimiento del empleo en febrero. Así, los puestos de trabajo creados en la construcción suben un 13,69% con respecto a 2025 y un 1,07% con respecto al pasado mes. En la industria, crece el empleo un 9,75% interanual y un 1,66% intermensual, y en la agricultura, los puestos crecen un 9,68% interanual.

En cuanto al comercio, crece el empleo un 7,97% interanual. El resto de servicios experimenta una subida de puestos de trabajo del 7,89% con respecto al mismo mes del año pasado y un 0,57% intermensual, y en la hostelería, el empleo se ha visto incrementado en un 5,11% interanual y un 0,88% intermensual.

En cuanto al número de contratos firmados, Las Palmas de Gran Canaria registra un total de 10.692 en el mes de febrero, 0,7% más que en el pasado mes de enero. De estos, el 42,98% son de tipo indefinido, que crecen un 6,56% en datos interanuales y un 3,54% en los intermensuales. Los contratos temporales representan el 56,47% de los nuevos registrados en febrero, un 0,87% más que en 2025.