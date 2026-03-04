Obras Públicas
El Cabildo de Gran Canaria inicia los trabajos de mejora en el cruce de Siete Puertas y Llanos María Rivera tras los desprendimientos denunciados por los vecinos
Tras varias denuncias vecinales, el Cabildo de Gran Canaria interviene en la GC-322 para evitar nuevos desprendimientos, colocando mallas de acero hasta la estabilización definitiva de la ladera
El Cabildo de Gran Canaria ha comenzado este miércoles los trabajos de saneo del talud de la GC-322, en el tramo de la carretera que conecta los barrios de Siete Puertas y Llanos María Rivera. Entre cinco y seis operarios trabajan desde primera hora en la mejora de la ladera que había sufrido varios desprendimientos, denunciado previamente por los vecinos, y que suponía un riesgo para la movilidad.
Desde la institución añaden que se trata de una intervención de carácter preventiva hasta que se licite la obra de estabilización final. Una iniciativa que contempla la mejora de varios taludes más en otros puntos de la zona centro de la Isla, "con la que se dotará de mallas de acero y otros elementos que contengan las posibles caídas", resaltaron. Prevén que el proceso de adjudicación se realice por la vía de urgencia. La actuación consiste en desmontar las zonas más inestables.
"Llevábamos meses viendo que se iba despegando"
Una vecina de Llanos María Rivera había vivido la semana anterior una situación de riesgo al circular por el cruce de la carretera GC-322 y GC-323 que conecta ese barrio con el de Siete Puertas. Una piedra de grandes dimensiones se había desgajado de la ladera y fue a parar a mitad de la carretera.
Al doblar la curva, la conductora logró maniobrar hasta llegar a un apartadero donde detuvo el auto. Aunque no sufrió daños personales, más allá del susto del impacto, el coche sí se vio afectado al quedar dañado el cárter del motor por los restos de las rocas que quedaron enganchadas debajo.
"Ya llevábamos unos meses viendo que el talud se ha ido despegando", resaltaba a este periódico la semana pasada José Hernández, otro de los vecinos de Llanos María Rivera que pedía la intervención urgente del Cabildo.
Aseguraba que los desprendimientos estaban siendo cada vez más continuos, "peligrando el tránsito de coches y guaguas, entre ellas las escolares, pero también de los que pasaban caminando por aquí", al tratarse de una carretera de mucho tránsito, tanto para ciclistas como para peatones. Es, además, una vía que conecta con los barrios de El Zardo, San Lorenzo y La Milagrosa.
Tras varios escritos enviados a la institución insular alertando del riesgo, uno fechado el 4 de febrero; otro, el 18 de febrero, los operarios prevén acabar con las tareas de saneo o preventivas antes del viernes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria