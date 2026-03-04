El Cabildo de Gran Canaria inicia los trabajos de mejora en el cruce de Siete Puertas y Llanos María Rivera tras los desprendimientos denunciados por los vecinos

El Cabildo de Gran Canaria ha comenzado este miércoles los trabajos de saneo del talud de la GC-322, en el tramo de la carretera que conecta los barrios de Siete Puertas y Llanos María Rivera. Entre cinco y seis operarios trabajan desde primera hora en la mejora de la ladera que había sufrido varios desprendimientos, denunciado previamente por los vecinos, y que suponía un riesgo para la movilidad.

Desde la institución añaden que se trata de una intervención de carácter preventiva hasta que se licite la obra de estabilización final. Una iniciativa que contempla la mejora de varios taludes más en otros puntos de la zona centro de la Isla, "con la que se dotará de mallas de acero y otros elementos que contengan las posibles caídas", resaltaron. Prevén que el proceso de adjudicación se realice por la vía de urgencia. La actuación consiste en desmontar las zonas más inestables.

"Llevábamos meses viendo que se iba despegando"

Una vecina de Llanos María Rivera había vivido la semana anterior una situación de riesgo al circular por el cruce de la carretera GC-322 y GC-323 que conecta ese barrio con el de Siete Puertas. Una piedra de grandes dimensiones se había desgajado de la ladera y fue a parar a mitad de la carretera.

Al doblar la curva, la conductora logró maniobrar hasta llegar a un apartadero donde detuvo el auto. Aunque no sufrió daños personales, más allá del susto del impacto, el coche sí se vio afectado al quedar dañado el cárter del motor por los restos de las rocas que quedaron enganchadas debajo.

Un grupo de vecinos de Siete Puertas y Llanos María Rivera se concentraba la semana pasada en la zona pidiendo la intervención del Cabildo de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

"Ya llevábamos unos meses viendo que el talud se ha ido despegando", resaltaba a este periódico la semana pasada José Hernández, otro de los vecinos de Llanos María Rivera que pedía la intervención urgente del Cabildo.

Aseguraba que los desprendimientos estaban siendo cada vez más continuos, "peligrando el tránsito de coches y guaguas, entre ellas las escolares, pero también de los que pasaban caminando por aquí", al tratarse de una carretera de mucho tránsito, tanto para ciclistas como para peatones. Es, además, una vía que conecta con los barrios de El Zardo, San Lorenzo y La Milagrosa.

Tras varios escritos enviados a la institución insular alertando del riesgo, uno fechado el 4 de febrero; otro, el 18 de febrero, los operarios prevén acabar con las tareas de saneo o preventivas antes del viernes.