Caída de palmeras y desprendimientos: la borrasca Regina deja 27 incidencias en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestionó 27 incidencias durante la borrasca 'Regina', actuando en desprendimientos, caídas de árboles y objetos en la vía pública

Ejemplar de palmera caída por la borrasca Regina. / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

Los servicios municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han atendido durante la pasada noche un total de 27 incidencias con motivo de la borrasca ‘Regina’, que ha provocado principalmente desprendimientos, caída de árboles y presencia de objetos en la vía pública, sin que haya sido necesario lamentar daños personales.

Las incidencias han sido gestionadas por el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa), con la intervención coordinada de la Policía Local y los servicios municipales, entre ellos el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). 

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que “las incidencias han sido todas atendidas por los distintos servicios municipales de forma adecuada y ordenada”.

Cuatro palmeras y un árbol

De acuerdo con el balance realizado, las actuaciones más frecuentes han estado relacionadas con desprendimientos en fachadas y elementos urbanos, con cinco avisos, así como con otros cinco avisos por la caída de cuatro palmeras y un árbol. El servicio de emergencias 24 horas de Parques y Jardines realizó las actuaciones necesarias para despejar las zonas de paso y balizar los espacios afectados para durante la mañana resolver las incidencias.

Asimismo, se han llevado a cabo seis comprobaciones preventivas por elementos inestables como ventanas, toldos, vallados y planchas, además de tres incidencias en el alumbrado público por cableado y farolas sueltas.

Contenedor desplazado con motivo de la borrasca 'Regina'

Contenedor desplazado con motivo de la borrasca 'Regina' / LP/DLP

Los servicios municipales también han atendido cuatro avisos por objetos en la vía pública, principalmente contenedores y toldos desplazados por el viento, dos intervenciones por acumulación de hojas y ramas y dos relacionadas con la seguridad vial, vinculadas a vallas y señalización.

El Ayuntamiento mantiene activos los refuerzos de los servicios municipales y continúa revisando el estado de las infraestructuras que han podido verse afectadas, al tiempo que desarrolla labores de limpieza y restitución de la normalidad en los puntos intervenidos.

Servicio Municipal de Limpieza

En este sentido, el Servicio Municipal de Limpieza ha activado un dispositivo especial que permite dar respuesta inmediata a cualquier incidencia relacionada con la borrasca que está conformado por 50 personas y 20 vehículos para dar respuesta inmediata a incidencias como la recogida de ramas, la colocación de contenedores y papeleras desplazadas por el viento, así como de cartelería y señales de tráfico.

Las Palmas de Gran Canaria está, desde el pasado 26 de marzo, en situación de alerta por fenómenos costeros, mientras que desde el pasado viernes 27 de marzo el Servicio de Seguridad y Emergencia de la Concejalía de Seguridad mantiene la prealerta por vientos.

