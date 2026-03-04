Enhamed, campeón paralímpico y psicólogo: "Tuve oportunidades que otras personas con discapacidad no han tenido en España"

Con la cabeza bajo el agua y el cuerpo deslizándose a toda velocidad, lo único que escuchaba Enhamed Enhamed Mohamed Yahdih eran los ecos de sus pensamientos. Durante sus años como nadador, en los que cosechó una larga ristra de medallas mundiales y paralímpicas, todos los días pasaba horas en la piscina a solas con su mente; ese centro de ideas que siempre le despertó gran curiosidad. Por eso, una vez colgó las gafas y el bañador, hincó los codos para formarse en Psicología y abrió su consulta en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad que lo vio nacer y lo impulsó a nadar por el mundo.

Su mente es inquieta, pero mantiene una actitud serena. Esas son algunas de las enseñanzas que ha extraído del deporte de alto rendimiento y que hoy en día aplica a su profesión como psicólogo, en la que no deja de formarse. Además de perseverante, el deportista ciego también es autodidacta: de media, es capaz de leer unos 160 libros al año.

Enhamed siente un "orgullo de pertenencia" por las oportunidades que ha tenido y el calor de la gente

Más allá de su propio esfuerzo, y sin olvidar las dificultades que ha enfrentado, Enhamed es consciente de la suerte que ha encontrado por el camino. "Yo tuve una oportunidad para entrenar que otras personas ciegas o con discapacidad no han tenido en el territorio español", asegura, ya que fue uno de los primeros deportistas paralímpicos de España en contar con empresas patrocinadoras. De este modo, pudo obtener "recursos o materiales que otros competidores no tenían".

Por eso, y por el calor que sigue recibiendo de la gente, siente un fuerte "orgullo de pertenencia" a su ciudad: "El hecho de que Las Palmas de Gran Canaria sea conocida fuera por lo que hace uno es muy especial. Aquí tenemos mucho potencial y gente muy buena que me he ido encontrando por los sitios más insospechados del mundo".

De las limitaciones al oro

Su largo historial de medallas está coronado por cuatro oros, dos platas y tres bronces en los Juegos Paralímpicos. Pero mucho antes de soñar siquiera con morder los metales, Enhamed comenzó en la piscina Julio Navarro del Club Natación Las Palmas y posteriormente formó parte del Metropole.

Paralelamente, en el instituto, se topó con distintas barreras que iban desde la burla o el desconocimiento de sus compañeros hasta los impedimentos del centro: "Al principio no me dejaban hacer toda la gimnasia que quería. Yo venía de nadar en un colegio de ciegos y en el instituto, evidentemente, me limitaron bastante".

El deportista y psicólogo utiliza el humor como estrategia para romper barreras de comunicación

Que era capaz de ser un gran deportista ya lo ha demostrado de sobra. En cuanto a la otra parte, aprendió a gestionar los obstáculos con chistes e ingenio. "La parte dedicada a la vista es la más grande del cerebro. De hecho, todo nuestro esquema de pensamiento va orientado según lo que vemos. Con todos los problemas que tuve de pequeño, aprendí que la gente se bloquea porque no podemos hacer contacto visual. El humor es el puente que nos permite naturalizar y normalizar nuestras interacciones", relata.

Con medallas, premios y un reconocimiento labrado a base de constancia y trabajo, su cometido actual como psicólogo es ayudar a las personas, una "vocación" que siempre lo ha impulsado a lo largo de su vida. Consciente del papel que tiene el lenguaje no verbal en una consulta, asegura que él, siendo ciego, tiene otras maneras de atender a sus clientes: "La voz contiene toda la información que necesito para hacer mi trabajo. Tienes que prestar atención a todo: cómo hablas, qué ritmo utilizas, las expresiones, los silencios".

Proyectos y áreas de trabajo

Además del trabajo en consulta, también imparte formaciones profesionales y charlas en centros de trabajo que compagina con otras iniciativas. Entre ellas se encuentra la coordinación de un proyecto con centros de menores extranjeros y la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, cuyo objetivo es fomentar la integración y conectar a la juventud migrante con la juventud local, traspasando la barrera del idioma a través del fútbol.

Al margen del deporte, Enhamed también es psicólogo sanitario y ha trabajado en áreas como la ansiedad o las enfermedades terminales. Algunas de las claves que son fundamentales para sobrellevar muchas dificultades de la vida, tal y como desgrana, pasan por entender que "no vamos a estar libres de problemas mientras sigamos vivos", por lo que el foco debe estar en trabajar la gestión emocional, la comunicación y los hábitos diarios.

Conservar el equilibrio

Igual de importante es ser capaces de "conservar un equilibrio sano entre la capacidad de trabajo y la capacidad de atención", sabiendo separar el espacio laboral de todo lo demás. "Si no, acabas agotado", matiza.

Por eso, entre afirmaciones serias y alguna que otra broma, Enhamed cuenta que la próxima semana cumplirá su "30 aniversario de ciego", ya que perdió la visión de pequeño a causa de un glaucoma. En esta ocasión, aún no tiene muy claro cuál será el tema de la fiesta. En el 20 aniversario lo tuvo claro: ponerse ciegos.